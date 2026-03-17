鴻福堂聯乘Little Twin Stars推會員換購活動 可換保溫杯／煮食鍋／玻璃盒／廚具套裝

鴻福堂宣布再度與Little Twin Stars合作，推出第二浪聯乘換購活動，由即日起至4月30日，帶來5款實用廚房及家居用品換領，包括密實玻璃盒、保溫杯、便攜煮食鍋、循環再用變色杯及可拆式廚具套裝，會員只需儲值或消費滿指定金額，即可免費換領或加價換購，而金卡／白金卡會員更享有搶先預購權利，數量有限，先到先得。

活動期間，新加入或現有「自家CLUB」會員只要儲值指定金額，或於門市消費滿指定金額，即可獲贈或換購聯乘精品。系列以粉嫩及馬卡龍色調設計，配合Little Twin Stars主題圖案，主打日常實用，同時加入夢幻元素，適合用於烹調、外出攜帶或餐桌擺設。

會員儲值或消費可換Little Twin Stars家品

會員儲值或消費可換Little Twin Stars家品

便攜煮食鍋設有雙電壓功能，適合旅行或出差使用，支援煲水及簡單烹調。會員儲值滿$1,200，並兌換指定湯券或涼茶券即可換領。

保溫杯容量約500ml，採用馬卡龍配色設計，配備直翻式杯蓋及手環，方便日常攜帶。會員儲值滿$800即可換領。

密實玻璃盒設有排氣氣孔，可放入微波爐加熱，提供粉紅及淺藍兩款設計，並設隱藏特別款，隨機派發。會員儲值滿$400或以上即可獲贈一個。

可拆式廚具套裝（價值$828）消費滿$500加$418換購

廚具套裝包含28cm炒鍋連玻璃蓋、20cm湯鍋連玻璃蓋及多功能可拆式手柄，採用不沾塗層設計，方便清洗及收納。單一交易消費滿$500，加$418即可換購。

循環再用變色杯（價值$78）指定分店換購

變色杯加入冷飲後會出現變色效果，適合日常使用或送禮。單一交易消費滿$500即可於指定分店加購，包括跑馬地、旺角東、數碼港、科學園、九龍貿易中心、香港科技大學、鰂魚涌、屯門醫院、錦綉花園及創科園分店。



