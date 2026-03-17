復活節好去處｜盤點全港親子必去活動 迪士尼/Pokémon限定店/幪面超人展覽/充氣城堡(持續更新)

復活節長假期將至，不妨把握機會帶小朋友到處玩，盡情享受歡樂氣氛。以下盤點全港復活節親子必到好去處，家長們不妨參考，為假期做好活動計劃。即看下文！

復活節好去處｜新港城中心 x Jumptopia 復活島最勇登山隊 即日起至4月19日，馬鞍山新港城中心攜手Jumptopia打造巨型充氣城堡，更加首度加入完整故事線及多重感官特效，讓玩家感受沉浸式體驗。全長超過30米的叢林主題彈床設有3大關卡，當中包括全長20米長障礙賽道、Jumptopia史上最高、9米高垂直滑梯及近千呎的巨型波波池，絕對是小朋友的放電天堂。

MOSTown 新港城中心 x Jumptopia 復活島最勇登山隊 日期：即日起至4月19日 時間： 主題歷險彈床遊樂區及「Kiztopia Friends期間限定店」 星期一至五：中午12時至晚上8時 星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上8時

復活節好去處｜迪士尼 Duffy 與好友同萌遊 迪士尼年度盛事「Duffy與好友同萌遊」回歸！即日起起，迪士尼推出一連串活動，焦點包括全新「可愛座」打卡位及StellaLou夢想起舞吧，換上全新春季造型的Duffy與好友更會現身，與粉絲一起渡過奇妙時光。香港居民即日起專享「快樂同遊」門票預訂優惠，購買1日門票即享75折。

復活節好去處｜淺水灣影灣園 藝綻復活節 4月4日至19日期間，淺水灣影灣園推出節日主題活動「藝綻復活節」，當中包括周末市集、立體黏土白兔手作工作坊、尋蛋遊戲、巨型充氣彈床城堡及限定餐飲，以及親親兔子體驗。訪客可一站式入手多個人氣品牌，例如主打純棉嬰幼兒服裝的Petite First及寵物品牌Zootage。商場同步推出「驚喜復活蛋盲盒」，以法國朱古力品牌Valrhona，描繪影灣園的四季變化，讓朱古力成為可品嚐的藝術品。

淺水灣影灣園

春日周末市集、復活節尋蛋遊戲及巨型充氣彈床城堡 舉行日期：4月4至5日、11日至12日及18日至19日 地址：香港淺水灣道109號

復活節好去處｜香港挪亞方舟 職感實驗室 小朋友總對各種職業有不同想像。4月3日至4月12日 (逢星期六、日及公眾假期)期間，香港馬灣公園挪亞方舟推出「職感實驗室」活動，5至11歲的小朋友可化身6大職業，例如是消防員、太空人、城市建設員、空服員、汽車守護員及小廚神。他們可在模擬工作環境中，換上相關服飾，並且挑戰各項任務，感受職業的樂趣。

香港挪亞方舟 入場費：成人港幣198元，小童及長者(特惠門票)港幣158元；另設寵物門票港幣50元 活動期間特設門票買2送1及「現金券」兩項入場優惠： 凡購買成人正價門票 2 張，即可獲贈 1 張成人或特惠門票，並獲贈100元餐飲及零售現金券優惠，適用於園內惠顧精品、輕食及工作坊，多買多送。 復活節好去處｜始創中心 萌寵奇兵嘉年華 異寵近年成為寵物界的新寵兒，醜萌的外表吸引許多人的注意。太子始創中心將於3 月13日至4月12日期間推出「萌寵奇兵嘉年華」。除了展出七彩變色龍、世界上第二大陸龜亞達伯拉象龜、紅眼樹蛙及澳洲傘蜥等多個珍稀兩棲及爬蟲動物，讓小朋友可觀察牠們的習性外，孩子更可親親小動物，零距離接觸紅腿象龜及肥尾守宮等異寵，培養愛護動物的態度。

