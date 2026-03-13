追星有獎︱香港街頭搵ROSÉ x Levi’s大型戶外廣告 可獲$1,500現金購物卡

韓國女團BLACKPINK的Rose，獨立發展後人氣火速上升，尤其在歐美音樂圈，憑《APT.》一曲橫掃多個頒獎禮金曲獎，成為一線女歌手。美國牛仔品牌Levi’s，今年開始找來Rosé代言，為隆重其事Levi’s特別為Rosé推出限量版小卡限量版小卡，更推出「香港粉絲專屬福利」，送出價值$1,500的Levi’s現金購物卡，給Rosé香港fans名正言順追星。
Rosé與Levi’s首支全球企劃「Behind Every Original」影片《Backstory》，今年1月已率先在美國Super Bowl(超級碗)中首播，全球觀眾透過直播，見到雙方合作都十分驚喜，不但了解她的創作理念與靈感來源，更因為兩個單位氣質相近，同樣流著搖滾的DNA。而Rosé極具辨識度的個人風格與藝術視野，的確為Levi’s帶來開創性配搭，原來瘦削女孩著牛服也可以好看。
Levi’s東京原宿旗艦店展出Rosé舞衣
今年初，BLACKPINK於東京巨蛋舉行的《Deadline》演唱會上，Rosé率先穿上多套由Levi’s為她度身訂造的造型登場，這系列時尚單品，融合了手工改造、頂級材質與創新加工技術，完美展現音樂、文化與自我表達。由即日起，Rosé的客製舞台造型，將在Levi’s東京原宿旗艦店展出，讓fans可以近距離「朝聖」。據悉，今年稍後時間，將會推出獨家聯乘系列，Rosé將個人創意融入風格鮮明的Levi’s單品中，全球fans熱切期待。
Levi’s會員憑積分領小卡
Levi’s特別製作「Behind Every Original」企劃中，Rosé專屬的限量版收藏小卡，而且只限亞太地區將推出。由即日起只要成為Levi’s Red Tab香港會員，憑帳戶內兌換券，或以500會員積分，可隨機換領小卡一張。數量有限，送完即止。詳情請瀏覽Instagram @levis_hongkong。
上載Rosé大型戶外廣告贏$1,500購物卡
至於香港fans專屬福利，由即日起至本月20日期間，只要在香港街頭，捕捉到Rosé的Levi’s大型戶外廣告，並分享在個人IG Story，Tag上 @levis_hongkong，每個星期最具追星潛能的兩個 story，將可以獲得$1,500 Levi’s Gift Card 1張，於店內消費購買牛仔產品。
詳情及查詢：Levi’s Instagram@levis_hongkong