解鎖親子春日穿搭 超寫實刺繡×法式剪裁 來自韓國的花卉設計

韓國人氣品牌Mardi Mercredi以精緻花卉刺繡和法式優雅剪裁，擄獲不少少女與年輕媽媽的心。今個春季，品牌帶來多款全新花卉圖案，透過超寫實的印花與細膩的刺繡工藝，把百合、綿棗兒、山茶花、雛菊與鳶尾花，那種剛盛放又帶著些生氣的美態，注入成人服飾、童裝與帆布袋中，讓潮媽們與子女一同換上時髦春裝。

Mardi Mercredi新作既保留品牌一貫柔美線條，在面料與色彩上更大膽。成人系列以淺米、黑白色與粉藍為主調，搭配立裁剪裁與微寬鬆廓形，讓穿著既有法式慵懶感，又不失幹練輪廓；童裝則採用更活潑的粉紅、粉紫色彩，花卉圖案被放大處理，讓孩子跑動間，也像一朵會笑的花。帆布袋系列則把超寫實花卉印花，做成視覺焦點，既耐看又實用，是外出散步或接送小朋友時的好搭檔。