復活節好去處｜愉景灣 沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華 愉景灣將於4月3日至4日舉辦「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」。獵蛋遊戲將會分兩日舉行，屆時愉景灣沙灘將會埋藏大量復活蛋。玩家每掘出1隻復活蛋，即可換領指定獎品。如果挖掘到體積較大的復活蛋，玩家更可贏得總值過千元的特別大獎，禮物總數超過50,000份。除了獵蛋遊戲，愉景灣同時推出「愉景廣場充氣樂園」，以及各種攤位遊戲。

愉景灣獵蛋遊戲 日期：4月3日至4日 (星期五至六) 活動時間：上午10時30分至下午6時30分

獵蛋時間：中午12時至下午5時05分 (各年齡組別劃分不同時段進行) 地點：大白灣沙灘



立即購票 復活節好去處｜昂坪360×嘉頓 春日滋味派對 3月25日至5月10日期間，昂坪360首次聯乘嘉頓打造「春日滋味派對」。除了可打卡巨大化的香葱薄餅、生命麵包、家庭什餅及生命麵包主題纜車外，小朋友更可以$30享受來回纜車限時優惠及參與三文治工作坊，絕對是假期家庭玩樂首選地方。

$30本地小童來回纜車門票優惠 小童賓客須出示香港身分證正本 (11歲或以下小童則為香港出生證明書正本或副本) 以核實年齡。

復活節好去處｜全港首個LEGO樂高小車神特訓班 3月28日起，LEGO香港推出全港首個「樂高®小車神」特訓班，6至12歲熱愛汽車的小車手可以接受6大訓練。除了體驗駕駛遙控車和拼砌外，更可挑戰全新樂高汽車主題室内飄移車。完成培訓班後，玩家將會頒發小車神證書和$50 LEGO現金券，各位LEGO小粉絲萬勿錯過。

「樂高®小車神」特訓班詳情 活動日期：3月28日至4月26日 (逢星期六、日及復活節公眾假期) 活動時間：上午 10 時至 11 時半；上午 11 時 45 分至下午 1 時 15 分；下午 1 時半至 3時

活動地點：D2 PLACE 二期 3 樓 306-308 號舖 （荔枝角長順街 15 號） 建議年齡：6 -12 歲 名額有限：每場僅限 30 個家庭（1 位大人及 1 位小朋友），額滿即止。 活動費用：＄320 （包一名成人以及一名 6-12 歲小朋友入場）（贈送 LEGO 購物現金劵＄50） *小朋友身高必須高於 1.2 米 復活節好去處｜GO PARK Sports 復活動感節 4月3日至7日期間，西沙GO PARK Sports將會舉辦「復活動感節」。活動焦點必屬4座巨型彈跳城堡及7種大動感遊戲區，小朋友可以盡情彈跳及體驗足球九宮格、躲避盤、腳踢桌球、圓網球、踢球體驗、彩虹傘及眼界大挑戰等遊戲的樂趣。熱愛手作的訪客，亦可參與「復活蛋彩繪」及「木片彩蛋創作」工作坊。活動免費入場，家長和小朋友萬勿錯過。

日期：2026年4月3日至7日 時間：11：00至 18：00 地點：GO PARK Sports 足球場 入場：免費（部分遊戲需代幣參與） 早鳥代幣套票 發售日期：即日起至3月29日18:00 $170即可入手 20個代幣；$320即獲40個代幣（原價 $200 = 20個代幣） 購買早鳥代幣套票更可獲贈 Cetaphil 舒特膚嬰幼兒保濕低敏防曬乳液 SPF50+ 150毫升 復活節好去處｜新都城中心 X Jumptopia 將軍澳MCP新都城中心攜手Jumptopia及香港昆蟲教育及科普中心推出兩大體驗。焦點活動必屬巨型充氣樂園，多個Kiztopia人氣角色首次以「異寵」造型亮相，打造出7米高巨型「蛇」滑梯和瓢蟲跳彈波波池等4大主題玩樂專區。活動同時展出近20種珍奇動物，當中包括世界最長鍬形蟲長頸鹿鋸鍬形蟲及「防禦大師」紅眼樹蛙等異寵，小朋友更可零距離接觸動物，培養他們的愛心，絕對是假期好去處。

