地球一小時2026｜嘉年華/生態展覽/工作坊免費入場 陳卓賢 洪嘉豪為《連繫黑暗一小時》聲音導航

3月28日是「國際關燈日」，世界自然基金會香港分會(WWF)將於當天晚上8 時30分，舉行一年一度的「地球一小時2026」，除了請來陳卓賢(Ian)與洪嘉豪擔任活動大使，為《連繫黑暗一小時》負責聲音導航外，亦準備了一系列活動，讓公眾由認識本地生態，到實踐可持續生活，重新連繫自然，全方位投入「地球一小時」。

地球一小時互動展覽

「地球一小時」不只是象徵性的60分鐘關燈行動，更是開展長遠可持續生活方式的起點。WWF為了讓公眾認識本地生態，到實踐可持續生活，特別舉行一連串活動，當中包括今、明兩天於WWF 中環訪客中心舉行《地球一小時巡禮『生態終跡』展覽》，透過展覽、專題講座及互動體驗，帶領市民深入了解香港生物多樣性的現況與挑戰，發掘能為可持續未來作出貢獻的具體方法。活動還包括「水墨 x 保育」工作坊，以寫意筆法描繪香港瀕危野生動物 。