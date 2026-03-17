藝術香港︱助基層孩子踏上演奏廳舞台 《星光傳承》傳遞音樂改變生命

基層家庭兒童，也可以有音樂夢。由藝人龐秋雁及其妹妹龐倩渝，於2013年成立的「音樂兒童基金會」(MCF)，一直深信音樂能改變基層家庭孩子的人生，13年來即使資源缺乏，左慳右度之下，都絕不吝嗇購買樂器與教材給孩子，就是希望他們從音樂中找到自信與價值。基金會將在3月29日於演藝學院舉行一場名為《星光傳承 Symphony of Light & Legacy》的音樂會，讓基層兒童可在舞台上發光發熱。
「音樂兒童基金會」由成立至今的13年裡，已惠及超過 6,700 名基層兒童，更令人欣慰的是，這份力量正在延續。龐秋雁說：「基金會經歷了13年，第一批學員已經22歲，從開始時不懂音樂、樂器，到現在成為大哥哥、大姐姐，他們會回來協助、教導其他年幼學員演奏樂器。這種『以生命影響生命』的模式，正是音樂會主題『傳承』的最佳寫照。」
「音樂兒童基金會」讓一眾擁有天賦表現的孩子，能在舞台上表演，特別籌辦今次音樂會，介時將有接近100位孩子，他們全是基金會的精英學員，全都接受過5年以上音樂訓練，更常獲邀到不少場合演出，他們將一起傳遞「音樂改變生命」的信念。觀眾不僅是來支持，更要欣賞他們用心學習的出色表演成果，見證他們在音樂訓練中建立紀律、自信與責任感。
此外，鷹君集團從2018年開始，持續支持基金會成立「鷹君音樂兒童合奏團」，培育孩子音樂才能及全面發展，合奏團亦會在今次音樂會上演出。而MCF弦樂總監蔡睿，將擔任管弦樂團指揮，合唱總監羅寶欣，則擔任合唱團指揮。音樂會上半場將以合唱作品為主，描繪孩子由啟蒙到成長心路歷程；下半場則由管弦樂團演繹，以層次豐富的旋律，展現孩子邁步向前的力量。
《星光傳承 Symphony of Light & Legacy》音樂會詳情：
日期：3月29日(晚上7時30分至9時)
地點：香港演藝學院 香港賽馬會演藝劇院
票價：$480、$280、$180
查詢：https://cultural.cityline.com/tc/2026/symphonylightlegacy.html