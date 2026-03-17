惠康一連3晚直播購物活動 近百款產品直播價發售 $1限量商品／送總值$7,500電子現金券／滿$399免費送貨

惠康將於3月24日至26日一連三晚首次推出直播購物活動「#開Live with Wellcome」，並邀請多位人氣KOL，包括廿四味Brian、Uncle K（健叔），以及東方昇合作輪流主持，在Facebook及Instagram同步直播，主打即時互動購物體驗。活動期間將以直播限定價發售近百款產品，並不定時推出$1限量貨品，同時設有遊戲環節，送出總值$7,500電子現金券。

惠康首推直播直播購物活動 今次直播節目將於3月24日至26日晚上8時開始，觀眾可透過社交平台收看直播，並直接在惠康APP下單購物。活動主打「邊睇邊買」形式，讓大家毋須外出，也可即時選購各類食品及精選貨品。直播期間將推出近百款限量產品，並不定時加入$1限量商品，增加搶購氣氛。凡於直播期間購買指定產品滿$399，即可享免費送貨優惠。 Brian、Uncle K、東方昇等人氣KOL接力主持 是次活動邀請三位人氣KOL分別於三晚直播登場，包括李凱賢（廿四味Brian）、Uncle K（健叔），以及東方昇輪流主持，介紹不同主題產品。

首晚由Brian推介多款鮮貨，包括空運到港的泰國甲倫榴槤等水果；第二晚由Uncle K主打海鮮及肉類，重點包括日本A5和牛及北海道熟帝王蟹腳；第三晚則由東方昇聯同品酒師Anty Fung介紹各款美酒及日本零食，以輕鬆互動形式與觀眾交流。 玩遊戲贏總值$7,500電子現金券 除了限時優惠，届時直播期間亦會加入小遊戲環節，送出總值$7,500電子現金券，增加互動氣氛。 惠康三月限時優惠直播詳情 日期及嘉賓：2026 年 3 月 24 日(Brian 李凱賢) 2026 年 3 月 25 日(Uncle K 健叔) 2026 年 3 月 26 日(東方昇)

時間：晚上 8:00 至 9:30 直播平台：惠康 Wellcome 官方 Facebook 及 Instagram 專頁及各嘉賓 KOL Instagram

