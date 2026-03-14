地球一小時2026｜嘉年華/生態展覽/工作坊免費入場 陳卓賢 洪嘉豪為《連繫黑暗一小時》聲音導航

3月28日是「國際關燈日」，世界自然基金會香港分會(WWF)將於當天晚上8 時30分，舉行一年一度的「地球一小時2026」，除了請來陳卓賢(Ian)與洪嘉豪擔任活動大使，為《連繫黑暗一小時》負責聲音導航外，亦準備了一系列活動，讓公眾由認識本地生態，到實踐可持續生活，重新連繫自然，全方位投入「地球一小時」。
地球一小時互動展覽
「地球一小時」不只是象徵性的60分鐘關燈行動，更是開展長遠可持續生活方式的起點。WWF為了讓公眾認識本地生態，到實踐可持續生活，特別舉行一連串活動，當中包括今、明兩天於WWF 中環訪客中心舉行《地球一小時巡禮『生態終跡』展覽》，透過展覽、專題講座及互動體驗，帶領市民深入了解香港生物多樣性的現況與挑戰，發掘能為可持續未來作出貢獻的具體方法。活動還包括「水墨 x 保育」工作坊，以寫意筆法描繪香港瀕危野生動物 。
陳卓賢 洪嘉豪聲音導航認識香港生態
由日起至9月13日，與「黑暗中對話基金會」攜手合作，推出全新感官體驗《連繫黑暗一小時》。活動大使Ian及洪嘉豪以聲音導航，帶大家走入一個完全黑暗的世界，換個角度認識本地生態及檢視日常生活細節。希望參加者帶著新的啟發回到日常生活，以微小而持續的力量，推動地球的正向改變。而門票收益將全數撥捐「黑暗中對話基金會」作慈善用途。
地球一小時嘉年華有市集與表演
3月28日於尖沙咀「1881」舉行的《地球一小時嘉年華》，於熄燈儀式當日下午率先展開，當中活動包括多樣性展覽「生態終跡」將移師現場；還有可持續市集的環保攤位，市民可於攤位學習在日常生活中，減少環境足跡的實用貼士；主舞台表演將有小朋友作環保音樂表演，以及樂隊晚安莉莉，亦會作精彩演出。晚上8時30分，現場將進行熄燈儀式。
再次擔任活動大使Ian，坦言感受甚深：「去年首度親身參與熄燈儀式時，被整個城市一同關燈的畫面深深震撼，當燈光慢慢熄滅，大家抬頭望向夜空，那份靜謐，令我真正感受到集體行動的力量。」
第四年擔任活動大使的嘉豪，形容這身份已成為他每年重要的一部分，談到熄燈儀式，他表示：「每一次見到熄燈的畫面都非常震撼，兩岸高樓一同熄燈，那份寧靜令人印象深刻。雖然一個城市的行動未必能立即改變世界，但我相信這種集體力量能啟發更多人將環保融入日常。」
「地球一小時2026」活動詳情：
《地球一小時巡禮「生態終跡」展覽》
日期：即日起至3月15日(上午10時30分至下午5時30分)
地點：香港中環纜車徑一號 WWF中環訪客中心
票價：免費入場
《「黑暗中對話基金會」：連繫黑暗一小時》
日期：即日起至9月13日
地點：九龍長沙灣長義街9號D2 Place一期7樓B室
票價：$380
《地球一小時嘉年華》
日期：即日起至3月28日(下午1時)
地點：尖沙咀「1881」
票價：免費入場