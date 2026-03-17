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生活
出版：2026-Mar-17 16:00
更新：2026-Mar-30 16:23

復活節好去處｜盤點全港親子必去活動 迪士尼/Pokémon限定店/幪面超人展覽/充氣城堡(持續更新)

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復活節長假期將至，不妨把握機會帶小朋友到處玩，盡情享受歡樂氣氛。以下盤點全港復活節親子必到好去處，家長們不妨參考，為假期做好活動計劃。即看下文！

The Repulse Bay Easter in Artful Bloom Meet Bunny at The Verandah (1)

復活節長假期將至，不妨把握機會帶小朋友到處玩，盡情享受歡樂氣氛。

復活節好去處｜新港城中心 x Jumptopia 復活島最勇登山隊

即日起至419日，馬鞍山新港城中心攜手Jumptopia打造巨型充氣城堡，更加首度加入完整故事線及多重感官特效，讓玩家感受沉浸式體驗。全長超過30米的叢林主題彈床設有3大關卡，當中包括全長20米長障礙賽道、Jumptopia史上最高、9米高垂直滑梯及近千呎的巨型波波池，絕對是小朋友的放電天堂。

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JACK1080 JACK1340 (2) JACK1159 JACK1493

MOSTown 新港城中心 x Jumptopia 復活島最勇登山隊

日期：即日起至419

時間：

主題歷險彈床遊樂區及「Kiztopia Friends期間限定店」

星期一至五：中午12時至晚上8

星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上8

復活節好去處｜迪士尼 Duffy與好友同萌遊

迪士尼年度盛事「Duffy與好友同萌遊」回歸！即日起起，迪士尼推出一連串活動，焦點包括全新「可愛座」打卡位及StellaLou夢想起舞吧，換上全新春季造型的Duffy與好友更會現身，與粉絲一起渡過奇妙時光。香港居民即日起專享「快樂同遊」門票預訂優惠，購買1日門票即享75折。

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立即購票：KlookKKdayTrip.com

HKDL Duffy and Friends Play Days Disney Friends Live Party at the Castle! (1)

迪士尼年度盛事「Duffy與好友同萌遊」即將回歸！

復活節好去處｜淺水灣影灣園 藝綻復活節

44日至19日期間，淺水灣影灣園推出節日主題活動「藝綻復活節」，當中包括周末市集、立體黏土白兔手作工作坊、尋蛋遊戲、巨型充氣彈床城堡及限定餐飲，以及親親兔子體驗。訪客可一站式入手多個人氣品牌，例如主打純棉嬰幼兒服裝的Petite First及寵物品牌Zootage。商場同步推出「驚喜復活蛋盲盒」，以法國朱古力品牌Valrhona，描繪影灣園的四季變化，讓朱古力成為可品嚐的藝術品。

The Repulse Bay Easter in Artful Bloom Palm Court The Repulse Bay Easter in Artful Bloom Main Entrance The Repulse Bay Easter in Artful Bloom Surprise Blind Box Easter Egg (1)

淺水灣影灣園

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春日周末市集、復活節尋蛋遊戲及巨型充氣彈床城堡

舉行日期：445日、11日至12日及18日至19

地址：香港淺水灣道109

復活節好去處｜香港挪亞方舟 職感實驗室

小朋友總對各種職業有不同想像。43日至412 (逢星期六、日及公眾假期)期間，香港馬灣公園挪亞方舟推出「職感實驗室」活動，511歲的小朋友可化身6大職業，例如是消防員、太空人、城市建設員、空服員、汽車守護員及小廚神。他們可在模擬工作環境中，換上相關服飾，並且挑戰各項任務，感受職業的樂趣。

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4.1 小小菁英空服員 (1) 5 汽車動力守護員 3.1 未來城市建設員 6 創意薄餅小廚神 1.2 智勇消防員 2.2 星際任務太空人

香港挪亞方舟

入場費：成人港幣198元，小童及長者(特惠門票)港幣158元；另設寵物門票港幣50

活動期間特設門票買21及「現金券」兩項入場優惠：

凡購買成人正價門票 2 張，即可獲贈 1 張成人或特惠門票，並獲贈100元餐飲及零售現金券優惠，適用於園內惠顧精品、輕食及工作坊，多買多送。

復活節好去處｜始創中心 萌寵奇兵嘉年華

異寵近年成為寵物界的新寵兒，醜萌的外表吸引許多人的注意。太子始創中心將於3 13日至412日期間推出「萌寵奇兵嘉年華」。除了展出七彩變色龍、世界上第二大陸龜亞達伯拉象龜、紅眼樹蛙及澳洲傘蜥等多個珍稀兩棲及爬蟲動物，讓小朋友可觀察牠們的習性外，孩子更可親親小動物，零距離接觸紅腿象龜及肥尾守宮等異寵，培養愛護動物的態度。

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始創中心「萌寵奇兵嘉年華」 萌寵奇兵同樂日 「萌寵奇兵生態展」 1 螢幕擷取畫面 2026 03 11 123436

