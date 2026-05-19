香港打工仔壓力「爆煲」—— 彈性薪酬是否最佳對策？

香港一向以生活成本高昂著稱，對許多本地在職人士而言，收入與日常開支之間的差距正不斷擴闊，生活壓力難以忽視。 一站式全球支薪及團隊管理平台 Deel《2025 香港薪酬方式期望報告》顯示 86% 本地在職人士認為其薪資未能跟上通脹步伐。若面對失業，三分之二受訪者表示現有生活方式只能維持最多六個月。而對於剛投入勞動市場的年輕一代，則面對更為嚴峻的處境：近 50% 的 Z 世代在職人士若失業，只能在三個月或更短時間維持現有生活方式，成為財務狀況最不穩定的一代。

這些數字反映出一場潛藏在香港日常生活中的無聲危機：是在「嘟」八達通前的猶疑；是隨着月份過去、銀行結餘減少而慢慢浮現的憂慮。 僱主們又有甚麼可以幫助緩解現時狀況？我們現時約定俗成的薪酬結構，能否配合現時港人的生活需要？

猶如「踩鋼線」般的財務狀況 Deel 的研究指出，本地在職人士面臨嚴峻財務壓力。超過三分之一的香港在職人士自述，他們僅能「勉強維持生計」，或掙扎於應對基本開銷。在發薪日來到之前已捉襟見肘的打工一族，只能想方設法應對。 僅僅在過去一年，就有 83% 香港在職人士曾經使用信用卡、先買後付方案或現金預支應用程式等金融服務，填補每月發薪日之間的資金缺口。這些工具雖有助短期紓困，卻伴隨著利息、手續費及難以擺脫的債務循環等風險。

現時，收入嚴格按照30天的週期發放，但水電煤費用、醫療開支，以至突如其來的汽車維修等開支，往往難以預料。

月薪制是否不合時宜？ 月薪週期是昔日大多數交易按月結算時代的產物。但現代生活模式已徹底改變，緊急開支不會等到月底才出現。 面對這些狀況，打工仔尋求替代方案也不足為奇。Deel《2025 香港薪酬方式期望報告》顯示，在希望更頻繁領取薪酬的香港在職人士當中，46% 人傾向每週或每兩週出糧。在Z 世代中，更有近三分之一人因為期望可更好地掌控生活安排，而特別傾向每週發薪。 更值得注意的是，88% 在職人士表明，如果僱主透過安全平台提供隨需發薪服務，容許他們在有需要時提取已賺取的薪資，他們會考慮使用這些服務。然而，目前僅 26% 的薪酬團隊有投放資源於這類薪酬方案，反映員工需求與僱主提供的服務之間存在顯著落差。

Deel Anytime Pay：平衡彈性與財務健康 放眼全球，按需出糧解決方案自2010年代初以來發展迅速，尤其在新冠疫情期間顯著加快。這個概念非常易於理解：員工可在預定發薪日前提前支取部分已賺取的工資。這筆工資並非貸款所得，只是讓員工能夠即時動用此前工作時數所累積的薪資，而已提取的金額將從下個發薪日的薪資中扣除。機制為員工提供了替代信用卡的高利率或延遲付款罰金的更佳選擇。 各種提前發薪方式的差異主要體現在實施方式上。手動管理提前發薪意味著薪資與人力資源團隊必須計算僱員按需支取薪金後公司應付的常規薪資，增加他們的工作量。此外，許多按需領薪服務供應商會收取交易費、訂閱費或從提領金額中抽成，導致員工最終獲得的薪資低於應得全額。部分平台更僅允許「一次性提前支薪」或設限使用權限，削弱了服務提升財務健康的初衷。

這一切正正是 Deel 開發 「Anytime Pay」 的初衷。這項對僱主和僱員均免手續費的按需支薪方案，讓員工可以隨時提取已賺取的收入，無需面對額外費用或累積債務，賦予他們對薪資發放時機與方式的真正掌控權，同時為人力資源與薪酬團隊提供簡易流暢的運作流程。 Deel 的願景是重塑發薪模式，確保「免佣按需出糧」成為一項標準的財務福利，而非只有少數人能夠使用的高收費服務。在員工需要動用已賺取的薪資時，對這項「特權」收取費用，只會轉嫁，而非緩解他們的財務壓力。

當僱主和員工以負責任的方式使用按需支薪服務時，這項「特權」能夠成為確確實實的救命稻草。不但讓在職人士得以應付突發開支，無需仰賴高利貸、動用儲蓄或透支存款，更助他們重新掌握對自身收入的主導權，避免製造更多債務。 靈活支付選項雖好，但與其他工具一樣，只有配合更廣泛的支援措施，才能發揮最佳效益。這些措施包括更透明的薪資明細、財務知識資源，以及對薪酬議題更包容的職場文化。無論使用什麼工具，企業的最終目標都應是協助員工建立真正的財務韌性，讓他們能夠從容面對生活所帶來的經濟現實。