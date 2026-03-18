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生活
出版：2026-Mar-18 11:00
更新：2026-Mar-18 11:00

預約一日爆滿 Cj Hendry Flower Market率先睇 為香港創作洋紫荊/以色彩喚回童心

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預約一日爆滿 Cj Hendry Flower Market率先睇 為香港創作洋紫荊/以色彩喚回童心

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旅居紐約的澳洲藝術家Cj Hendry，常將生活化題材，轉化為繞富趣味的藝術場境而聞名，像莫哈維沙漠(Mojave Desert)中的奧運規格泳池，到布魯克林的Flower Market，都令參觀者感受至深。Henderson Land近日請來Cj Hendry於中環海濱創作《Henderson Land x Cj Hendry Flower Market》，為香港藝術3月揭幕，她更為了今次展覽，特別創作兩款香港限定版絨花。

Flower Market預約參觀場次全數額滿

Cj Hendry的魅力有幾厲害？當主辦恆基地產公布她來港舉辦Flower Market展，所有預約參觀場次，在不足1天即全數額滿，足見這個活動的吸引力！首次於亞洲舉行展覽的Cj Hendry，將Flower Market設於帳篷展亭中，展場與維港遙遙相望，為參觀者帶來兼具都市海景與花藝視覺的奇觀。Cj Hendry在發布會上表示，「十分興奮Flower Market能夠在香港舉行，花朵是既單純又特別的事物，能喚起人在孩童時般的喜悅和樂趣，希望這些花朵能帶給大家歡樂。」

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Cj Hendry作品治癒又撫慰人心

Flower Market展出的26款毛絨花，除了經典的向日葵、玫瑰及百合，當中兩款花卉，是Cj Hendry特別為香港專屬創作的限定作品，包括香港市花洋紫荊「Bauhinia」，以及慶祝恒基兆業地產50周年的繡球蔥花(Allium)Henderson Flower」。大會在展場開放參觀前，曾邀請160位兒童及長者率先參觀，成為Flower Market首批訪客，他們在參觀的過程中，均被艷麗布絨花感染，而樂上大半天，證明Cj Hendry的作品，具有撫慰人心治癒作用，她說：「Flower Market每一朵毛絨花，經過都是精心創作，與深思熟慮設計，捕捉所在地區獨特一面。」

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Cj Hendry希望參觀者載著美好記憶回到生活

主辦方為了給參觀者帶來沉浸式藝術體驗，不但在展場設置Cj Hendry標誌性大型裝置，並透過如溫室般展場，營造出既浪漫又具當代感的觀展氛圍，她亦大讚主辦方充滿心思，「展場如溫室般，讓參觀的人暫時抽離現實，他們會在展場中思考，為甚麼有這麼多花都是『假』的，但又會沉浸於色彩斑斕的花卉世界，然後帶著這份美好記憶，回到熟悉的城市生活。」

Henderson Land x Cj Hendry Flower Market》詳情：

日期：319日至22

地點： 中環海濱 AIA Vitality公園(民光街33)

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入場： 已登記人士憑二維碼門票免費入場(預約名額已全數額滿)

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