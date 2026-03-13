追星有獎︱香港街頭搵ROSÉ x Levi’s大型戶外廣告 可獲$1,500現金購物卡

韓國女團BLACKPINK的Rose，獨立發展後人氣火速上升，尤其在歐美音樂圈，憑《APT.》一曲橫掃多個頒獎禮金曲獎，成為一線女歌手。美國牛仔品牌Levi’s，今年開始找來Rosé代言，為隆重其事Levi’s特別為Rosé推出限量版小卡限量版小卡，更推出「香港粉絲專屬福利」，送出價值$1,500的Levi’s現金購物卡，給Rosé香港fans名正言順追星。

Rosé與Levi’s首支全球企劃「Behind Every Original」影片《Backstory》，今年1月已率先在美國Super Bowl(超級碗)中首播，全球觀眾透過直播，見到雙方合作都十分驚喜，不但了解她的創作理念與靈感來源，更因為兩個單位氣質相近，同樣流著搖滾的DNA。而Rosé極具辨識度的個人風格與藝術視野，的確為Levi’s帶來開創性配搭，原來瘦削女孩著牛服也可以好看。