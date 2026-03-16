麥當勞優惠｜麥麥慳套票回歸！ $25起嘆柳蛋漢堡/板燒雞腿飽 $34起享四道菜套餐

麥當勞「麥麥慳套票」再次回歸！即日起，麥當勞推出3款套票，包括「著數之晨套餐」、「麥麥抵食套餐」及「四重滋味套餐」。顧客只需$25起即可嘆指定早晨套餐及漢堡套餐，$34起即可選購四道菜套餐，麥當勞粉絲萬勿錯過。

麥當勞優惠｜$25起嘆柳蛋漢堡/板燒雞腿飽

早上當然要嘆一份麥當勞早餐為自己打打氣。早餐時段設有「著數之晨套餐」優惠，低至$100即可享受4份套餐，包括豬柳蛋漢堡、魚柳飽和炒雙蛋火腿飽，或加$5轉選精選早晨套餐，或加$10享用珍寶套餐。