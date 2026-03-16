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生活
出版：2026-Mar-16 20:00
更新：2026-Mar-16 20:00

周末好去處！同愛寵一齊參加食、玩、買限定Party！6,400呎天台派對/寵物食品工作坊/市集

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周末好去處!同愛寵一齊參加食玩買限定Party! 6,400呎天台派對/寵物食品工作坊/市集

周末好去處!同愛寵一齊參加食玩買限定Party! 6,400呎天台派對/寵物食品工作坊/市集

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相信有養寵物的主人們，都一定知道毛孩對自己的愛及忠誠度是相當珍貴和重要。有見及此，香港愛護動物協會（愛協），將於3月尾的周末(2026年3 月 28 日至 29 日)一連兩日在愛協青衣中心舉辦「毛孩感恩大派對」，並希望透過這次活動，讚頌所有毛孩所帶來的無盡愛意、歡樂時光與忠誠陪伴。

狗狗天台派對 Rooftop Pawty

超過6,400 平方呎的天台寵物共享花園將於週末全面開放！現場設有精彩障礙賽、趣味競速區、波波池等多項遊樂設施，並可享用PetCubes 飲品及由Paw Lafayette 提供寵物蛋糕。

6,400平方呎天台寵物派對


主辦單位誠邀一眾愛動物人士攜同家人和寵物參加，一同透過一系列充滿樂趣、適合家庭同樂的活動，來讚頌愛寵的愛和忠誠。而今次活動收益，亦會將撥捐予有需要的動物。
活動當中應有盡有，例如設有狗狗天台派對，可讓愛犬在佔地超過6,400平方呎的天台上玩樂障礙賽、波波池、競速區；陶瓷工作坊、火雞造型寵物食品工作坊、手作工作坊、10分鐘狗狗健康檢查等活動。工作坊需要預先提前上網報名，所以大家見到就快手把握時間報名！

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愛協「毛孩感恩大派對」SPCA’s “Pupsgiving Pawty” 手作工作坊 Craft Workshops 10. 歷史性毛孩感恩大合照 History making “Pupsgiving” Group Photo

特設寵物巴士線

是次活動，九巴將提供特別寵物巴士路線PB5，讓你與毛孩能更方便到達青衣中心！活動參加者可於九巴手機應用程式「1933」購票及了解購票詳情。

Royal Canin呈獻10分鐘狗狗健康檢查 10 Minute Dog Health Consult Sponsored by Royal Canin 慈善市集 Pet FriendlyMarketplace 寵物陶瓷製作工作坊 Art Hunt Pet Paw Ceramic Workshop

活動詳情


愛協毛孩感恩大派對
日期：202632829日（星期六、日）
時間：上午1130分至下午530
地點：青衣長輝路 38 號愛護動物協會賽馬會百周年中心（青衣中心）
詳情及入場登記

九巴寵物巴士 KMB Pet friendly Bus 毛孩感恩長廊 Furry Friend Gratitude Rail Paw Lafayette火雞造型寵物食物工作坊 Paw Lafayette Pet Cake Baking Workshop Happy2Shoot 攝影及錄影機會 Happy2Shoot Pet Video & Photography

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