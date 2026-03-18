復活節好去處2026 ｜西九「香港咖啡節」回歸！80+咖啡品牌進駐 音樂、親子、寵物主題日/咖啡雞尾酒賽

大型戶外咖啡活動「2026 Coffee Hong Kong@WestK」將於4月3日至6日回歸西九文化區藝術公園大草坪，今年活動規模全面升級，匯聚超過80個本地、內地及國際咖啡品牌及世界級咖啡師，同場帶來音樂日、親子日、健康生活日及寵物友善日等主題活動，並設咖啡雞尾酒挑戰賽、人氣餐飲及酒吧品牌進駐，以及主題藝術裝置打卡位，打造復活節期間的戶外咖啡嘉年華。

80+品牌與世界級咖啡師進駐 「Coffee Hong Kong@WestK」將於4月3至6日在西九文化區藝術公園大草坪舉行，延續香港大型戶外咖啡文化活動的定位。今年在品牌陣容、活動內容及現場體驗上全面升級，集合超過80個本地、內地及海外咖啡品牌及咖啡師，呈現更完整的咖啡文化交流平台。 今年活動以「A CUP BEYOND CIRCLE」為主題，強調由香港出發連結世界咖啡文化。本地咖啡店近年在沖煮技術與創意風味上持續發展，逐步成為亞洲精品咖啡的重要城市之一，活動亦希望透過戶外文化節形式，讓咖啡結合生活方式與城市文化，建立國際交流舞台。





四大主題日 集合音樂、親子、健康與寵物元素 今年活動以四天不同主題延展咖啡文化，讓同一場地每天呈現不同生活氛圍，將咖啡融入城市節奏。 4月3日：Music音樂日 首日以音樂主題揭開序幕，現場將有DJ及音樂演出，從經典廣東歌黑膠分享到電子音樂節奏，並由Social Club Series帶來戶外咖啡派對，多位DJ輪流演出，打造結合音樂與咖啡的戶外氣氛。 4月4日：Kids親子日 Kids親子日以家庭為主題，設有足球體驗及親子競技比賽，並邀請足球創作者楊浩兒參與互動，透過運動及遊戲增加親子參與度，讓兒童節氣氛更熱鬧。

4月5日：Wellness健康生活日 健康生活日將舉行戶外瑜伽及伸展活動，參加者可在草坪上進行冥想及運動體驗，結合咖啡與健康生活概念，營造放鬆的戶外氛圍。 4月6日：Pets寵物友善日 最後一天以寵物為主題，設毛孩運動會及互動比賽，包括障礙賽、接食挑戰等活動，參賽寵物可獲選手包及證書，優勝者更可獲獎品。現場亦設泰國人氣角色「Wednesday」主題裝置及打卡場景，增加節日氣氛。



首設咖啡雞尾酒挑戰賽 咖啡×調酒跨界創作 今年首次舉辦「Coffee × Cocktail Challenge」咖啡雞尾酒挑戰賽，邀請咖啡與調酒愛好者同場創作。參賽者需以香記咖啡Silver Mona咖啡豆及本地氈酒品牌N.I.P無名氏氈酒為基礎調製作品，並使用指定智能手沖咖啡機進行沖煮。比賽鼓勵以不同沖煮方式及酒類比例創作新風味，冠軍可獲總值超過5,000港元獎品。 咖啡×美食×酒吧品牌進駐 打造戶外生活嘉年華 活動現場除了咖啡品牌，亦集合餐飲及酒吧單位，包括本地氈酒品牌N.I.P無名氏、雞尾酒吧The Old Man，以及多個餐飲品牌如Mother Of Pizzas、PANO、EatGoodSpain及龍霸 by 麥子等，同場提供不同風格美食。同時亦有米芝蓮推介意式雪糕品牌SnackBaby Gelato & Drinks進駐，讓入場人士可一邊品嘗咖啡，一邊享受美食與酒文化。

BARISTA+ Pop-up交流平台 今年活動設BARISTA+ Pop-up區，為獨立咖啡師提供展示及交流機會，讓公眾近距離接觸不同咖啡創作者。平台未來亦會透過快閃店及分享活動，推動本地咖啡文化發展，建立連結香港及亞洲的咖啡社群。



門票詳情 項目 一日門票 一日通行證 價錢 港幣 $60 港幣 $220 香港咖啡節一日門票 ✔ (1 張) ✔ (1 張) 香港咖啡節官方限量禮品 ✔ (1 份) 香港咖啡節指定代幣 (Token) ✔ (4 個) 2026 Coffee Hong Kong@WestK 活動詳情 活動日期：2026 年 4 月 3 日(星期五)至 6 日(星期一) 活動開放時間：11:00 – 20:00 活動地點：西九文化區藝術公園大草坪 活動費用：入場需購買門票,詳情請 參照官網 (工作坊需事前登記)

