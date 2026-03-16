小朋友上課不專心/做事論盡？協康會職業治療師：可能是感統失調 可致情緒問題

上課不專心、做事論盡或坐不定，是許多小朋友常見行為。看似普通的舉動，原來可能與「感統失調」有關。擁有超過20年經驗的協康會職業治療師楊志凱(Eddie)表示，感統失調可分為4大類型，治療師會按照孩子的需要制定針對性的計劃，假如家長坐視不理，有機會引致孩子嚴重情緒問題。

神經發展未成熟 影響腦部感覺系統 相比自閉症及過度活躍症，大部分家長對於感統失調並不熟悉。Eddie指出，感統失調是指孩子的中樞神經系統未能有效處理及整合來自不同感覺系統的訊息，包括觸覺、前庭平衡覺、本體感覺、視覺及聽覺等，影響他們的日常生活及學習表現。 感統失調可分為4大類型： 感覺反應過敏(無膽貓) 孩子對某種感覺刺激會有劇烈的反應。例如風筒聲、淋浴時水柱拍擊皮膚的觸感、衣服標籤觸碰皮膚等，猶如一隻膽小的貓兒。

感覺反應過弱(呆滯豬) 這類型的小朋友反應遲鈍，令人感覺「未開機」，就像一隻呆滯的豬仔，需要較強烈的感覺刺激才有反應。例如上課被點名答問題時要一段時間才能回答，並且對周遭事物興趣不大，缺乏主動探索和社交互動。 尋求感覺刺激 (衝鋒鼠) 孩子的能量十分高，需要大量的感覺刺激才感到「滿足」。他們有不同小動作，難以坐定定，同時對守規矩有困難。 動作計劃及協調困難 (論盡鴨) 孩子未能有效覺察、分析及組織來自身體和環境的感覺訊息，導致動作笨拙、不流暢。常見的行為特徵是坐姿不穩、握筆過緊或不夠力、抄寫困難及扣鈕混亂，玩群體遊戲時動作跟不上其他同伴等。

不少人認為，剖腹產的小朋友在出生時缺乏產道的擠壓，所以會較易患有感統失調。他表示，大量剖腹產兒童的發展完全正常，加上有研究指出，感統失調更常與早產、神經系統發展、環境及活動因素相關，家長毋須過分憂慮。 嚴重可致情緒問題 感統失調看似無關緊要，但Eddie指出，患者大腦長期過分受到刺激，或無法被滿足，負面感覺會不斷累積，影響情緒發展。他分享，有患者自小已經出現感統失調問題，例如十分抗拒於漆黑一片的環境下看電影等，但家長並未正視問題，結果雪球愈滾越大，患者中一時仍無法獨自乘坐升降機，上學時情緒經常失控，會以粗口指罵同學，甚至企圖跳樓。

以遊戲 刺激前庭覺及本體感覺 假如小朋友確診患有感統失調後，職業治療師會按照他們的需要，並了解生活中的困難及分析特質，制定針對性的治療計劃，當中最常見的治療方式為「感覺統合治療」(感統治療)。感統治療透過各種遊戲，包括不同形式和姿勢盪鞦韆和以攀爬，或者推拉重物等的感知肌能活動，刺激患者的前庭覺及本體感覺，改善患者日常生活表現。

Eddie提醒，感覺統合的評估與治療必須由受過特定訓練並持有國際認可專業資格的治療師進行，感覺統合治療室的設備及治療內容亦須符合專業指引，家長不妨留意。

假如小朋友確診感統失調，除了接受專業的治療，家長亦可日常生活中幫助孩子。協康會近期推出《拆解孩子的感覺密碼 — 增修版》，提供不同類型感統合失調孩子的訓練策略及活動建議。Eddie亦有精選部分建議，供家長參考： （ 1 ）「無膽貓」—— 感覺反應過敏 對感覺特別敏感的孩子，家長安排活動時宜注意以下事項： I. 了解孩子的承受範圍，由最舒適、最簡單的感覺刺激開始，逐步加強，讓其有足夠時間適應 II. 活動前先協助放鬆，例如以溫暖的雙手輕按肩膀，或讓孩子以飲管飲水，以穩定情緒

III. 事前清楚預告即將進行的活動內容，減少突如其來的刺激 IV. 控制活動時間，例如以倒數方式（如數1至10）提示活動何時結束，增加安全感 V. 營造輕鬆愉快的氛圍，可先讓孩子觀察示範，再循序漸進地參與 （ 2 ）「呆滯豬」—— 感覺反應過弱 這類孩子常似「未完全醒過來」，需要較強的刺激才能提升覺醒狀態。建議家長及教師可： I. 在活動前先提升覺醒水平，例如跳彈、左右搖擺，或配合強節奏音樂進行大肌肉活動 II. 鼓勵主動參與，並增加活動變化；語調可更具吸引力，例如：「輪到你了！」、「我們開始吧！」，並以快慢交替、動作幅度變化等增加刺激量

III. 逐步加入不同類型的感覺刺激，例如在盪鞦韆或跳彈床活動中加入誇張表情（視覺）、富抑揚頓挫的聲線（聽覺）、輕拍肩膀（觸覺） IV. 留意覺醒狀態的變化；當孩子反應加快、主動性提升時，表示已達「適切覺醒水平」，需維持這個狀態；若出現過度興奮，則應逐步減少刺激 （ 3 ）「衝鋒鼠」—— 尋求感覺刺激 這類孩子需要大量動作及感覺輸入，家長可透過結構化活動協助其自我管理： I. 活動前訂立規則，例如以地墊或顏色線劃分範圍，並使用計時器協助轉換活動，建立規律

II. 以深層觸覺活動協助穩定覺醒狀態，如按壓肩膀、雙手推牆、提供咀嚼食物或吹氣活動，使神經系統更穩定 III. 安排有目的、具結構的活動，如協助家務（搬椅子、抹地板）或「人力車」遊戲（運送豆袋至指定位置），讓其在活動中學習控制行為 （ 4 ）「論盡鴨」—— 動作計劃及協調困難 職業治療師通常建議家長採用以下策略： I. 按孩子能力及興趣因材施教，設計既有趣又具適度挑戰的活動，建立成功感與自信 II. 增強身體意識，可加入觸覺或本體感覺刺激，例如推拉重物、攀爬、跳彈床等活動

III. 將複雜活動分拆為小步驟，例如穿衣、小手工活動等，逐步教導與練習，以改善動作次序掌握 IV. 保持正確姿勢；如姿勢不正確，練習可能事倍功半，甚至越練越混亂，因此須從基礎動作開始 V. 給予足夠時間，避免過度協助；可透過提問（如「你覺得下一步怎樣做？」）促進動作計劃及自主解難能力

協康會職業治療師督導主任 楊志凱（協康會提供）