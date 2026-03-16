以運動連結環保與社區關懷 三人籃球比賽帶出ESG理念

由環保社區慈善基金會有限公司（EPC）主辦的「ESG三人籃球比賽」，於2026年3月14日在慈雲山中心天台迷彩籃球場圓滿舉行。活動旨在透過低碳籃球比賽，結合身心健康推廣與社區關懷，實踐環境、社會及管治（ESG）理念，並以運動凝聚各界力量，傳遞綠色力量。

是次比賽獲得好自然環保有限公司（Good Natural）冠名贊助，以及信誠科技工程(香港)有限公司（TrustsTech）擔任鑽石贊助。活動當日除精彩的籃球比賽外，更設有福袋派發儀式，逾百個載有生活必需品的福袋，經由黃大仙區議會轉贈區內基層人士及弱勢家庭，體現企業與社區的互助精神，將ESG理念深入社區。

持續與社區同行 以活動回饋社會 環保社區慈善基金會有限公司（EPC）一直致力於推動環保與慈善結合的工作。每週走訪各區設立的舊衣及玩具回收站，協助源頭減廢、推動循環經濟，並將回收收益用於支援基層家庭的慈善項目。 EPC代表謝主任表示，是次比賽以低碳方式舉辦，從場地布置到物資使用均體現環保原則。他強調，活動旨在讓企業及市民在享受運動的同時，認識ESG理念並實踐環保減廢。透過與黃大仙區議會合作，將福袋贈予區內弱勢家庭，直接體現ESG中「E」（環境）與「S」（社會）的元素，強化社區連結。

舊衣回收環保企業支持社區活動 全方位照顧基層需要 是次冠名贊助—好自然環保有限公司（Good Natural）董事王頌文先生表示，Good Natural專注於舊衣回收及循環再造業務，一直以來積極推動減廢減碳。王先生指出，香港每年都會產生數字驚人的紡織廢物，有系統的舊衣回收行動不僅能有效減輕堆填區壓力，更可將二手衣物轉贈有需要的社群，促進循環經濟。 Good Natural透過智能回收箱、以物易物活動及社區專車收集等方式，讓市民輕鬆參與回收。王先生期望透過冠名贊助是次比賽，以低碳、綠色的方式推廣ESG理念，讓更多企業能從中得到啟發並投身致可持續發展行動，同時支持慈善項目，回饋黃大仙區基層家庭。亦希望借助是次比賽展出企業正在持續履行對大眾的環保承諾。

綠色科技企業助力香港減碳目標 作為是次比賽的鑽石贊助信誠科技工程(香港)有限公司（TrustsTech），同樣是一間與大會持同一個理念的綠色科技企業，TrustsTech專注於電動車充電基礎設施，提供從專業顧問、電力工程設計、安裝，到收費及管理平台的一站式服務，協助屋苑、商場及停車場升級充電設施。 TrustsTech聯合創辦人及總監陳文財先生表示，香港正推動電動車普及以達致碳中和目標，充電基建是電動車普及的關鍵。透過贊助這次籃球比賽，該公司希望以實際行動展示企業如何將環保融入日常生活，並向公眾展示綠色承諾。未來該公司將繼續擴大充電網絡、建設更多超級充電站，並積極參與環保項目，助力香港綠色轉型。

是次「ESG三人籃球比賽」成功匯聚環保團體、回收企業及綠色科技公司，跨界別合作推動可持續發展，並透過運動凝聚團結互助精神，同時以慈善環節回饋社會，延續「關心社區、回饋社會」的核心價值。

三人籃球比賽三甲得獎隊伍 男仔組:

女子組:

參與機構