「2026濟公文化在香港」回歸上環 人寵共融嘉年華/中華文化工作坊/廣福祠導賞團 所有活動免費參與

「2026濟公文化在香港」回歸上環 人寵共融嘉年華/中華文化工作坊/廣福祠導賞團 所有活動免費參與工作坊

由國際濟公文化協會、通善壇及東華三院合辦的「2026濟公文化在香港」將於本月20日起一連三日在上環舉行，活動包括嘉年華、文化展覽、非遺工作坊及歷史導賞團等，全部免費參加。今年更首次加入人寵共融元素，壓軸嘉年華開放市民帶同狗隻入場，與濟公文化一同感受「笑文化」的輕鬆氣氛。

三日文化均活動免費入場

濟公在民間信仰中形象親民，以笑口常開見稱，「笑」亦是濟公文化的重要精神。今年活動以分享歡樂為主題，主辦單位安排了多項適合不同年齡人士參與的節目，包括文化展覽、講座、攤位遊戲及中華文化工作坊，希望讓市民在輕鬆氣氛中認識濟公文化。活動期間將設多個打卡位，現場亦提供濟公服飾試穿，參加者可換上造型拍照留念。

人寵共融嘉年華

第三日將舉行大型「感謝濟」嘉年華，首次加入毛孩元素，開放公眾帶同狗隻入場，設有人寵瑜伽、萌寵造型活動及表演節目，打造人寵同樂的嘉年華氣氛。現場亦會安排才藝表演、巡遊及福袋派發等活動，適合一家大小參加。