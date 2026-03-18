惠康推American Tourister行李箱印花換購 低至33折入手CLEVA系列三款限定色

復活節假期將至，不少人開始計劃外遊。惠康再度聯乘美國行李箱品牌 American Tourister，推出全新印花換購活動「識玩識歎 出遊本『色』」，帶來 CLEVA 系列行李箱，提供3款惠康獨家限定顏色及尺寸選擇，只要集齊印花即可低至33折換購，亦可使用 yuu 積分免費換領，適合準備短途或長途旅行人士入手。

由2026年3月20日至6月18日，於惠康門市每購物滿60元，即可獲實體印花及電子印花各一個，集齊指定數量後，可於7月2日或之前換購或換領指定產品。活動期間所有禮品數量有限，換完即止。

CLEVA系列惠康限定配色

今次換購的 CLEVA 系列行李箱由 American Tourister 推出，品牌擁有逾90年歷史，以耐用及實用設計見稱。系列設有3款惠康限定顏色及尺寸，包括：20吋大地色（適合短途旅行或手提行李）、24吋鼠尾草綠色（適合中短途旅行）以及28吋粉藍色（APP電子印花限定，適合長途旅行）。三種尺寸可互相嵌套收納，小箱可放入中箱，中箱再放入大箱，收藏時只佔最大行李箱空間，適合香港家居使用。

此外，CLEVA 系列採用 20:80 PLENTIVOL™ 收納比例設計，提供更寬敞及整齊的儲物空間，方便分類整理行李。行李箱配備 STEPAUSE™ 剎車輪設計，於斜坡或乘搭交通工具時可固定行李，減少滑動情況。此外，行李箱內置 TSA 008 海關密碼鎖，獲美國運輸安全管理局認證，方便通過安檢，同時附送三年全球有限保養。