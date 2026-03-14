解鎖親子春日穿搭 超寫實刺繡×法式剪裁 來自韓國的花卉設計

韓國人氣品牌Mardi Mercredi以精緻花卉刺繡和法式優雅剪裁，擄獲不少少女與年輕媽媽的心。今個春季，品牌帶來多款全新花卉圖案，透過超寫實的印花與細膩的刺繡工藝，把百合、綿棗兒、山茶花、雛菊與鳶尾花，那種剛盛放又帶著些生氣的美態，注入成人服飾、童裝與帆布袋中，讓潮媽們與子女一同換上時髦春裝。
Mardi Mercredi新作既保留品牌一貫柔美線條，在面料與色彩上更大膽。成人系列以淺米、黑白色與粉藍為主調，搭配立裁剪裁與微寬鬆廓形，讓穿著既有法式慵懶感，又不失幹練輪廓；童裝則採用更活潑的粉紅、粉紫色彩，花卉圖案被放大處理，讓孩子跑動間，也像一朵會笑的花。帆布袋系列則把超寫實花卉印花，做成視覺焦點，既耐看又實用，是外出散步或接送小朋友時的好搭檔。
此外，品牌將活潑生動的經典雛菊圖案，以疊加效果於繽紛碎花布上，打造出一系列如花海般絢爛的春日單品。選用溫柔的粉紅色、薰衣草紫與薄荷綠，以及沉穩百搭的藍色與灰色，全面演繹春季新景象。無論是單穿還是整套穿搭，皆能隨心切換休閒隨性、型格率性，或是清新甜美風格，親子為春日造型的浪漫感覺升級。
Mardi Mercredi 銅鑼灣專門店
地址：銅鑼灣白沙道11號地下