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生活
出版：2026-Mar-16 15:00
更新：2026-Mar-16 15:00

親子好去處｜Jumptopia登陸馬鞍山新港城中心 全港首創沉浸式30米長彈床/9米高垂直滑梯

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復活節又有放電好去處！即日起至419日，MOSTown新港城中心攜手Jumptopia打造「復活島最勇登山隊」遊樂彈跳城堡。小朋友必玩全港首創沉浸式歷險主題30米長彈床及超刺激9米高垂直滑梯。活動另外設尋寶遊戲、Kiztopia Friends見面會和親子手作工作坊，絕對適合周末到訪！

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MOSTown 新港城中心 x Jumptopia打造全長超過30米的叢林主題彈床「復活島最勇登山隊」

30米長叢林主題彈床

「復活島最勇登山隊」首次加入完整故事線及多重感官特效，帶來沉浸式冒險挑戰。踏入商場，家長和小朋友隨即看見超過30米長的叢林主題彈床。彈床包括3大關卡，分別是20米長障礙賽道「勇氣試煉場」、Jumptopia史上最高的9米高垂直「神聖大山」以及近千呎大的彩色波波池「重啟快樂古城」。活動期間更設尋寶遊戲，玩家只需找出隱藏的水果公仔及「謎城卷軸」，並且破解謎題，即可兌換復活節禮物。

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推粉絲見面會/親子手作工作坊

商場同時推出Kiztopia Friends粉絲見面會和親子手作工作坊等連串活動，除了可以與 Kiztopia人氣角色Happy見面互動外，亦可親手製作專屬的「復活節小兔子」，留下難忘回憶。

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活動詳情：

日期：

即日起至4月19日

時間：

主題歷險彈床遊樂區及「Kiztopia Friends期間限定店」

  • 星期一至五：中午12時至晚上8時

  • 星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上8時

地點：

MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

票價詳情：

單次入場門票種類

平日門票

（星期一至五）

假日門票

（星期六、日及公眾假期）

25分鐘

HK$58/每位每節

HK$68/每位每節

50分鐘

HK$88/每位每節

HK$118/每位每節

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