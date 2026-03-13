美心皇宮MOKO新店大玩懷舊菜 必吃即燒乳豬 冰燒肉 順德拆魚羹

美心皇宮於旺角MOKO新世紀廣場開新店，以傳統與創新並重的理念，結合經典粵菜、手推點心車及創意設計，帶來全新的用餐體驗。新店延續傳統中式酒樓的經典元素，入口處以復刻的龍鳳裝飾作打卡位，同時保留最經典的手推點心車，重現昔日香港酒樓的熱鬧氛圍。

明爐燒味專區與懷舊菜式

新店特設明爐燒味專區，可近距離觀賞燒乳豬和燒鵝的製作過程。重點推介的陳皮醬即燒乳豬，經過多道繁複工序後，乳豬皮呈現出酥脆鬆化口感，內裡肉質鮮嫩，加上陳皮的馥郁香氣，有別於一般燒乳豬，新店必吃之選。而現烤美心燒鵝皇則搭配陳村粉與玫瑰醋，陳村粉盡吸醬汁精華層次豐富，再呷一口玫瑰醋，平衡了燒鵝的肥膩感。多款經典粵菜包括懷舊冰燒肉，以鹹蛋黃釀入五花腩，油脂芳香，突顯精湛手工；另一道特色菜菊花順德拆魚羹源自魚米之鄉順德，廚師細心拆骨並煎香大頭魚熬製成濃郁湯底，再加入魚肉、菊花瓣、木耳絲、甘筍絲、勝瓜絲、陳皮及蛋花等配料，完美展現「清、鮮、爽、嫩、滑」的粵菜精髓。還有充滿香港特色的大澳漁村蒸飯，採用大澳特產蝦乾及蝦醬，搭配銀魚、吊桶及臘腸，以砵仔蒸煮，使水鄉風情滲入每一口飯，鹹香撲鼻。