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出版：2026-Mar-15 10:00
更新：2026-Mar-15 10:00

日本親子遊必玩｜日本奈良士多啤梨放題！30分鐘任食體驗

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日本親子遊必玩｜日本奈良士多啤梨放題！30分鐘任食體驗

日本親子遊必玩｜日本奈良士多啤梨放題！30分鐘任食體驗

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不少香港人送禮都愛選購日本水果，不單品種款式精緻獨特，而且果香四溢，所以向來都是備受推崇的高質之選。不過眾所周知，一盒日本士多啤梨價格不菲，普通品種已要數十元，預算少啲都未必可以食得盡興。今次記者就來到位於奈良的士多啤梨園，只需2500日圓便可享受30分鐘任食體驗，即摘即吃大滿足！

文、相：heidi

鳴謝：近畿日本鐵道株式會社

果實碩大飽滿。 明日香村士多啤梨採摘樂園登記處。 即摘即食好過癮！

賞香港未引入品種士多啤梨

奈良地區盛產農作物與水果，而「明日香村士多啤梨採摘樂園」更是當地冬季限定的熱門景點。附近共有17間農園同樣提供士多啤梨放題體驗，園區統一供應被譽為「紅寶石」的明日香本地士多啤梨。這款士多啤梨果實碩大飽滿、色澤晶瑩如紅寶石，味道酸中帶甜，果香天然濃郁。值得一提的是，這個品種暫未引入香港，想試就要親身到訪！

色澤晶瑩如紅寶石。 佔地非常大，唔洗同人爭！ 果農會先作簡介。 每年冬季都是日本士多啤梨最當造的時節。 想去的話記得預約入場。 溫室外觀。 提供剪刀摘士多啤梨。

小朋友HKD$68入場任食

冬季是日本士多啤梨最當造、最鮮甜的時節。一走進溫室，空氣中便瀰漫著誘人甜香，令人非常期待！果農會先作簡介，並提供剪刀及膠袋供棄置殘枝。然後遊客便可於30分鐘內盡情任食士多啤梨，園內採用高架栽培方式，遊客可輕鬆邊剪邊食，格外過癮！若想帶回香港作手信，亦可加購價錢相宜的禮盒裝士多啤梨，與家人親友共享甜蜜時光。


開園時間：10:00－16:00

開園日期：2026年1月10日(六)-5月31日(日)

地點：奈良縣高市郡明日香村あすか士多啤梨樂園

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交通（電車）：乘近鐵吉野線至「飛鳥」站下車

網站：https://www.asukadeasobo.jp/experience/asukaichigo/
＊敬請預約

交通資訊

由大阪出發往飛鳥站，約40分鐘車程。如果想交通過程更方便，推介大家入手近鐵電車周遊券（KINTETSU RAIL PASS），分為1日券、2日券及5日券等選擇，在生效期間可無限次乘搭近鐵，周遊券可用範圍已包括大阪、奈良、京都地區。

1日券價錢：成人1900日圓/兒童950日圓

2日券價錢：成人3,700日圓/兒童1,850日圓

5日券價錢：成人4,900日圓/兒童2,450日圓

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