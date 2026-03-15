Kumamon Run 5月回歸科學園 新增10公里路線 熊本熊選手包/嘉年華/早鳥禮品(附報名詳情)

熊本熊主題跑步賽再度回歸。《ASICS Kumamon Run 2026 HK》將於2026年5月3日於科學園舉行，今年賽事由上屆的8公里升級為10km，路線延伸至大埔，主辦單位亦計劃申請成為中國香港田徑總會認可賽事，完成時間有機會獲官方紀錄。活動同場設熊本熊主題嘉年華、打卡位及限定精品POP-UP，每位選手可獲豐富熊本熊主題選手包，現在報名更有早鳥限量鞋帶扣套裝獲贈，即睇以下活動詳情！

Kumamon Run 2026｜新增10公里挑戰組 今屆賽事設有10公里、3公里及1公里三個組別，其中挑戰組由上屆8公里升級至10公里，路線由科學園延伸至大埔一帶，難度提升，適合希望突破個人紀錄的跑手參加。主辦單位表示，10公里組別正申請成為中國香港田徑總會認可賽事，完成時間可作官方紀錄。除個人組外，3公里及1公里亦設雙人組及親子組，適合不同程度跑手參加。完成賽事後可獲電子證書及完賽獎牌。

ASICS Kumamon Run

Kumamon Run 2026｜熊本熊化身火炬手 設主題嘉年華及打卡區 活動當日現場將設大型熊本熊主題嘉年華區，並以「火炬手」為主題設計多個打卡位，同場有期間限定精品POP-UP，發售熊本熊及跑步主題紀念品。每位參加者均可獲熊本熊主題選手包，內含活動T-shirt、毛巾、防水袋及號碼布等紀念品。



Kumamon Run 2026｜早鳥報名送限量鞋帶扣套裝 賽事設早鳥優惠，由3月17日至3月23日期間報名的參加者，可獲限量Kumamon Run鞋帶扣套裝，數量有限，先到先得。部分優勝跑手亦有機會獲得ASICS送出的運動禮品。 早鳥報名按此



早鳥報名送限量鞋帶扣套裝

Kumamon Run 2026｜活動組別 距離 組別及獎項 報名費 預計起跑時間 10KM 個人組 設男、女子組冠亞季軍及電子證書 個人組HK$428 8:30am 3KM 個人組、孖住組及親子組 不設獎項及電子證書 個人組HK$428、 孖住組及親子組 HK$856 10:15am 1KM 個人組、孖住組及親子組 不設獎項及電子證書 個人組HK$428、 孖住組及親子組 HK$856 11:00am

《ASICS Kumamon Run 2026 HK》活動詳情： 活動日期：2026年5月3日 （星期日） 活動時間：上午8:30 – 下午1:00 地點：沙田科學園 賽事：10KM、3KM、1KM 早鳥優惠：2026年3月17日至2026年3月23日 報名截止：名額有限，額滿即止



《ASICS Kumamon Run 2026 HK》