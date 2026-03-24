【頭皮初老】驚覺分界線變闊？醫學揭「脫髮與白髮」同源真相！ 揭一「養髮神物」 3大指南揀對活髮營養

每天早上對著鏡子梳頭，有沒有經歷過這種令人崩潰的瞬間：原本只是想拔掉幾根礙眼的白頭髮，卻突然驚覺頭頂的分界線已經悄悄向後移，露出了大片白白的頭皮；洗頭時的落髮量更是多到令人心驚膽跳？ 很多人以為「生白頭髮」和「狂甩頭髮」是兩件獨立的初老煩惱，於是分開買染髮劑和防脫洗頭水來應付。但皮膚科及毛髮學專家警告，這是一個極大的誤區！白髮與脫髮其實是一對「雙生兒」，它們同時出現，正是身體在發出「毛囊營養嚴重枯竭」與「深度氧化透支」的最後求救信號！

揭開白髮與脫髮的同源真相：醫學證實毛囊正在經歷「雙重罷工」！ 為甚麼現代人明明年紀未到，卻同時面臨頭髮稀疏與提早變白的危機？真正的元兇，就藏在高壓、急促的生活節奏中。 現代都市人經常熬夜、高壓工作且食無定時。根據權威科學期刊《Science》發表的重磅研究指出，當人體長期處於極度高壓與疲勞狀態時，毛囊內的「黑色素幹細胞」會因為過度的交感神經活躍而迅速耗盡，導致頭髮永久失去色素，變成白髮 [1]。

更可怕的是，這只是一個開端！頂尖皮膚學期刊《Journal of Investigative Dermatology》的研究進一步證實，伴隨高壓而來的「氧化壓力（Oxidative Stress）」會破壞毛囊周圍的微血管，直接切斷毛囊的營養補給。當毛囊長期處於「飢荒狀態」，它會先停止製造黑色素（生白髮），接著整個毛囊萎縮，提早進入衰退期（引發大量掉髮）[2]。 簡單來說：白髮，往往是脫髮的終極前奏！ 單靠表面染髮或換洗頭水根本無補於事，你必須從「內在根源」同時為毛囊注入重塑結構與激活色素的豐盈養分！

狂換洗頭水都無效？都市人必睇的「養髮 3 大挑選指南」 知道要從內在調理，但市面上的活髮產品多如繁星，很多人花了大筆冤枉錢卻覺得未能得如所願。想真正達到強韌豐盈、重拾烏黑光澤的日常保養效果，入手前必須認清以下 3 大挑選條件： 指南1：單靠外用洗頭水，營養根本無法穿透頭皮。洗頭水停留在頭皮的時間只有短短幾分鐘，根本無法穿透真皮層到達深層毛囊。 【正確對策】： 世界權威毛髮學專家 Philip Kingsley（菲臘·金斯利）多年來不斷強調，頭髮的生長極度依賴微血管的血液滋養。外用洗護產品只能改善髮絲表面，要令髮根真正強韌烏黑，必須透過「內服營養」，讓血液將活髮成分直接輸送到毛囊根部，才是治本的調理之道。

指南2：單一維他命成分，無法同時應付「白髮＋脫髮」 市面上許多平價生髮營養品只含有單一的維他命 B 群（Biotin）。雖然 Biotin 對頭髮結構有用，但面對黑色素衰退的問題卻束手無策。 【正確對策】： 活髮必須多管齊下！醫學期刊強調對抗毛囊老化必須重視「抗氧化」。挑選時應首選複合配方——以高濃度的海洋萃取（如鮭魚子精華、小分子膠原）重建頭髮的豐盈密度，再配合強效的植物抗氧化精華（如葡萄籽、綠茶萃取）來抵抗高壓造成的毛囊氧化，雙管齊下才能全面擊退頭皮初老危機。

