網上熱話｜未婚夫背囊驚見用過岡本包裝 港女欲退婚唔嫁 事後揭實物真身：虛驚一場

出軌人人喊打，若然在準備結婚埋門一腳，才發現另一半有疑似出軌痕跡的話，除了憤怒亦會擔心婚禮應否繼續，要考慮的因素確實很多。早前，一位準備結婚的港女竟在未婚夫背囊底發現可疑1物，因而懷疑未婚夫瞞着他偷偷約其他女仔，幸好未婚夫最後靠1招KO，不但完美拆招，更引來大批網民感謝他的無私分享。

備婚港女幫未婚夫執背囊 驚見可疑1物 早前，一位表示即將在年尾結婚行禮的港女在社交平台發文，劈頭表示自己在幫未婚夫執拾背囊時，竟在背囊底部找到可疑1物。從她上傳的照片中，可見未婚夫背囊底竟然有一個寫有「岡本」的包裝缺角，因為這個牌子較有名的產品是安全套，因而令她有無限聯想，懷疑未婚夫瞞著她偷偷出軌。

欲退婚唔嫁 未婚夫1招KO 發文者堅稱「我哋從來冇用過呢個brand」，又回想到未婚夫有一晚曾「9點幾話一個人去睇夜王」，因而合理懷疑未婚夫有出軌行為，不但考慮退婚唔嫁，更決定「殺佢一個措手不及去問佢」。據她描述指未婚夫聽到指控後「望住呆咗」，之後即時回答指包裝原身是購自Donki的「吸濕大笨象」。雖然發文者開頭保留懷疑態度，但在Google照片後相信了未婚夫的說法。

爆笑後續引網民留言：感謝無私分享 在「吸濕大笨象」的實物圖出街後，出軌post秒變搞笑誤會post，劇情走向有如愛回家，難怪連發文者亦自嘲「ff咗咁耐，原來係吸濕大笨象，我俾吸濕大笨象X咗兩日」。一眾網民就留言指「可唔可以懷疑係廣告」、「以為有花生，點知笑咗」，更有網民留言多謝發文者未婚夫，直言「學到嘢！以後偷跳一定買岡本！感謝你無私嘅分享！」