city'super清酒祭2026 獺祭新清酒登場 特設清酒學堂 / 酒藏分享會 / 互動遊戲

第27屆「清酒祭2026」將於3月18日至3月31日期間在city’super及city’super neighbourhood各門市、時代廣場中庭、新城市廣場Pop Up及網上商店同步展開，清酒祭2026將文化、創新與美味結合，為清酒愛好者帶來一場充滿趣味與文化深度的品酒體驗。

本屆清酒祭集合來自日本17間頂級酒藏的精選清酒，並推出多款限定商品與推廣活動。活動內容包含「OSA年度清酒品鑑」、「清酒學堂」專題講座、藝術工作坊「押花清酒杯創作」及多場「酒藏分享會」。此外，還設有「尋印樂」、「推推樂」及「金舌頭遊戲」等互動遊戲，讓清酒初學者與資深酒迷都能輕鬆探索清酒的多樣風味與文化背景。活動期間更特別推出兩款「日本清酒體驗券」：《共享滋味套餐》與《齊齊食套餐》，由專業品酒師精選清酒搭配日式美食，享受絕佳的餐飲體驗。體驗券每套$78，限量250套。另外，消費滿$1,200，即可獲贈限量版「清酒祭一次性相機」。