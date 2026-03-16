親子好去處｜Jumptopia登陸馬鞍山新港城中心 全港首創沉浸式30米長彈床/9米高垂直滑梯

復活節又有放電好去處！即日起至4月19日，MOSTown新港城中心攜手Jumptopia打造「復活島最勇登山隊」遊樂彈跳城堡。小朋友必玩全港首創沉浸式歷險主題30米長彈床及超刺激9米高垂直滑梯。活動另外設尋寶遊戲、Kiztopia Friends見面會和親子手作工作坊，絕對適合周末到訪！
逾30米長叢林主題彈床
「復活島最勇登山隊」首次加入完整故事線及多重感官特效，帶來沉浸式冒險挑戰。踏入商場，家長和小朋友隨即看見超過30米長的叢林主題彈床。彈床包括3大關卡，分別是20米長障礙賽道「勇氣試煉場」、Jumptopia史上最高的9米高垂直「神聖大山」以及近千呎大的彩色波波池「重啟快樂古城」。活動期間更設尋寶遊戲，玩家只需找出隱藏的水果公仔及「謎城卷軸」，並且破解謎題，即可兌換復活節禮物。
推粉絲見面會/親子手作工作坊
商場同時推出Kiztopia Friends粉絲見面會和親子手作工作坊等連串活動，除了可以與 Kiztopia人氣角色Happy見面互動外，亦可親手製作專屬的「復活節小兔子」，留下難忘回憶。
活動詳情：
日期：
即日起至4月19日
時間：
主題歷險彈床遊樂區及「Kiztopia Friends期間限定店」
地點：
MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）
票價詳情：
單次入場門票種類
平日門票
（星期一至五）
假日門票
（星期六、日及公眾假期）
25分鐘
HK$58/每位每節
HK$68/每位每節
50分鐘
HK$88/每位每節
HK$118/每位每節