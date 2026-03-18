麥當勞｜英皇娛樂 25+周年 麥當勞免費送25萬杯港式奶茶 英皇藝人將快閃登場派奶茶

香港麥當勞為慶祝英皇娛樂（EEG）成立 25+周年，由即日起一連五星期向全港市民免費送出共25萬杯凍港式奶茶，麥麥支持EEG！活動今個星期更安排英皇娛樂旗下藝人張敬軒（軒仔）及李幸倪（Gin Lee）打頭陣登場，現身麥當勞餐廳向客人送上奶茶，如果想與其他英皇藝人見面以及享用免費港式奶茶，下文即睇活動詳情！

麥當勞免費派港式奶茶

今次活動已在3月16日開始，如果有興趣免費獲贈凍港式奶茶，只需追蹤香港麥當勞官方Instagram 帳號（@mcdonaldshk）及英皇娛樂 Instagram 帳號（@eeg_music），以緊貼有關指定活動帖文於接下來四星期的更新，然後完成兩個簡單步驟即可參加活動：



1.追蹤香港麥當勞官方及英皇娛樂 Instagram 帳號：@mcdonaldshk 及@eeg_music

2.到指定活動帖文內留言「麥麥支持 EEG」及相關藝人名稱，例如「麥麥支持 EEG 同 Hins」或「麥麥支持 EEG 同 Gin」



每位合資格參加者的 Instagram 帳號將會收到由香港麥當勞官方 Instagram 帳號傳送的訊息，內含一張「免費凍港式奶茶一杯」電子優惠碼，參加者其後可打開麥當勞 App 主頁並輸入「優惠碼」，即可獲得相關電子優惠券以免費換領獎品，數量有限，送完即止。

