預約一日爆滿 Cj Hendry Flower Market率先睇 為香港創作洋紫荊/以色彩喚回童心

旅居紐約的澳洲藝術家Cj Hendry，常將生活化題材，轉化為繞富趣味的藝術場境而聞名，像莫哈維沙漠(Mojave Desert)中的奧運規格泳池，到布魯克林的Flower Market，都令參觀者感受至深。Henderson Land近日請來Cj Hendry於中環海濱創作《Henderson Land x Cj Hendry Flower Market》，為香港藝術3月揭幕，她更為了今次展覽，特別創作兩款香港限定版絨花。

Flower Market 預約參觀場次全數額滿

Cj Hendry的魅力有幾厲害？當主辦恆基地產公布她來港舉辦Flower Market展，所有預約參觀場次，在不足1天即全數額滿，足見這個活動的吸引力！首次於亞洲舉行展覽的Cj Hendry，將Flower Market設於帳篷展亭中，展場與維港遙遙相望，為參觀者帶來兼具都市海景與花藝視覺的奇觀。Cj Hendry在發布會上表示，「十分興奮Flower Market能夠在香港舉行，花朵是既單純又特別的事物，能喚起人在孩童時般的喜悅和樂趣，希望這些花朵能帶給大家歡樂。」