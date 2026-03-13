維他奶免費山水鮮豆漿 完成簡單任務即可領取 港九新界多區快閃派發

維他奶近日推出「濃郁豆香．一級滋味」推廣活動，由3月13日起一連3個星期於港九新界多個地點舉行街頭試飲派發，只要完成簡單任務，即可免費獲得一盒山水鮮豆漿，數量有限，送完即止。即睇以下優惠活動詳情！

全港多區快閃派發

由即日起至3月30日，期間逢周末及指定日子，維他奶將於全港多個熱點進行快閃派發，有機會免費獲得236毫升裝山水鮮豆漿一盒試飲，感受濃郁豆香味道。

完成簡單任務即可免費領取

參加者只需先讚好 Vitasoy 指定帖文，並於活動現場參與小遊戲，即可領取一盒維他奶山水鮮豆漿，每日名額有限，送完即止。

活動日期

3月13日至3月16日、3月20日至3月23日、3月27日至3月30日

派發地點：

13/3 (Fri) 觀塘駿業街 (近地鐵站及巴士站)

14/3 (Sat) 尖沙咀海防道 (近地鐵站)