復活節好去處｜愉景灣 沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華

愉景灣將於43日至4日舉辦「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」。獵蛋遊戲將會分兩日舉行，屆時愉景灣沙灘將會埋藏大量復活蛋。玩家每掘出1隻復活蛋，即可換領指定獎品。如果挖掘到體積較大的復活蛋，玩家更可贏得總值過千元的特別大獎，禮物總數超過50,000份。除了獵蛋遊戲，愉景灣同時推出「愉景廣場充氣樂園」，以及各種攤位遊戲。

4. Discovery Bay Easter Egg Hunt Game Zone (1) 8. DB Plaza Inflatable Funland wide (1)

愉景灣獵蛋遊戲

日期：43日至4 (星期五至六)

活動時間：上午1030分至下午630

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獵蛋時間：中午12時至下午505 (各年齡組別劃分不同時段進行)

地點：大白灣沙灘

立即購票

復活節好去處｜昂坪360×嘉頓 春日滋味派對

3月25日至5月10日期間，昂坪360首次聯乘嘉頓打造「春日滋味派對」。除了可打卡巨大化的香葱薄餅、生命麵包、家庭什餅及生命麵包主題纜車外，小朋友更可以$30享受來回纜車限時優惠及參與三文治工作坊，絕對是假期家庭玩樂首選地方。

(4) 生命麵包造型纜車 Life Bread Themed Cable Cars 20260323 NP360 1440 20260323 NP360 1564 (5) 生命麵包造型纜車 Life Bread Themed Cable Cars (6) 巨型嘉頓生命麵包復活蛋主題裝置 Giant Garden Life Bread Easter Egg Installation 20260323 NP360 0856 (16) 經典嘉頓產品打卡位 香葱薄餅 Classic Garden Product Photo Spots Pop Pan Spring Onion Crackers (10) 巨型嘉頓生命麵包復活蛋主題裝置 Giant Garden Life Bread Easter Egg Installation 20260323 NP360 1214 20260323 NP360 1091

$30本地小童來回纜車門票優惠

小童賓客須出示香港身分證正本 (11歲或以下小童則為香港出生證明書正本或副本) 以核實年齡。

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復活節好去處｜全港首個LEGO樂高小車神特訓班

3月28日起，LEGO香港推出全港首個「樂高®小車神」特訓班，6至12歲熱愛汽車的小車手可以接受6大訓練。除了體驗駕駛遙控車和拼砌外，更可挑戰全新樂高汽車主題室内飄移車。完成培訓班後，玩家將會頒發小車神證書和$50 LEGO現金券，各位LEGO小粉絲萬勿錯過。

樂高®小小汽車工程師劇場 01 樂高®遙控車駕駛體驗 拉力車大挑戰 01 真實賽車裝備試穿體驗 01 真實賽車裝備試穿體驗 02 親手拼砌專屬樂高®車牌 全新樂高®汽車主題室内飄移車 03 Certificate 1

「樂高®小車神」特訓班詳情

活動日期：3月28日至4月26日 (逢星期六、日及復活節公眾假期)

活動時間：上午 10 時至 11 時半；上午 11 時 45 分至下午 1 時 15 分；下午 1 時半至 3時

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活動地點：D2 PLACE 二期 3 樓 306-308 號舖 （荔枝角長順街 15 號）

建議年齡：6 -12 歲

名額有限：每場僅限 30 個家庭（1 位大人及 1 位小朋友），額滿即止。

活動費用：＄320 （包一名成人以及一名 6-12 歲小朋友入場）（贈送 LEGO 購物現金劵＄50）

*小朋友身高必須高於 1.2 米

復活節好去處｜GO PARK Sports 復活動感節

4月3日至7日期間，西沙GO PARK Sports將會舉辦「復活動感節」。活動焦點必屬4座巨型彈跳城堡及7種大動感遊戲區，小朋友可以盡情彈跳及體驗足球九宮格、躲避盤、腳踢桌球、圓網球、踢球體驗、彩虹傘及眼界大挑戰等遊戲的樂趣。熱愛手作的訪客，亦可參與「復活蛋彩繪」及「木片彩蛋創作」工作坊。活動免費入場，家長和小朋友萬勿錯過。

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日期：202643日至7

時間：1100 1800

地點：GO PARK Sports 足球場

入場：免費（部分遊戲需代幣參與）

早鳥代幣套票

發售日期：即日起至32918:00

$170即可入手 20個代幣；$320即獲40個代幣（原價 $200 = 20個代幣）

購買早鳥代幣套票更可獲贈 Cetaphil 舒特膚嬰幼兒保濕低敏防曬乳液 SPF50+ 150毫升

復活節好去處｜新都城中心 X Jumptopia

將軍澳MCP新都城中心攜手Jumptopia及香港昆蟲教育及科普中心推出兩大體驗。焦點活動必屬巨型充氣樂園，多個Kiztopia人氣角色首次以「異寵」造型亮相，打造出7米高巨型「蛇」滑梯和瓢蟲跳彈波波池等4大主題玩樂專區。活動同時展出近20種珍奇動物，當中包括世界最長鍬形蟲長頸鹿鋸鍬形蟲及「防禦大師」紅眼樹蛙等異寵，小朋友更可零距離接觸動物，培養他們的愛心，絕對是假期好去處。 

