8度海逸酒店自助餐半價！最平$329起任食皇帝蟹/鱈場蟹腳 生日優惠半價再送蛋糕

8度海逸酒店以「蟹」為主題，打造期間限定「蟹皇．海鮮交響曲自助晚餐」，並首次推出皇帝蟹，多款海鮮菜色都好吸引！由2026年3月9日至6月30日期間，餐廳特別推出多項優惠凡惠顧自助晚餐，即享高達半價優惠，每兩位成人同行，更可攜同一位5歲或以下小童免費用餐，每位成人低至HK$329即可品嚐自助餐，下文即睇介紹！
蟹皇．海鮮交響曲自助晚餐
如果你是海鮮迷，今次「蟹皇．海鮮交響曲自助晚餐」相信一定食得滿足！先有多款冰鎮海鮮，包括鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等新鮮海味，全部任食。鱈場蟹腳肉質厚實，入口飽滿鮮甜；青口與海蝦味道清爽，海螺脆嫩彈牙，讓人一試難忘。刺身及壽司區即切即製，食材新鮮度十足，包括三文魚、鯛魚及阿根廷紅蝦等，魚脂細滑、入口甘香。冷盤方面融匯多款特色料理，芒果牛油果蟹肉沙律酸甜清香，蟹肉鮮甜而不搶味；泰式酸辣扇貝沙律則以主廚特調酸辣汁提升層次，非常開胃！
主菜方面，重點推介焦香誘人的香草蒜蓉烤皇帝蟹，蟹肉結實鮮甜，蒜香滲入其中，味道濃郁；蟹粉扣黃金鮑魚以上湯慢火收汁，蟹香厚潤，鮑魚彈牙入味，是港人至愛之選。蟹肉濃湯質地醇厚順口，每一啖都滿載鮮香。熱葷區同樣精彩，芝士焗蟹肉金黃香滑、芝味濃郁；清酒帶子蟹肉蒸蛋柔滑如絲，清酒香氣餘韻悠長；白酒煮大蜆鮮甜飽滿、酒香淡雅；韓式醬油蒸珍珠貝微甜不膩；港式避風塘軟殼蟹外脆內嫩、香口惹味。此外，香烤羊架及椒鹽鮮魷各具風味，同樣必食！甜品則有燕窩燉椰汁蛋白、焗法國軟芝士撻、士多啤梨慕絲蛋糕、茉莉花布甸、無限量供應的Mövenpick雪糕等。
立即預訂