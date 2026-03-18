香港國際試食節2026｜復活節開鑼 $1食品/$10紅酒/免費燒肉派發 長者免費入場(有片)

年度美食盛事「香港國際試食節暨優質食品博覽2026」將於4月3日至7日，復活節假期期間在香港會議展覽中心舉行，今年有近500個攤位，雲集超過50個國家及地區的食品及食材，並推出多款限量$1及$10優惠。場內新增「超人氣角色食玩館」，同時設長洲美食文化區、懷舊零食專區、爵士音樂美食區及茶飲市集等主題展區，另有嘉年華遊戲、音樂表演及抽獎活動，並提供$1門票及長者免費入場優惠，打造復活節期間集試食、購物及娛樂於一身的大型美食嘉年華。

多款食品優惠價發售 今屆博覽設近500個攤位，多款產品推出限量優惠，其中華御堂推出有機金色熟亞麻籽、冷榨亞麻籽油等健康食品，每日限量低至1元或10元發售；Juwan Trading帶來蜜餞水果乾及有機羽衣甘藍粉，每日亦有限量1元及10元優惠；保森國際推出澳洲紅酒每日限量10元；業昌食品的順德魚蛋亦以1元限量發售，為不同大家提供多款優惠選擇。



首設角色食玩館 Snoopy、Monchhichi、百變小櫻主題美食 今年新增全港首個「超人氣角色食玩館」，集合多個人氣卡通角色，包括Monchhichi、Snoopy、Panda Friends及百變小櫻，結合角色主題美食、打卡場景及限定商品。場內設多個主題區，如Monchhichi甜點、Snoopy港式小食、熊貓點心及角色甜品店等，並推出會場限定精品。大會同時推出早鳥「食玩袋」，3月23日起開放預訂，購買者可優先預訂限定周邊商品，並以優惠價入手角色精品。 長洲美食文化區/懷舊零食專區/5毫子夾糖遊戲 博覽今年設四大主題展區，包括「長洲美食文化區」、「美樂士多懷舊專區」、「Taste of Jazz」及「飲嘢市集」。長洲美食文化區有3.5米高小型充氣包山，並帶來平安包、大魚蛋等地道小食。懷舊專區則展出超過30款七、八十年代零食及玩具，並設5毫子懷舊零食遊戲，凡於指定攤位消費滿50元，即可用5毫參加，每日名額50人。

另外，「Taste of Jazz」主題區集合餐廳及酒吧，現場提供美酒及特色小食，並安排爵士樂演奏。「飲嘢市集」則雲集約20個本地及海外茶飲品牌，供應咖啡、茶及手搖飲品。

首1,000名入場人士可換領免費燒肉 大會於展覽期間舉行「請你食金豬」活動，首日首1,000名入場人士，其後每日首500名可獲燒肉換領卡一張，憑卡可於指定時段到指定攤位換領燒肉一份，數量有限，送完即止。 新設樂齡飲食區 展示軟餐及健康照護食品 博覽今年首度設立「食得喜、安與健滿分樂齡區」，全面照顧不同年齡層對安心飲食及健康選擇的需求。展區專為長者及有特殊膳食需求的人士而設，重點聚焦吞嚥困難的長者及其家庭，展示正碎餐、軟餐等多款健康照護食品，並提供現場試食體驗，為長者及家屬提供創新飲食解決方案，全方位推動全齡友善飲食風氣，助力社會共融。

嘉年華/音樂會/VR遊戲 復活節期間會場設嘉年華區，提供跑馬機、擲彩虹、VR遊戲及夾公仔等娛樂設施。同場舉行「中年靚聲王音樂會」，邀請到十多位歌手如羅逸軒、涂家堯、梁浩賢、魏嘉信、劉可、丁文俊、朱博文、李泇霖、沈宗賢等等及多位經典歌手如張立基、黃夏蕙、張武孝(大AL)、莫鎮賢、鍾偉強等獻唱不同經典金曲，更有兒童音樂舞蹈色士風匯演等豐富節目。

$1門票/長者免費入場 展覽期間每日首1,000名現場購票人士，可用特價港幣$1購票入場，每人限購一張。為進一步推動「銀色消費」，大會亦推出長者免費入場優惠，65歲或以上人士憑身份證或長者咭即可免費入場參觀。

簽賬抽獎贏逾24萬獎品 今年會場設有《Mastercard®卡簽賬大抽獎》活動，入場人士於指定攤位以Mastercard卡簽賬，憑單一發票每滿200元可獲一次抽獎機會，滿400元可獲兩次，如此類推，每張發票最多可獲10次機會。大抽獎送出超過6,000份獎品，總值逾23萬元，包括東京雙人來回機票、海洋公園入場門票、蟲草及超級市場禮券等。參加者可到場內刮刮卡換領處領取抽獎卡，即場刮開即知結果。 此外，主辦方與The Club合作推出「積換‧消費券計劃」，The Club逾400萬名會員可透過手機應用程式，以累積積分兌換展覽限定消費券，並於會場專屬櫃檯換領實體券，在指定攤位即時使用。

香港國際試食節 暨 優質食品博覽 2026 日期：2026年4月3日至4月7日（周五至二） 時間：4月3至6日 （周五至一）︰上午10時至晚上8時 4月7日 （周二）︰上午10時至下午6時 地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心1 ABCD展覽廳（會展站B3或灣仔站A5出入口） 票價：HK$10（65歲或以上人士（需出示長者咭或身份證）、持傷殘人士證或1米以下小童免費入場）

