親子好去處｜Jumptopia登陸馬鞍山新港城中心 全港首創沉浸式30米長彈床/9米高垂直滑梯

復活節又有放電好去處！即日起至4月19日，MOSTown新港城中心攜手Jumptopia打造「復活島最勇登山隊」遊樂彈跳城堡。小朋友必玩全港首創沉浸式歷險主題30米長彈床及超刺激9米高垂直滑梯。活動另外設尋寶遊戲、Kiztopia Friends見面會和親子手作工作坊，絕對適合周末到訪！

逾 30 米長叢林主題彈床

「復活島最勇登山隊」首次加入完整故事線及多重感官特效，帶來沉浸式冒險挑戰。踏入商場，家長和小朋友隨即看見超過30米長的叢林主題彈床。彈床包括3大關卡，分別是20米長障礙賽道「勇氣試煉場」、Jumptopia史上最高的9米高垂直「神聖大山」以及近千呎大的彩色波波池「重啟快樂古城」。活動期間更設尋寶遊戲，玩家只需找出隱藏的水果公仔及「謎城卷軸」，並且破解謎題，即可兌換復活節禮物。