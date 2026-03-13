九龍香格里拉麵包放題｜3月限定新麵包登場！任食10+款麵包 加配主菜/甜點 即睇開賣詳情！

九龍香格里拉麵包放題｜九龍香格里拉酒店強勢推出全新「香聚麵包」午市放題！超過10款即焗手工麵包任食，當中包括多款全新登場的麵包，更可加配午市餐點，今次放題只限3月27日至 4月12日期間的星期五至日及公眾假期限定供應，麵包迷必試！

九龍香格里拉麵包放題 全新麵包登場 今次放題有多款全新登場的麵包，日式咖喱包以香濃咖喱餡料包裹鬆軟外層，口感溫潤滋味。酸種麵包配忌廉芝士與蜂蜜的清新組合，融合微酸與甜香層次，意外地合拍！卡布里沙律多士選用水牛芝士、番茄與羅勒，簡約而洋溢意式風情。還有芝士火腿意式三文治外脆內軟，芝香濃郁。甜品迷不容錯過蜂蜜牛油焦糖多士，金黃香脆、甜而不膩；升級版抹茶紅豆牛油英式鬆餅亦值得一試，抹茶幽香襯托紅豆香甜，平衡得宜。

餐廳亦保留多款熱賣經典，包括口感豐富的明太子法包、龍蝦蛋沙律多士及鹽可頌，粉絲們可以放心繼續捧場。所有美點都可搭配無限暢飲的夿萐咖啡（BACHA Coffee），包括西達摩山咖啡、1910咖啡、焦糖清晨咖啡及米蘭清晨咖啡，從果香到焦糖香氣，選擇非常豐富。

加配主菜/餐湯/沙律吧/甜點 除了麵包款式吸引，食客更可享用精選日式湯品及新鮮沙律吧。湯品方面，三款由主廚精心挑選的暖心濃湯將輪流登場。龍蝦湯以大量龍蝦殼慢火熬煮，湯底濃郁鮮美；粟米番薯湯香甜綿滑，入口充滿自然清香；意式雜菜湯則帶有輕盈的酸甜風味，呈現經典地中海氣息，加上自助沙律吧的新鮮時令蔬菜，配麵包一流！

今次九龍香格里拉麵包放題首推午市，因此除自助餐無限享用區外，賓客亦可加配多款主菜及甜品（另加$18起）。四款日式主菜各具風味：日式漢堡扒（另加港幣$58）肉汁飽滿、配上特製醬汁，濃香誘人；吉列豬扒咖喱（另加$58）以金黃酥脆的豬扒配搭香醇咖喱，成就經典組合；甘鯛柳配青豆醬及燉牛蒡（另加$68）以細嫩魚肉襯托青豆清香；日式海膽忌廉意粉（另加港幣$88）則以濃郁忌廉醬包裹每條意粉，海膽甘鮮在口中綻放，一試難忘！

甜品方面更有蛋香濃郁、質感柔滑的原味卷蛋（另加$18）、香氣馥郁的巴斯克芝士蛋糕（另加$18）、細膩滑嫩的日式焦糖布丁（另加$28），以及香濃咖啡啫喱配北海道 CREMIA 軟雪糕（另加$38）。 「香聚麵包」午餐放題地點：九龍香格里拉大堂酒廊

日期：2026 年 3 月 27 日至 4 月 12 日期間（星期五至日及公眾假期限定供應）

時間：中午 12 時至 下午 2 時 30 分價格：每位港幣$268* *另收加一服務費

*只限於香格里拉精品店網上提前預訂（3月16日起接受預訂）；恕不接受即場入座。



查詢及訂座：

香格里拉精品店線上訂座

電話：2733 8740