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「MCP x Jumptopia 巨大化『蟲』林世界」及 復活尋「蟲」記 互動體驗教育區 

日期： 即日起至 4 月 26 日 

時間： MCP x Jumptopia 巨大化「蟲」林世界 

中午 12 時至晚上 8 時 (星期一至五、公眾假期除外) 

上午 11 時至晚上 8 時 (星期六、日及公眾假期) 

復活尋「蟲」記 互動體驗教育區 

上午 11 時至晚上 8 時 

地點： MCP CENTRAL （新都城中心 2 期）L1 天幕廣場

復活節好去處｜寶可夢Pokémon限定店

由日本毛絨玩具製造商三英貿易株式會社舉辦的「Pokémon ALL STAR COLLECTION」限定店將於4月3日登陸香港，店內集結超過260種Pokémon毛公仔，涵蓋多個人氣Pokémon。顧客作出任何消費，即送A4文件夾；買滿$350，更可獲贈主題手提袋。

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皮卡丘Poster 4905330037107 San Ei 寶可夢 毛絨鎖匙扣 PM01 妙蛙種子 037107 4905330037114 San Ei 寶可夢 毛絨鎖匙扣 PM02 小火龍 037114 4905330033116 San Ei 寶可夢 毛公仔 PP01 皮卡丘 S 033116 4905330033178 San Ei 寶可夢 毛公仔 PP07 伊布 033178 4905330033055 San Ei 寶可夢 抱枕 PZ04 卡比獸 033055 4905330037480 San Ei 寶可夢 毛絨鎖匙扣 PM39 呆火鱷 037480 4905330034052 San Ei 寶可夢 毛公仔 PP95 噴火龍 034052 4905330033505 San Ei 寶可夢 毛公仔 PP40 菊草葉 033505 購物特典

Pokémon ALL STAR COLLECTION POP UP SPACE

地點：大圍圍方2樓中庭

日期：202643日至510

時間：11:00am - 8:30pm

復活節好去處｜Bandai Namco Asia 集合5大經典IP

日本動漫及玩具迷盡情尖叫吧！即日起，Bandai Namco Asia首個旗艦級活動登陸海港城，集合《機動戰士高達》、《海賊王》、《塔麻歌子》、《超人》及《龍珠》5大人氣動漫。活動設有5大主題展區，除了展出過百款模型玩具外，更加推出多個打卡位，包括5米高的「RX‑78‑2 高達」裝置和6米高、背對無敵維港海景的海賊船場景和1比1的Tamagotchi立像，必定成為近期全城焦點！

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Bandai Namco Asia Journey in Hong Kong

日期：即日起至5月5日

地點：海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭、海運大廈三階LCX、海運大廈「海運觀點」

復活節好去處｜幪面超人古迦25周年紀念展

踏入幪面超人古迦播映25周年，全球首個海外巡迴首站「幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展」登陸旺角INCUBASE Arena。展覽展出多份設計手稿及歷代古迦型態，讓粉絲深入瞭解作品的誕生背景及製作歷程。展覽同時設有限定店，不妨把握機會入手香港限定Tee、文件夾及名場面海報。

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幪面超人古迦25週年紀念：超Kuuga展

展覽日期：即日起至5月10日

開放時間：11:00 – 22:00（最後入場 21:00）

地點：旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena

門票價格：展期單人票 $110 / 優惠票 $88*

*此優惠門票僅提供予全日制學生、60歲以上及傷健人士使用，入場時需要向工作人員出示相關證明文件。

復活節好去處｜香港樂高探索中心 飆速「拼」戰

即日起至5月18日，香港樂高探索中心推出《飆速『拼』戰》活動，小朋友可變身成小車神，觀賞緊張刺激VR體驗後，發揮創意拼砌專屬的小賽車，與其他車手一決高下！

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LDCHK Build The Thrill 2026 (2) LDCHK Build The Thrill 2026 (7) Build A Race Car 1 LDCHK Build The Thrill 2026 (9) Beat The Clock LDCHK Build The Thrill 2026 (13) Hall of Fame 2

香港樂高探索中心 飆速「拼」戰

日期：即日起至5月18日

時間：11:00 – 19:00（星期六、星期日及公共假期 10:00 – 19:00）

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 地庫1樓

復活節好去處｜Rummikub 75周年慶典

Rummikub踏入75周年！4月3日起，荃灣南豐紗廠舉辦「Rummikub 75週年復活節嘉年華」，推出多款主題攤位遊戲、展覽及限定店，當中包括展出全球特別版、城市限定版，以及第一代Rummikub原版數字牌，讓粉絲回味這款經典棋牌遊戲的樂趣。

Rummikub 75週年復活節嘉年華 Rummikub 75週年環球印記珍藏展 第一代Rummikub原版數字牌 Rummikub 75週年期間限定店 Rummikub 75週年復活節嘉年華 四大攤位

ummikub 75週年復活節嘉年華

日期：2026年4月3日至7日

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時間：中午12時至晚上6時

地點：南豐紗廠四廠地下

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