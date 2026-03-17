藝術香港︱助基層孩子踏上演奏廳舞台 《星光傳承》傳遞音樂改變生命

基層家庭兒童，也可以有音樂夢。由藝人龐秋雁及其妹妹龐倩渝，於2013年成立的「音樂兒童基金會」(MCF)，一直深信音樂能改變基層家庭孩子的人生，13年來即使資源缺乏，左慳右度之下，都絕不吝嗇購買樂器與教材給孩子，就是希望他們從音樂中找到自信與價值。基金會將在3月29日於演藝學院舉行一場名為《星光傳承 Symphony of Light & Legacy》的音樂會，讓基層兒童可在舞台上發光發熱。

「音樂兒童基金會」由成立至今的13年裡，已惠及超過 6,700 名基層兒童，更令人欣慰的是，這份力量正在延續。龐秋雁說：「基金會經歷了13年，第一批學員已經22歲，從開始時不懂音樂、樂器，到現在成為大哥哥、大姐姐，他們會回來協助、教導其他年幼學員演奏樂器。這種『以生命影響生命』的模式，正是音樂會主題『傳承』的最佳寫照。」