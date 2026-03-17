復活節好去處｜盤點全港親子必去活動 迪士尼/尋寶遊戲/充氣城堡(持續更新)

復活節長假期將至，不妨把握機會帶小朋友到處玩，盡情享受歡樂氣氛。以下盤點全港復活節親子必到好去處，家長們不妨參考，為假期做好活動計劃。即看下文！

復活節好去處｜迪士尼 Duffy 與好友同萌遊 迪士尼年度盛事「Duffy與好友同萌遊」即將回歸！3月20日起，迪士尼推出一連串活動，焦點包括全新「可愛座」打卡位及StellaLou夢想起舞吧，換上全新春季造型的Duffy與好友更會現身，與粉絲一起渡過奇妙時光。香港居民即日起專享「快樂同遊」門票預訂優惠，購買1日門票即享75折。

復活節好去處｜淺水灣影灣園 藝綻復活節 4月4日至19日期間，淺水灣影灣園推出節日主題活動「藝綻復活節」，當中包括周末市集、立體黏土白兔手作工作坊、尋蛋遊戲、巨型充氣彈床城堡及限定餐飲，以及親親兔子體驗。訪客可一站式入手多個人氣品牌，例如主打純棉嬰幼兒服裝的Petite First及寵物品牌Zootage。商場同步推出「驚喜復活蛋盲盒」，以法國朱古力品牌Valrhona，描繪影灣園的四季變化，讓朱古力成為可品嚐的藝術品。

淺水灣影灣園 春日周末市集、復活節尋蛋遊戲及巨型充氣彈床城堡 舉行日期：4月4至5日、11日至12日及18日至19日 地址：香港淺水灣道109號 復活節好去處｜新港城中心 x Jumptopia 復活島最勇登山隊 即日起至4月19日，馬鞍山新港城中心攜手Jumptopia打造巨型充氣城堡，更加首度加入完整故事線及多重感官特效，讓玩家感受沉浸式體驗。全長超過30米的叢林主題彈床設有3大關卡，當中包括全長20米長障礙賽道、Jumptopia史上最高、9米高垂直滑梯及近千呎的巨型波波池，絕對是小朋友的放電天堂。

MOSTown 新港城中心 x Jumptopia 復活島最勇登山隊 日期：即日起至4月19日 時間： 主題歷險彈床遊樂區及「Kiztopia Friends期間限定店」 星期一至五：中午12時至晚上8時 星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上8時 立即購票 復活節好去處｜香港挪亞方舟 職感實驗室 小朋友總對各種職業有不同想像。4月3日至4月12日 (逢星期六、日及公眾假期)期間，香港馬灣公園挪亞方舟推出「職感實驗室」活動，5至11歲的小朋友可化身6大職業，例如是消防員、太空人、城市建設員、空服員、汽車守護員及小廚神。他們可在模擬工作環境中，換上相關服飾，並且挑戰各項任務，感受職業的樂趣。

香港挪亞方舟 入場費：成人港幣198元，小童及長者(特惠門票)港幣158元；另設寵物門票港幣50元 活動期間特設門票買2送1及「現金券」兩項入場優惠： 凡購買成人正價門票 2 張，即可獲贈 1 張成人或特惠門票，並獲贈100元餐飲及零售現金券優惠，適用於園內惠顧精品、輕食及工作坊，多買多送。 復活節好去處｜始創中心 萌寵奇兵嘉年華 異寵近年成為寵物界的新寵兒，醜萌的外表吸引許多人的注意。太子始創中心將於3 月13日至4月12日期間推出「萌寵奇兵嘉年華」。除了展出七彩變色龍、世界上第二大陸龜亞達伯拉象龜、紅眼樹蛙及澳洲傘蜥等多個珍稀兩棲及爬蟲動物，讓小朋友可觀察牠們的習性外，孩子更可親親小動物，零距離接觸紅腿象龜及肥尾守宮等異寵，培養愛護動物的態度。

復活節好去處｜愉景灣 沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華 愉景灣將於4月3日至4日舉辦「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」。獵蛋遊戲將會分兩日舉行，屆時愉景灣沙灘將會埋藏大量復活蛋。玩家每掘出1隻復活蛋，即可換領指定獎品。如果挖掘到體積較大的復活蛋，玩家更可贏得總值過千元的特別大獎，禮物總數超過50,000份。除了獵蛋遊戲，愉景灣同時推出「愉景廣場充氣樂園」，以及各種攤位遊戲。

愉景灣獵蛋遊戲 日期：4月3日至4日 (星期五至六) 活動時間：上午10時30分至下午6時30分 獵蛋時間：中午12時至下午5時05分 (各年齡組別劃分不同時段進行) 地點：大白灣沙灘