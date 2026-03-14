網上熱話｜港人冰島旅遊見Tempo紙巾袋 Threads上成功尋物主 1原因被視為另類「香港身份證」！？

圖片來源：Threads、Unsplash@Adam Jang

香港人出名鍾意去旅行，除了日韓台泰等熱門旅遊地外，遠至美加歐洲都遍布港人足跡，真係「總有一個喺左近」。早前，一位正身處冰島旅遊的港人就在冰面發現Tempo紙巾袋，誤以為是港人隨地拋垃圾的他發文尋「物主」，沒料到真的成功尋人外，更引出另一位同樣目擊紙巾袋的香港旅客上水分享。

旅遊港人嬲爆爆發文尋「物主」 早前，一位正在冰島旅遊的港人在社交平台上發文，劈頭狠批「邊個香港人喺冰島漏低咗Tempo?」，更配上嬲嬲emoji以表憤怒。從他上傳的照片中，可見風景優美的冰島地上有一個孤伶伶的Tempo紙巾袋，難怪他合理懷疑有香港人隨手拋垃圾。

紙巾袋物主現身認領 不時都聽到人說Threads尋人一流，因此在發文者po文不久後，有另一位同在冰島發現Tempo紙巾袋的網民留言，更搞笑形容Tempo紙巾袋猶如「香港身份證」，以一張紙巾袋被「冰封」的照片表示「我嗰日都已經諗緊邊個香港人將香港身份證跌咗喺冰島」。而勢估唔到有網民現身承認自己是紙巾袋的物主，解釋道「真係我架」、「喺衫袋拎手套嗰陣吹走咗執唔返」。

網民錯Fo討論Tempo身世 雖然Tempo在冰島的故事十分有趣，但就有網民質疑為何見到Tempo紙巾袋就一定認為屬於港人。有人查證指「Tempo唔係得香港有㗎」、「Tempo唔係德國咩？幾時變咗香港特有？」而從網民的資訊得知，Tempo的發源地雖然在德國，但在香港的銷量持續第一，而且香港的包裝與其他地方不同，因此不易認出相中的Tempo包裝來自香港，更因此而被形容為「香港身份證」。