Klook優惠碼2026｜3月限定賞櫻優惠低至43折 快閃全線88折+JR Pass/迪士尼/環球影城買1送1

春季賞櫻旺季將至，旅遊平台 Klook 推出日韓賞櫻優惠活動，由即日起至4月12日期間，多款賞櫻團、一日遊及交通產品低至43折，並首度推出「花期保證」服務，若未遇上櫻花盛開可獲部分退款保障。另外3月限定逢周末加推不同優惠，以及3月15日限時買一送一及全線折扣。
首推花期保證 未遇櫻花盛開可退30%旅費
賞櫻旅程最大變數是花期，Klook推出全港首創 Bloom Back Guarantee 花期保證，旅客預訂指定日本及韓國賞櫻行程時可加購保障，如櫻花未能在官方預測花期內盛開，可獲30%旅費退款。
同時平台亦提供 Tour Assurance 旅程守護，若參加的體驗活動未達預期，可申請最高100%退款保障，為季節性旅遊增加彈性，減少因天氣及花期變化帶來的不確定性。（受條款及細則約束）
85折賞櫻團優惠 周六訂一日遊送酒店8折碼
活動期間預訂多款賞櫻產品可享折扣，包括櫻花團、機場接送、主題樂園及交通票券等。逢星期六預訂春季一日遊滿$1,000，即可透過電郵獲得8折酒店優惠碼，滿$1,000可減$200，適用於日本、台灣、韓國及內地酒店，優惠碼數量有限，先到先得。
另外櫻花團輸入指定優惠碼可享低至85折，日本、台灣及韓國行程均適用；一日遊及機場接送亦有低至9折優惠，主題樂園門票則低至95折。
多款賞櫻及旅遊產品提供折扣，輸入指定優惠碼即可使用：
櫻花團低至85折
日本：【JPTOURSPRING26】
台灣：【TWTOURSPRING26】
韓國：【KRTOURSPRING26】
一日遊低至9折
歐洲：【EUTOURS26】
機場接送低至9折
日本：【PATSPRINGJP10%OFF】
台灣：【PATSPRINGTW10%OFF】
韓國：【PATSPRINGKR10%OFF】
主題樂園低至95折
日本：【SPRINGJPATT】
韓國：【SPRINGKRATT】
3月15日限定優惠 全線88折＋JR Pass買一送一
3月15日當日推出快閃優惠，預訂Klook產品滿HK$500，輸入優惠碼【ESJP1515】可享88折，最高減HK$60，每位用戶限用一次。
同日晚上9時起加推日本交通產品優惠，購買JR Pass可獲免費日本SIM卡（5天每日1GB高速數據），部分周遊券更可享買一送一優惠，香港用戶於付款時輸入優惠碼【JPNK03155O】即可享JR Pass 全九州-南九州-北九州鐵路周遊券買1送1優惠。
3月15日10PM 指定日本人氣景點 迪士尼/日本環球影城買一送一
3月15日晚上10時起，多個日本熱門景點推出限時優惠，包括東京迪士尼度假區門票、teamLab Borderless、Shibuya Sky觀景台等可享折扣，部分產品更低至買一送一。此外日本環球影城套票、長崎豪斯登堡及鈴鹿賽道樂園門票亦推出限時優惠。
3月15日晚上10時起，多個日本人氣景點推出限時優惠。
95折景點門票（輸入【SPRINGJPATT】）
東京迪士尼樂園及迪士尼海洋
teamLab Borderless
Shibuya Sky觀景台
買一送一／折扣優惠
日本環球影城套票（【JPHTB0131B1G1】買一送一）
長崎豪斯登堡門票（【JPHTB0131B1G1】買一送一 / 【SPRINGHTB】95折）
鈴鹿賽道樂園門票（【JPSU0315B1G1】買一送一）