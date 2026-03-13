8度海逸酒店自助餐半價！最平$329起任食皇帝蟹/鱈場蟹腳 生日優惠半價再送蛋糕

8度海逸酒店以「蟹」為主題，打造期間限定「蟹皇．海鮮交響曲自助晚餐」，並首次推出皇帝蟹，多款海鮮菜色都好吸引！由2026年3月9日至6月30日期間，餐廳特別推出多項優惠凡惠顧自助晚餐，即享高達半價優惠，每兩位成人同行，更可攜同一位5歲或以下小童免費用餐，每位成人低至HK$329即可品嚐自助餐，下文即睇介紹！