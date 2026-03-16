奧斯卡2026｜紅地氈上品牌之爭Jessie Buckley影后戰衣 Emma Stone銀光閃閃 Nicole Kidman戲劇張力

《第98屆奧斯卡頒獎禮》完滿結束，每年的紅地氈造型，都是影迷、時裝迷的談論焦點，眾星與頒獎嘉賓聚首一堂，以華麗且具話題性的打扮爭奇鬥艷。眾女星騷出的名家設計，可見復古元素與現代剪裁混搭，誇張配飾與簡約風格並存，呈現多元美學趨勢。一眾超級時裝品牌，亦會襯著這個全球矚目的盛事，將自家品牌的華衣，穿在女星身上，爭取最高的曝光率。

奧斯卡 2026 ｜ Chase Infiniti 青春朝氣 Chase Infiniti以一襲Louis Vuitton粉紫色ruffles dress踏上紅地氈，瞬間成為鏡頭焦點。這件充滿浪漫輪廓的禮服，以柔和粉紫色調襯托出她年輕嬌俏氣質，層次豐富的裙擺，在步行間攏動，呈現優雅又帶有戲劇性視覺效果。她搭配一條閃亮珠寶頸鏈，時尚造型令人驚豔。

奧斯卡 2026 ｜ Arden Cho 東方韻味 演員Arden Cho身穿韓國設計師Miss Sohee作品亮相紅地氈，這襲華麗綠色刺繡絲綢披肩，搭配黑色喱士魚尾晚裝，完美展現東方美態。披肩的刺繡工藝與絲綢質地，為形象注入古典韻味；下身的黑色喱士魚尾剪裁長裙，則以修身線條突顯優雅身段，收束於膝後的魚尾裙擺，在步伐間自然展開，戲劇性與女性美兼具。 奧斯卡 2026 ｜ Renate Reinsve 氣場強大 《一戰再戰》女星Renate Reinsve，以一襲Louis Vuitton紅色tube dress角逐「最佳女主角」，簡潔而強烈的造型，成為攝影師鏡頭下寵兒。禮服採高開衩設計，行走時裙擺展現修長美腿，增添動態性感；妝容選用與禮服同色系的紅唇，突顯氣場與自信。她以俐落的all‑back髮型搭配簡約配飾，整體效果現代感與優雅兼具。

奧斯卡 2026 ｜ Rose Byrne 致敬傳統 Rose Byrne身穿一襲別緻黑色Dior訂製晚裝出場，禮服上繡有色彩繽紛的花卉圖案，在攝影燈下閃爍耀光，晚裝低調的黑色露背剪裁，襯托出她的典雅氣質，搭配簡潔髮型，造型是向五十年代傳統荷李活華麗風格致敬的優雅示範。 奧斯卡 2026 ｜ Teyana Taylor 優雅前衛 35歲歌手兼演員的Teyana Taylor，以CHANEL訂製的ball dress驚豔紅地氈。禮服以黑白珍珠與水晶密鑲於裙身，胸前以薄紗拼接，既保有優雅透視感，又展露她結實的腹肌。服裝採用美人魚式剪裁，從腰部向下流暢延展，黑白羽毛層疊落下，帶來豐富的前衛之態與美感。

奧斯卡 2026 ｜ Timoth é e Chalamet 帥氣紳士 甜茶Timothée Chalamet以Givenchy設計師Sarah Burton打造的米白色西裝亮相紅地氈，展現低調又充滿格調的品味。整套造型以同色系白恤衫、領帶與皮鞋呼應，線條簡潔俐落，突顯紳士風範。配飾方面，Timothée以戒指與太陽眼鏡作點綴，為造型增添個人風格與街頭感；米白色調的衣裝，在攝影燈下呈現柔和質感，與紅氈背景形成優雅對比。

奧斯卡 2026 ｜ Jessie Buckley 影后風彩 出爐奧斯卡影后Jessie Buckley，以CHANEL精緻紅乘粉紅two-tone ball dress 登上紅地氈，成為全場焦點。此造型由造型師Danielle Goldberg打造，靈感呼應芭蕾美學，粉紅雪紡如同芭蕾舞鞋般在腰間輕束，柔美地垂落成長長裙擺，步行間呈現飄逸輕盈視覺效果，柔和的質料，則為造型增添浪漫與女性化層次。

奧斯卡 2026 ｜ Nicole Kidman 戲劇張力 影后Nicole Kidman一如既往以標誌性驚豔造型現身奧斯卡紅地氈，她的CHANEL裸色無肩帶ball dress，以細緻羽毛與閃爍水晶點綴，既浪漫又具現代高訂精緻工藝。整體造型以簡約髮型與低調配飾混搭，突顯ball dress本身的搶眼，彰顯她一貫成熟魅力，亦不失戲劇性與時尚張力。 奧斯卡 2026 ｜ Emma Stone 簡約最美 37歲的Emma Stone，以一襲Louis Vuitton銀白色ball dress閃耀出席頒獎禮。禮服採用端莊的方形領口設計，襯托出她優美的肩頸線條；同時以大露背剪裁增添性感細節，動態間呈現吸睛效果。造型搭配Emma標誌性棕色波浪微曲側分髮型，髮尾微微內捲，為造型帶來柔和律動感；妝容則以自然光澤膚質與柔和眼妝為主，突出唇色或亮眼配飾，以呼應銀白禮服的簡約冷光質感。