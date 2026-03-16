購物優惠｜松本清登陸屯門V city 3大限定開幕優惠 全店9折/$30優惠券/贈送購物袋

日本連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」第18間分店屯門V city即將於 3 月 26 日 (周四)開幕，成為區內第二間分店。新店於開幕期間更有3大限定優惠，包括全店9折、消費滿$300可獲贈「松本清購物袋」1個，以及滿$300送$30優惠券，即睇下文優惠詳情。

松本清V city開幕3大優惠

優惠一：

3月26日至3月29日：松本清會員限定優惠全店9折優惠

優惠二：

3月26日至3月29日：消費折實滿HK$300即可獲贈「松本清購物袋」1個

以每單消費折實滿HK$300即送1個。每日限定150個，送完即止。

*優惠只適用於V CITY店。消費金額以每單折實總金額計算。每人只限獲贈購物袋1個。

優惠三：

3月26日至4月7日：消費折實滿HK$300送「HK$30優惠券」1張

「HK$30優惠券」以每單消費折實滿HK$300即送1張。

「HK$30優惠券」於松本清香港全線分店消費滿HK$300使用1張(不可累積使用)。