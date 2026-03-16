愛協毛孩感恩大派對！ 同愛寵一齊參加食、玩、買限定Party！

相信有養寵物的你，都一定知道毛孩對自己的愛及忠誠度是相當珍貴和重要。有見及此，香港愛護動物協會（愛協）欣然宣布，將於3月尾的週末(2026年3 月 28 日至 29 日)一連兩日在愛協青衣中心舉辦「毛孩感恩大派對」，希望透過這次活動，讚頌所有毛孩所帶來的無盡愛意、歡樂時光與忠誠陪伴。

超過6,400 平方呎的天台寵物共享花園將於週末全面開放！現場設有精彩障礙賽、趣味競速區、波波池等多項遊樂設施，並可享用PetCubes 飲品及由Paw Lafayette 提供寵物蛋糕。 歡迎與愛寵於JEKCA狗狗模型前打卡共度歡樂時光！



家庭同樂日

主辦單位誠邀一眾愛動物人士攜同家人和寵物參加，一同透過一系列充滿樂趣、適合家庭同樂的活動，來讚頌愛寵的愛和忠誠。而今次活動收益，亦會將撥捐予有需要的動物。

工作坊、市集、狗狗玩樂區 當中活動應有盡有，例如設有狗狗天台派對，可讓愛犬在佔地超過6,400平方呎的天台上玩樂障礙賽、波波池、競速區；陶瓷工作坊、火雞造型寵物食品工作坊、手作工作坊、10分鐘狗狗健康檢查等活動，好讓主人及愛寵一同參與。(工作坊，健康檢查需要預先提前上網報名，所以大家見到就快手把握時間報名！)

特設寵物巴士線 是次活動，九巴將提供特別寵物巴士路線PB5，讓你與毛孩能更方便到達青衣中心！活動參加者可於九巴手機應用程式「1933」購票及了解購票詳情。



大家快啲Mark實日子同毛孩一齊去Party !!



活動詳情

愛協毛孩感恩大派對

日期：2026年3月28至29日（星期六、日）

時間：上午11時30分至下午5時30分

地點：青衣長輝路 38 號愛護動物協會賽馬會百周年中心（青衣中心）

詳情及入場登記： www.spca.org.hk/zh-hant/pupsgiving-pawty/