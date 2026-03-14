Klook優惠碼2026｜3月限定賞櫻優惠低至43折 快閃全線88折+JR Pass/迪士尼/環球影城買1送1

春季賞櫻旺季將至，旅遊平台 Klook 推出日韓賞櫻優惠活動，由即日起至4月12日期間，多款賞櫻團、一日遊及交通產品低至43折，並首度推出「花期保證」服務，若未遇上櫻花盛開可獲部分退款保障。另外3月限定逢周末加推不同優惠，以及3月15日限時買一送一及全線折扣。

賞櫻旅程最大變數是花期，Klook推出全港首創 Bloom Back Guarantee 花期保證，旅客預訂指定日本及韓國賞櫻行程時可加購保障，如櫻花未能在官方預測花期內盛開，可獲30%旅費退款。

同時平台亦提供 Tour Assurance 旅程守護，若參加的體驗活動未達預期，可申請最高100%退款保障，為季節性旅遊增加彈性，減少因天氣及花期變化帶來的不確定性。（受條款及細則約束）

85折賞櫻團優惠 周六訂一日遊送酒店8折碼

活動期間預訂多款賞櫻產品可享折扣，包括櫻花團、機場接送、主題樂園及交通票券等。逢星期六預訂春季一日遊滿$1,000，即可透過電郵獲得8折酒店優惠碼，滿$1,000可減$200，適用於日本、台灣、韓國及內地酒店，優惠碼數量有限，先到先得。