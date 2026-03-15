日本親子遊必玩｜日本奈良士多啤梨放題！30分鐘任食體驗

不少香港人送禮都愛選購日本水果，不單品種款式精緻獨特，而且果香四溢，所以向來都是備受推崇的高質之選。不過眾所周知，一盒日本士多啤梨價格不菲，普通品種已要數十元，預算少啲都未必可以食得盡興。今次記者就來到位於奈良的士多啤梨園，只需2500日圓便可享受30分鐘任食體驗，即摘即吃大滿足！



文、相：heidi 鳴謝：近畿日本鐵道株式會社

賞香港未引入品種士多啤梨 奈良地區盛產農作物與水果，而「明日香村士多啤梨採摘樂園」更是當地冬季限定的熱門景點。附近共有17間農園同樣提供士多啤梨放題體驗，園區統一供應被譽為「紅寶石」的明日香本地士多啤梨。這款士多啤梨果實碩大飽滿、色澤晶瑩如紅寶石，味道酸中帶甜，果香天然濃郁。值得一提的是，這個品種暫未引入香港，想試就要親身到訪！

小朋友HKD$68入場任食 冬季是日本士多啤梨最當造、最鮮甜的時節。一走進溫室，空氣中便瀰漫著誘人甜香，令人非常期待！果農會先作簡介，並提供剪刀及膠袋供棄置殘枝。然後遊客便可於30分鐘內盡情任食士多啤梨，園內採用高架栽培方式，遊客可輕鬆邊剪邊食，格外過癮！若想帶回香港作手信，亦可加購價錢相宜的禮盒裝士多啤梨，與家人親友共享甜蜜時光。

開園時間：10:00－16:00 開園日期：2026年1月10日(六)-5月31日(日) 地點：奈良縣高市郡明日香村あすか士多啤梨樂園

交通資訊 由大阪出發往飛鳥站，約40分鐘車程。如果想交通過程更方便，推介大家入手近鐵電車周遊券（KINTETSU RAIL PASS），分為1日券、2日券及5日券等選擇，在生效期間可無限次乘搭近鐵，周遊券可用範圍已包括大阪、奈良、京都地區。 1日券價錢：成人1900日圓/兒童950日圓 2日券價錢：成人3,700日圓/兒童1,850日圓 5日券價錢：成人4,900日圓/兒童2,450日圓