蘭桂坊印度節3.21回歸 匯聚美食/文化 必試特色雞尾酒/Pani Puri脆球

印度對於不少港人而言，算是熟悉又陌生的國度。印度駐香港總領事館與蘭桂坊協會將於3月21日至22日再次舉辦「蘭桂坊印度節」，讓港人和各地遊客深入認識印度精彩的文化。活動匯聚不同印度傳統和新派融合菜式，訪客亦可深度體驗傳統服飾和人體手繪等。活動開幕當日，蘭桂坊更加設有巡遊隊伍，讓觀眾感受印度繽紛熱鬧的氣氛。

蘭桂坊印度節帶來多元化的印度美食，讓訪客一次過品嘗傳統的南印度菜餚及現代融合料理。獲得2025年「廚神大獎」（Masterchef Award）的Jashan Celebrating Indian Cuisine及米芝蓮推介餐廳Bombay Dreams將會回歸活動，展示印度料理的獨特風味。

烤餅(naan)作為印度人的主要食物，當然要出現在慶典上。憑藉招牌「烤餅三明治」（naanwiches）屢獲殊榮的Tulsi Indian Restaurant首次登陸活動，訪客不妨親身品嚐招牌菜式。印度香料茶(Masala Tea)亦有小變奏。酒吧Mizunara將首度推出以印度為靈感的特色雞尾酒「Masala Chai Highball」，讓人相當期待。

設深度文化體驗

印度節同時提供一系列深度體驗。訪客可試穿傳統服飾、體驗人體手繪(Henna)和以阿育吠陀原則提供的脈搏檢查諮詢。活動特設波里活 (Bollywood) 電影觀賞以及活力四射的DJ之夜。

3月21日（週六）下午1時更有開幕典禮及巡遊為活動拉開序幕，以半古典舞、民族舞及波里活風格打扮的巡遊隊伍舞者將會現身，帶動現場氣氛。