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出版：2026-Mar-18 17:00
更新：2026-Mar-18 17:00

惠康推American Tourister行李箱印花換購 低至33折入手CLEVA系列三款限定色

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惠康推American Tourister行李箱印花換購 低至33折入手CLEVA系列三款限定色

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復活節假期將至，不少人開始計劃外遊。惠康再度聯乘美國行李箱品牌 American Tourister，推出全新印花換購活動「識玩識歎 出遊本『色』」，帶來 CLEVA 系列行李箱，提供3款惠康獨家限定顏色及尺寸選擇，只要集齊印花即可低至33折換購，亦可使用 yuu 積分免費換領，適合準備短途或長途旅行人士入手。

購物滿$60送印花

由2026年3月20日至6月18日，於惠康門市每購物滿60元，即可獲實體印花及電子印花各一個，集齊指定數量後，可於7月2日或之前換購或換領指定產品。活動期間所有禮品數量有限，換完即止。

惠康全新印花活動 American Tourister CLEVA系列行李箱

惠康全新印花活動 American Tourister CLEVA系列行李箱

CLEVA系列惠康限定配色

今次換購的 CLEVA 系列行李箱由 American Tourister 推出，品牌擁有逾90年歷史，以耐用及實用設計見稱。系列設有3款惠康限定顏色及尺寸，包括：20吋大地色（適合短途旅行或手提行李）、24吋鼠尾草綠色（適合中短途旅行）以及28吋粉藍色（APP電子印花限定，適合長途旅行）。三種尺寸可互相嵌套收納，小箱可放入中箱，中箱再放入大箱，收藏時只佔最大行李箱空間，適合香港家居使用。

此外，CLEVA 系列採用 20:80 PLENTIVOL™ 收納比例設計，提供更寬敞及整齊的儲物空間，方便分類整理行李。行李箱配備 STEPAUSE™ 剎車輪設計，於斜坡或乘搭交通工具時可固定行李，減少滑動情況。此外，行李箱內置 TSA 008 海關密碼鎖，獲美國運輸安全管理局認證，方便通過安檢，同時附送三年全球有限保養。

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惠康全新印花活動 American Tourister CLEVA系列行李箱 低至33折換購 American Tourister CLEVA行李箱 55厘米 20吋 大地色 Cleva 024 拷貝 20260128 AT Expansion 027 cream 拷貝 Cleva 021 拷貝 20260128 AT Expansion 023 green 拷貝 Cleva 017 拷貝 20260128 AT Expansion 019 blue 拷貝

印花換購及換領日期

印花派發：2026年3月20日至6月18日
換購／換領期：2026年3月20日至7月2日
地點：全線惠康門市及惠康APP（電子印花適用）

活動期間禮品數量有限，換完即止。

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