「MCP x Jumptopia 巨大化『蟲』林世界」及 復活尋「蟲」記 互動體驗教育區 日期： 即日起至 4 月 26 日 時間： MCP x Jumptopia 巨大化「蟲」林世界 中午 12 時至晚上 8 時 (星期一至五、公眾假期除外) 上午 11 時至晚上 8 時 (星期六、日及公眾假期) 復活尋「蟲」記 互動體驗教育區 上午 11 時至晚上 8 時 地點： MCP CENTRAL （新都城中心 2 期）L1 天幕廣場 復活節好去處｜寶可夢Pokémon限定店 由日本毛絨玩具製造商三英貿易株式會社舉辦的「Pokémon ALL STAR COLLECTION」限定店將於4月3日登陸香港，店內集結超過260種Pokémon毛公仔，涵蓋多個人氣Pokémon。顧客作出任何消費，即送A4文件夾；買滿$350，更可獲贈主題手提袋。

Pok é mon ALL STAR COLLECTION POP UP SPACE 地點：大圍圍方2樓中庭 日期：2026年4月3日至5月10日 時間：11:00am - 8:30pm 復活節好去處｜Bandai Namco Asia 集合5大經典IP 日本動漫及玩具迷盡情尖叫吧！即日起，Bandai Namco Asia首個旗艦級活動登陸海港城，集合《機動戰士高達》、《海賊王》、《塔麻歌子》、《超人》及《龍珠》5大人氣動漫。活動設有5大主題展區，除了展出過百款模型玩具外，更加推出多個打卡位，包括5米高的「RX‑78‑2 高達」裝置和6米高、背對無敵維港海景的海賊船場景和1比1的Tamagotchi立像，必定成為近期全城焦點！

Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong 日期：即日起至5月5日 地點：海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭、海運大廈三階LCX、海運大廈「海運觀點」 復活節好去處｜幪面超人古迦25周年紀念展 踏入幪面超人古迦播映25周年，全球首個海外巡迴首站「幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展」登陸旺角INCUBASE Arena。展覽展出多份設計手稿及歷代古迦型態，讓粉絲深入瞭解作品的誕生背景及製作歷程。展覽同時設有限定店，不妨把握機會入手香港限定Tee、文件夾及名場面海報。

幪面超人古迦25週年紀念：超Kuuga展 展覽日期：即日起至5月10日 開放時間：11:00 – 22:00（最後入場 21:00） 地點：旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena 門票價格：展期單人票 $110 / 優惠票 $88* *此優惠門票僅提供予全日制學生、60歲以上及傷健人士使用，入場時需要向工作人員出示相關證明文件。 復活節好去處｜香港樂高探索中心 飆速「拼」戰 即日起至5月18日，香港樂高探索中心推出《飆速『拼』戰》活動，小朋友可變身成小車神，觀賞緊張刺激VR體驗後，發揮創意拼砌專屬的小賽車，與其他車手一決高下！

香港樂高探索中心 飆速「拼」戰 日期：即日起至5月18日 時間：11:00 – 19:00（星期六、星期日及公共假期 10:00 – 19:00） 地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 地庫1樓 復活節好去處｜ Rummikub 75周年慶典 Rummikub踏入75周年！4月3日起，荃灣南豐紗廠舉辦「Rummikub 75週年復活節嘉年華」，推出多款主題攤位遊戲、展覽及限定店，當中包括展出全球特別版、城市限定版，以及第一代Rummikub原版數字牌，讓粉絲回味這款經典棋牌遊戲的樂趣。

ummikub 75週年復活節嘉年華 日期：2026年4月3日至7日

時間：中午12時至晚上6時 地點：南豐紗廠四廠地下