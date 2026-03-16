麥當勞優惠｜麥麥慳套票回歸！ $25起嘆柳蛋漢堡/板燒雞腿飽 $34起享四道菜套餐

麥當勞「麥麥慳套票」再次回歸！即日起，麥當勞推出3款套票，包括「著數之晨套餐」、「麥麥抵食套餐」及「四重滋味套餐」。顧客只需$25起即可嘆指定早晨套餐及漢堡套餐，$34起即可選購四道菜套餐，麥當勞粉絲萬勿錯過。
麥當勞優惠｜$25起嘆柳蛋漢堡/板燒雞腿飽
早上當然要嘆一份麥當勞早餐為自己打打氣。早餐時段設有「著數之晨套餐」優惠，低至$100即可享受4份套餐，包括豬柳蛋漢堡、魚柳飽和炒雙蛋火腿飽，或加$5轉選精選早晨套餐，或加$10享用珍寶套餐。
麥當勞優惠｜低至$25享板燒雞腿飽/脆辣雞腿飽
早上11點後，麥當勞同時推出兩款人氣套票，包括「麥麥抵食套餐」優惠和「四重滋味套餐」。顧客可以$100起選購4款漢堡套餐，涵蓋板燒雞腿飽、脆辣雞腿飽或豬柳蛋漢堡套餐，或可加$6升級至雙層魚柳飽或雙層芝士孖堡套餐，享受雙重滋味；亦可加$7升級至4件脆香雞翼或9件麥樂雞套餐。
麥當勞優惠｜$136起入手4個套餐配指定小食
另外，甜品胃不妨選擇「四重滋味套餐」，只需$136起即可選擇4個套餐配一款指定小食，涵蓋板燒雞腿飽、脆辣雞腿飽和豬柳蛋漢堡套餐，顧客亦可加$6 可升級至雙層魚柳飽和雙層芝士孖堡套餐，又可加$7升級至4件脆香雞翼或9件麥樂雞 套餐；小食則可選麥樂雞(4件)、蘋果批和朱古力或士多啤梨新地。
3款套票即日起供應。顧客購買套餐時只需付$20訂金，4張套餐換購券便會於30分鐘內自動存入麥當勞APP。套餐換購券可於 2026年4月29日或以前使用。