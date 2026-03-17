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生活
出版：2026-Mar-17 16:00
更新：2026-Mar-17 16:00

復活節好去處｜盤點全港親子必去活動 迪士尼/尋寶遊戲/充氣城堡(持續更新)

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復活節長假期將至，不妨把握機會帶小朋友到處玩，盡情享受歡樂氣氛。以下盤點全港復活節親子必到好去處，家長們不妨參考，為假期做好活動計劃。即看下文！

The Repulse Bay Easter in Artful Bloom Meet Bunny at The Verandah (1)

復活節長假期將至，不妨把握機會帶小朋友到處玩，盡情享受歡樂氣氛。

復活節好去處｜迪士尼 Duffy與好友同萌遊

迪士尼年度盛事「Duffy與好友同萌遊」即將回歸！320日起，迪士尼推出一連串活動，焦點包括全新「可愛座」打卡位及StellaLou夢想起舞吧，換上全新春季造型的Duffy與好友更會現身，與粉絲一起渡過奇妙時光。香港居民即日起專享「快樂同遊」門票預訂優惠，購買1日門票即享75折。

立即購票：KlookKKdayTrip.com

HKDL Duffy and Friends Play Days Disney Friends Live Party at the Castle! (1)

迪士尼年度盛事「Duffy與好友同萌遊」即將回歸！

復活節好去處｜淺水灣影灣園 藝綻復活節

44日至19日期間，淺水灣影灣園推出節日主題活動「藝綻復活節」，當中包括周末市集、立體黏土白兔手作工作坊、尋蛋遊戲、巨型充氣彈床城堡及限定餐飲，以及親親兔子體驗。訪客可一站式入手多個人氣品牌，例如主打純棉嬰幼兒服裝的Petite First及寵物品牌Zootage。商場同步推出「驚喜復活蛋盲盒」，以法國朱古力品牌Valrhona，描繪影灣園的四季變化，讓朱古力成為可品嚐的藝術品。

The Repulse Bay Easter in Artful Bloom Palm Court The Repulse Bay Easter in Artful Bloom Main Entrance The Repulse Bay Easter in Artful Bloom Surprise Blind Box Easter Egg (1)

淺水灣影灣園

春日周末市集、復活節尋蛋遊戲及巨型充氣彈床城堡

舉行日期：445日、11日至12日及18日至19

地址：香港淺水灣道109

復活節好去處｜新港城中心 x Jumptopia 復活島最勇登山隊

即日起至419日，馬鞍山新港城中心攜手Jumptopia打造巨型充氣城堡，更加首度加入完整故事線及多重感官特效，讓玩家感受沉浸式體驗。全長超過30米的叢林主題彈床設有3大關卡，當中包括全長20米長障礙賽道、Jumptopia史上最高、9米高垂直滑梯及近千呎的巨型波波池，絕對是小朋友的放電天堂。

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JACK1080 JACK1340 (2) JACK1159 JACK1493

MOSTown 新港城中心 x Jumptopia 復活島最勇登山隊

日期：即日起至419

時間：

主題歷險彈床遊樂區及「Kiztopia Friends期間限定店」

星期一至五：中午12時至晚上8

星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上8

立即購票

復活節好去處｜香港挪亞方舟 職感實驗室

小朋友總對各種職業有不同想像。43日至412 (逢星期六、日及公眾假期)期間，香港馬灣公園挪亞方舟推出「職感實驗室」活動，511歲的小朋友可化身6大職業，例如是消防員、太空人、城市建設員、空服員、汽車守護員及小廚神。他們可在模擬工作環境中，換上相關服飾，並且挑戰各項任務，感受職業的樂趣。

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4.1 小小菁英空服員 (1) 5 汽車動力守護員 3.1 未來城市建設員 6 創意薄餅小廚神 1.2 智勇消防員 2.2 星際任務太空人

香港挪亞方舟

入場費：成人港幣198元，小童及長者(特惠門票)港幣158元；另設寵物門票港幣50

活動期間特設門票買21及「現金券」兩項入場優惠：

凡購買成人正價門票 2 張，即可獲贈 1 張成人或特惠門票，並獲贈100元餐飲及零售現金券優惠，適用於園內惠顧精品、輕食及工作坊，多買多送。

復活節好去處｜始創中心 萌寵奇兵嘉年華

異寵近年成為寵物界的新寵兒，醜萌的外表吸引許多人的注意。太子始創中心將於3 13日至412日期間推出「萌寵奇兵嘉年華」。除了展出七彩變色龍、世界上第二大陸龜亞達伯拉象龜、紅眼樹蛙及澳洲傘蜥等多個珍稀兩棲及爬蟲動物，讓小朋友可觀察牠們的習性外，孩子更可親親小動物，零距離接觸紅腿象龜及肥尾守宮等異寵，培養愛護動物的態度。

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始創中心「萌寵奇兵嘉年華」 萌寵奇兵同樂日 「萌寵奇兵生態展」 1 螢幕擷取畫面 2026 03 11 123436

復活節好去處｜愉景灣 沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華

愉景灣將於43日至4日舉辦「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」。獵蛋遊戲將會分兩日舉行，屆時愉景灣沙灘將會埋藏大量復活蛋。玩家每掘出1隻復活蛋，即可換領指定獎品。如果挖掘到體積較大的復活蛋，玩家更可贏得總值過千元的特別大獎，禮物總數超過50,000份。除了獵蛋遊戲，愉景灣同時推出「愉景廣場充氣樂園」，以及各種攤位遊戲。

4. Discovery Bay Easter Egg Hunt Game Zone (1) 8. DB Plaza Inflatable Funland wide (1)

愉景灣獵蛋遊戲

日期：43日至4 (星期五至六)

活動時間：上午1030分至下午630

獵蛋時間：中午12時至下午505 (各年齡組別劃分不同時段進行)

地點：大白灣沙灘

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