指南3：依賴化學藥物，擔心停用後出現報復性反彈 許多人為了速效而選擇含有西藥成分的產品，但往往伴隨著頭皮敏感、體毛增多甚至影響生理機能等副作用。 【正確對策】： 日常保養應選擇「天然草本萃取」及具備「國際安全認證」的溫和配方，確保適合男女長期調理，不會對身體造成額外負擔。 口碑嚴選：完美擊破雙重痛點！「達摩本草 專利盈髮絲」 綜合以上三大嚴苛標準，對比市面上多款人氣頭髮保健品後，最終脫穎而出的，必定是這款專為亞洲人體質打造的——「達摩本草 專利盈髮絲」！

它採用了高達 37 項國際專利原料，以「日本頂尖海洋萃取 ＋ 5大抗氧草本 ＋ 法國天然維他命B」的四效合一配方，完美對準「結構萎縮」與「色素衰退」兩大核心痛點，絕對是拯救初老扁塌、重塑強韌的終極法寶： 核心亮點一：日本5大專利！北海道野生鮭魚子精華 ＋ 海之膠（重塑毛囊與豐盈結構） 針對毛囊營養枯竭的危機，達摩本草嚴選來自日本北海道純淨海域的「野生鮭魚魚子精華」，它蘊含極高濃度的核酸，能為萎縮的毛囊補給核心營養，實驗證明能有效改善毛髮韌度、光澤及脫落問題。再配合獨家專利1小時快速吸收的「日本海之膠原」小分子，直接從底層重建頭髮的高密度結構，讓髮絲重現豐盈飽滿！

核心亮點二：5大天然抗氧草本萃取（擊退氧化壓力、對抗頭皮初老） 白髮與脫髮的元兇是高壓帶來的「氧化壓力」。產品特別加入了5大強效抗氧草本：日本專利葡萄籽多酚、美國專利咖啡莓果、桑葉、番石榴葉及綠茶多酚萃取。這套強大的植物植化素組合，能發揮極致的抗氧化力，有效抑制紫外線及壓力造成的毛囊細胞老化，從根源為頭皮「抗老」，還原毛囊健康的生長環境。

核心亮點三：法國天然酵母B群！100%溫和無西藥、安全零負擔 拒絕人工合成化學物！產品採用法國天然酵母維他命B群（含生物素 Biotin）及鋅酵母，能有效促進頭皮血液循環，活化毛躁髮質。最令消費者安心的是，產品堅持 100% 無西藥成分、無刺激性荷爾蒙，並通過極為嚴格的檢驗。無論是面臨產後掉髮的媽媽，還是開始出現初老髮線與白髮危機的男女，都能安心作為長期的日常保養，完全無需擔心副作用。

屈臣氏銷售資訊及限時獨家優惠 如果您希望從日常營養補充著手，為毛囊提供所需養分，「達摩本草 專利盈髮絲」現已於屈臣氏上架。以下是相關的購買及優惠詳情： 銷售地點： 全線香港屈臣氏實體門市資訊及屈臣氏網店 屈臣氏獨家推廣優惠： 由即日起至 3 月 31 日，於屈臣氏門店購買「達摩本草 專利盈髮絲」可享第二件半價，平均售價 $351.75/盒 (兩盒三個月份量)。 服用建議： 頭髮的生長與代謝需要一定的週期，一般建議持續服用。您可以考慮趁優惠期間一次購入兩盒，以滿足一個完整的日常調理週期。

門市選購貼士： 若親臨門市時在保健品貨架上未能找到產品，建議直接向店員查詢「達摩本草 盈髮絲」的存貨狀況。 文獻參考： [1] Zhang, B., et al. (2020). Hyperactivation of sympathetic nerves drives depletion of melanocyte stem cells. Nature, 577(7792), 676-681. [2] Trüeb, R. M. (2009). Oxidative stress in ageing of hair. International Journal of Trichology, 1(1), 6-14. [3] Patel, D. P., et al. (2017). A review of the use of biotin for hair loss. Skin Appendage Disorders, 3(3), 166-169.