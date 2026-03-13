熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Mar-13 14:00
更新：2026-Mar-13 14:00

維他奶免費山水鮮豆漿 完成簡單任務即可領取 港九新界多區快閃派發

分享：
Joe1079789789

維他奶免費山水鮮豆漿 完成簡單任務即可領取 港九新界多區快閃派發

adblk4

維他奶近日推出「濃郁豆香．一級滋味」推廣活動，由3月13日起一連3個星期於港九新界多個地點舉行街頭試飲派發，只要完成簡單任務，即可免費獲得一盒山水鮮豆漿，數量有限，送完即止。即睇以下優惠活動詳情！

全港多區快閃派發

由即日起至3月30日，期間逢周末及指定日子，維他奶將於全港多個熱點進行快閃派發，有機會免費獲得236毫升裝山水鮮豆漿一盒試飲，感受濃郁豆香味道。

完成簡單任務即可免費領取

參加者只需先讚好 Vitasoy 指定帖文，並於活動現場參與小遊戲，即可領取一盒維他奶山水鮮豆漿，每日名額有限，送完即止。

活動日期

3月13日至3月16日、3月20日至3月23日、3月27日至3月30日

派發地點：

13/3 (Fri) 觀塘駿業街 (近地鐵站及巴士站)

14/3 (Sat) 尖沙咀海防道 (近地鐵站)

adblk5

15/3 (Sun) 銅鑼灣百德新街 (近地鐵站)

16/3 (Mon) 新蒲崗五芳街

20/3 (Fri) 荔枝角長沙灣道 (近地鐵站)

21/3 (Sat) 將軍澳 PopCorn (對出位置近地鐵站)

22/3 (Sun) 大圍金禧商場

23/3 (Mon) 鰂魚涌英皇道

27/3 (Fri) 灣仔菲林明道天橋下

28/3 (Sat) 中環海濱

29/3 (Sun) 旺角雅蘭中心 (對出位置)

30/3 (Mon) 沙田火車站

650223400 1232415919047731 2704526535450612950 n 623332063 1198344269121563 2340070323905363297 n

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務