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出版：2026-Mar-17 13:00
更新：2026-Mar-17 13:00

city'super清酒祭2026 獺祭新清酒登場 特設清酒學堂 / 酒藏分享會 / 互動遊戲

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city'super清酒祭2026 獺祭新清酒登場 特設清酒學堂 / 酒藏分享會 / 互動遊戲

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27屆「清酒祭2026」將於318日至331日期間在citysupercitysuper neighbourhood各門市、時代廣場中庭、新城市廣場Pop Up及網上商店同步展開，清酒祭2026將文化、創新與美味結合，為清酒愛好者帶來一場充滿趣味與文化深度的品酒體驗。

本屆清酒祭集合來自日本17間頂級酒藏的精選清酒，並推出多款限定商品與推廣活動。活動內容包含「OSA年度清酒品鑑」、「清酒學堂」專題講座、藝術工作坊「押花清酒杯創作」及多場「酒藏分享會」。此外，還設有「尋印樂」、「推推樂」及「金舌頭遊戲」等互動遊戲，讓清酒初學者與資深酒迷都能輕鬆探索清酒的多樣風味與文化背景。活動期間更特別推出兩款「日本清酒體驗券」：《共享滋味套餐》與《齊齊食套餐》，由專業品酒師精選清酒搭配日式美食，享受絕佳的餐飲體驗。體驗券每套$78，限量250套。另外，消費滿$1,200，即可獲贈限量版「清酒祭一次性相機」。

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極致風味｜OSA年度最佳清酒體驗 兩場獨家課程特邀客席講師：陳銘基先生 亞洲清酒大賞（OSA）評審聯合主席，深入解析專業品鑑的秘訣，讓酒友們品嘗四年來獲獎的頂極清酒，其中一款更是市面難尋的非賣品。 日本清酒祭體驗券 (港幣78元) 互動遊戲

活動的亮點之一是三款矚目新品清酒亮相

1.獺祭「未來作曲」純米大吟釀（$690）：獺祭將維也納管弦樂團與日本交響樂團演奏的樂曲融入發酵過程，這創新的釀造方式，賦予清酒複雜而和諧的層次感，餘韻悠長綿密。

是文化與品味的藝術之作！

2. 出羽鶴「棒球人生」純米酒（$200）：以九種秋田縣米以傳統「秋田流生酛」低溫發酵，香氣風味多變，價錢大眾化，適合聚會或觀賽時享用。

3. 天山150周年紀念版清酒（$980）！採用創新技術實現蒸煮過程零碳排，並使用「高溫障礙米」與原形精米釀造。香氣清新、酸度平衡、餘韻悠長，極具收藏價值

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www.citysuper.com.hk

查詢：2736 3866

活動日期及地點

新城市廣場11樓東翼：2026318日（三）至331日（二） 

時代廣場中庭：2026319日（四）至330日（一） 

citysupercitysuper neighbourhood門市及網上商店

由左至右1獺祭未來作曲純米大吟釀2天山150周年記念版清酒3出羽鶴棒球人生純米酒 由左至右1達磨正宗 五年熟成古酒2達磨正宗 十年熟成古酒3達磨正宗 二十年熟成古酒 由左至右1天壽 鳥海山 春宵一刻 純米吟釀生酒 2七田 雄山錦50 純米無濾過生酒 3出羽櫻 喵心相印 純米大吟釀生原酒 李白 放浪詩人 純米吟釀 輕盈包 $48

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