壽司郎快閃優惠 $10北寄貝／鰻魚／吞拿魚 荔枝角店重開送萌抱壽司禮品

壽司郎新推出期間限定優惠，由3月17日起帶來「$10白碟快閃優惠」，多款壽司及甜品以$10優惠價發售，同時推出月中限定新品系列。此外，荔枝角店將於3月20日重新開幕，堂食更可獲限定萌抱壽司禮品。

$10白碟快閃優惠 壽司郎由3月17日起於全線分店推出「$10白碟快閃優惠」，指定壽司及甜品以$10發售，數量有限，售完即止。優惠商品包括北寄貝、鹽燒鰻魚及山椒煮鰻魚等壽司款式，主打鮮味及油脂香氣。白桃蒙布朗蛋糕同樣以$10供應，蛋糕加入白桃果泥及桃汁忌廉，帶來清新果香。3月29日至3月31日期間再加推蔥花吞拿魚軍艦，同樣以10元發售。





月中限定新品 茶巾壽司天婦羅組合/米芝蓮聯乘炸蛋系列 另外，由3月17日起壽司郎同步推出月中限定新品，主打多款配搭豐富、口感層次較多的壽司組合，包括茶巾壽司天婦羅系列及聯乘炸蛋款式。 天婦羅蝦茶巾壽司配松葉蟹與三文魚子（$27）、天婦羅帆立貝茶巾壽司配松葉蟹與三文魚子（$27），以蛋皮包裹醋飯，再配上天婦羅、松葉蟹及三文魚子，口感同時帶有香脆與鮮甜。炸玉子手卷配鰻魚鵝肝（$27）則以外脆內嫩的炸玉子配搭鰻魚與鵝肝，味道較為濃厚，屬期間限定供應。同期亦推出北海道產昆布漬天然比目魚（$12），以昆布醃製提升魚肉鮮味，口感清爽。

荔枝角店重新開幕 堂食送萌抱壽司禮品 壽司郎荔枝角店將於2026年3月20日重新開幕，店舖翻新後以全新面貌營業。為慶祝重開，當日起到店堂食可獲限定萌抱壽司禮品。 於荔枝角店消費滿$150至299可獲萌抱壽司手機袋1個；消費滿$300或以上可獲萌抱壽司卡套1個；此外，所有堂食客人都可獲萌抱壽司吊飾1個。禮品款式隨機，數量有限，送完即止，活動只適用於荔枝角店。 荔枝角店資料 地址：九龍長沙灣道680號麗新商業中心地下G38號舖 開幕日期：2026年3月20日

營業時間：10:30–22:00（最後點餐21:45）

荔枝角店重新開幕堂食送萌抱壽司禮品