新店關注組｜松屋師弟日本過江龍「松乃家」實試 揭炸豬扒持久酥脆之謎(有片)

與日本松屋同集團、全日本有多達600間分店的「松乃家」豬扒專門店已經開業了！記者第一時間去了位於佐敦的新店，試試主打的炸豬扒以及幾款不同炸物定食，順道走入廚房了解日籍廚師製作過程，揭開炸豬扒特級酥脆的秘密。

「松乃家」遍布東京、大阪、札幌等地，不少分店與牛肉飯師兄松屋相連。今次攻港選址松屋佐敦店的隔鄰舖位，和風裝潢由日本設計師操刀。香港店的餐牌款式跟足日本店，惟獨兒童餐則香港區限定。客人使用自助下單機落柯打，豬扒即叫即炸。

香港店松屋牛肉飯選用北美產牛肉，而香港「松乃家」亦採用北美產的豬扒。他們經過細心處理去除雪味，令肉質鬆軟。日籍廚師向記者透露，日本直送的炸漿及麵包碎都是日本店調配的秘方，麵包碎大小不一，經過兩次發酵之後，日籍師傅細心將豬扒逐塊均勻裹上麵包碎，然後落油炸。松屋餐飲香港董事總經理濱野先生表示：「我們不會為貪方便節省空間將豬扒疊高，而是將豬扒分開存放，避免破壞沾上豬扒的麵包碎。」故此，用油炸出來的豬扒炸衣看上蓬鬆，保持持久乾爽酥脆。

脆到發出「咔咔」聲

店內提供厚切豬扒(150克)和適中厚度的豬扒(100克)讓客人自選，記者試食炸豬扒時，每下咬開脆到發出「咔咔」聲，炸衣放久了依然酥脆。厚切炸豬扒定食附上日式椰菜沙律、一小碟芝麻、白飯及味噌湯。客人按喜好將芝麻磨碎，蘸bb級辛口的特製香味醬或經典日式酸甜味中濃炸豬扒醬。

白飯與椰菜沙律跟松屋一樣，採用秋田小町米，飯粒泛光澤，柔軟度適中。日本店的定食可以任添白飯，但香港店就不能任添。椰菜絲幼爽清新，沒有草青味，配帶甜的自家紅蘿蔔醬開胃又解膩。不過記者落太多紅蘿蔔醬，加上吃過咖喱，吃完有微些口渴感覺。