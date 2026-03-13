復活節好去處｜匹克球亞洲賽事登陸東港城 70場亞洲聯賽/免費匹克球體驗班/5大主題工作坊

匹克球熱潮席捲全港。東港城即日起至4月19日聯乘PCL Asia亞洲匹克球冠軍聯賽等單位，在商場一樓中庭打造標準室內匹克球場，舉行約70場專業級比賽，並同步推出自由打體驗、教練班、5大主題工作坊及復活節活動等，讓大家在商場都可感受這項近年大熱的新興運動。
室內匹克球場 近距離睇亞洲級賽事
復活節期間，東港城把商場中庭設置成符合比賽規格的匹克球場地，配備專業球網及正式劃線，並以薰衣草紫色為主題設計。整個賽期將上演約70場比賽，參賽選手來自多個國家及地區。
3月22日將舉行慈善明星賽暨啟動禮，届時會有多位藝人參與比賽；4月18日至19日壓軸上演PCL Asia區域聯賽四強、決賽及頒獎禮。來自全球的專業匹克球好手將於為期近一個月的比賽中作賽，球迷切勿錯過這個近距離欣賞高水平賽事機會。
消費即可換取免費匹克球體驗班
除了觀賞賽事，商場同步推出「Pickle Jam!」系列活動。The Point會員在場內指定商戶消費滿指定金額，即可換領30分鐘匹克球「自由打」時段。
「PICKLE JAM! 自由打」活動資訊
活動日期： 即日起至 4 月 17 日
活動時間： 10am – 10pm
活動地點： 東港城 1 樓中庭
參加方法與消費門檻
The Point 會員於東港城指定「即賺分」商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領「PICKLE JAM! 自由打」一次（30 分鐘）：
星期一至五（公眾假期除外）：
10am – 5pm：消費滿 HK$800
5pm – 10pm：消費滿 HK$1,000
假日（星期六、日及公眾假期）：
10am – 10pm：消費滿 HK$1,000
參加限制與條款
年齡限制： 參加者需為 6 歲或以上；12 歲或以下兒童必須由成人陪同及全程監管。
同行人數： 每位會員可額外帶同最多三位親友入場。
暫停開放時段（因應活動舉行）：
下午 1 時至 5 時暫停： 3 月 14-15 日、21 日、4 月 3-7 日、11-12 日。
全日暫停： 3 月 22 日、3 月 27-29 日、4 月 18-19 日。
另外，東港城亦特別於3月14日至4月12日期間之指定周末及復活節期間，邀請專業匹克球教練開辦「PICKLEBALL! 體驗班」，讓初學者輕鬆掌握基本技巧。會員憑指定消費即可換領體驗班名額，享 30分鐘專業教練指導及 30分鐘自由練習時間。完成體驗班後，會員更可獲贈HK$50時裝及運動服飾電子劵一張。
「PICKLEBALL! 體驗班」
日期：3月14、15、21日；4月3至7、11及12日(共10天)
時間：1pm – 5pm (每日4節 ； 每節６人）
地點：東港城１樓中庭
參加方法：
The Point會員於東港城指定「即賺分」商戶以電子貨幣消費滿HK$1,000，即可參予訓練班一節，完成體驗班更可額外獲贈東港城HK$50時裝及運動服飾電子劵一張。
每組有效單據最多可換領體驗名額1個及只限1人參加體驗。
參加者需為6歲或以上方可參加,12歲或以下兒童必須由成人陪同及全程監管,以確保安全。
打卡送飲品
為推廣匹克球熱潮，由即日起至4月19日，只要於東港城「Pickle Jam!匹克球場」內或大型佈置前打卡拍照後，上載至小紅書／facebook / Instagram，並標註 #PickleJam @東港城 East Point City，即可獲贈指定運動飲品一支。
五大主題工作坊：串珠DIY/彩繪匹克球拍套/匹克球熱身瑜伽/寵物匹克球頸繩
商場同時亦安排多個匹克球主題工作坊，包括彩繪球拍套裝、串珠飾物、掛件DIY、熱身瑜伽及寵物頸繩製作等，適合親子或寵物主人參加。會員憑指定消費即可換領名額。此外，復活節期間將加推應節活動，包括面部彩繪、扭氣球、雜技魔術表演及啦啦隊巡遊，為復活節增添節日氣氛。
匹克球主題工作坊活動詳情
彩繪匹克球拍套裝DIY工作坊
日期：3月14、28日
時間：2pm – 3pm
親手打造專屬你的匹克球拍！利用專業顏料及工具，發揮創意設計獨一無二的彩繪球拍套裝，無論自用或送禮同樣充滿心意，讓運動裝備更加個性化。
匹克球串珠DIY工作坊
日期：3月14日
時間：4pm – 5pm
以色彩繽紛的串珠製作屬於你的匹克球主題飾品！參加者可自由配搭不同顏色與風格的珠子，創作出獨特的手鏈或鎖匙扣，將匹克球的活力隨身佩戴，成為全場焦點！
匹克球掛件DIY工作坊
日期：3月21日
時間：2pm – 3pm
將匹克球的可愛造型製成精緻掛件！參加者可利用多種手工材料，親手製作可愛的匹克球掛飾，無論掛在手袋、背囊或鑰匙上，都能隨時回味這場春日運動狂熱。
匹克球熱身瑜伽
日期：3月21日
時間：2:30pm – 3:30pm
4pm-5pm
結合匹克球的節奏與瑜伽的柔韌，專業導師帶領參加者進行熱身與伸展練習，提升靈活性與平衡感，為比賽或日常運動做好準備。適合任何年齡及瑜伽初學者參與，輕鬆釋放身心壓力。
寵物匹克球頸繩工作坊
日期：3月21日
時間：5pm – 6pm
與毛孩一同參與匹克球狂熱！親手製作一條專屬寵物的匹克球主題頸繩，選用舒適耐用物料，配合可愛配色與裝飾，讓寵物也能型格登場，齊齊感受運動嘉年華的歡樂氣氛。
參加方法：The Point會員於東港城「即賺分」商戶以電子貨幣消費滿HK$1,000，即可獲贈工作坊入場券一張。完成後更可獲得HK$50 時裝及運動服飾電子劵一張。
復活節精彩活動
日期：4月3日至7日
時間：扭氣球：1pm – 3pm
面部彩繪：2pm – 6pm
雜技魔術表演：3:30pm – 4pm ; 4:30pm – 5pm
啦啦隊打氣巡遊：4pm – 7pm
活動地點：東港城1樓中庭