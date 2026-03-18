香水控必睇｜低調卻極有性格的品味香水合集 既不張揚，也不俗氣

香水，從來不只是好不好聞，而是一種無聲的品味表達。真正有質感的香味，不靠濃烈取勝，也不急於討好別人，而是在不經意之間留下印象，低調地讓別人記住你。以下所介紹的6款香水，都是今個初春，極受好評、耐聞、低調、極能突顯個性及品味的香水。 每款都十分有新鮮感、愈聞愈香，愈用愈順，非常適合日常使用，氣味不會太張揚或濃烈。

喚醒全新感官 | Penhaligon’s : BOLD BLEND 英國香氛品牌 Penhaligon’s 最近為 Potions & Remedies 系列添上新成員，推出全新 BOLD BLEND 香水，以「Shed the Shy」為靈感。它先用薄荷和黑胡椒組合喚醒全身感官，然後利用⿏尾草與紫羅蘭葉的碰撞，擦出清爽的正能量；最後，由秘魯聖木、絲柏與莎草交疊出溫暖深邃的木質香調作結尾，為整體香氣提供深度與留香的穩定性。

Penhaligon’s BOLD BLEND

融合藝術與品味｜Byredo: Bal d’Afrique Byredo 新出的Bal d’Afrique 香水是以20年代巴黎對非洲文化、藝術與舞蹈的迷戀作靈感，今年的新配方比舊有的經典淡香精更為濃烈，深化了其標誌性香調 — 輕盈花香、溫潤木質與清新柑橘，展現出濃郁的層次韻味。全新瓶身設計配以傳統日本木燒技術的紋理瓶蓋，體現了匠心工藝與 Absolu 精萃的轉化藝術。喜歡花香木質麝香味的大家，一定不能夠錯過。

BYREDO Bal d’Afrique

成熟魅力｜Tom Ford: Figue Érotique 品牌全新私人調配的Figue Érotique香水，靈感源自無花果的成熟歷程，並以品牌獨家的Kadota 無花果香調作為核心，巧妙地演繹從青翠初熟到飽滿欲滴的細膩變化，捕捉果肉在成熟瞬間釋放的蜜香。香氣以無花果葉、紫羅蘭葉與白松香開場，展現明快的清新綠意；佛手柑與柑橘精華注入流動的活力，粉紅胡椒則添上一抹辛香，使香氣更加立體鮮明。最後以廣藿香和香根草為基底，營造出泥土般的木質基底，並以麝香和香，增添深沉的糖分溫暖與柔和的辛辣風味。

Tom Ford: Figue Érotique

經典回歸 | Vivienne Westwood : Boudoir 最近，品牌把停產多年的Boudoir 經典香水以全新面貌及改良版的香氣，再次帶到香水世界中。重製版比舊版的香味更輕柔，但依然保留原版的特色、精神及香材主軸。香氣層次充滿鮮明對比，在佛手柑與橙花的清新底調下亮起火花；大馬士革玫瑰與康乃馨在微辛的氣息中帶出細膩又不失個性的花香。基調由香草與煙草葉鋪陳，配上一點檀香，靜靜收住整體氣韻。

Vivienne Westwood : Boudoir

呵護肌膚的香氛 | Guerlain: Nerolia Vetiver Perle Guerlain 最新推出的 Nerolia Vetiver Perle，以橙花為靈魂，加入佛手柑、羅勒與無花果，香氣清新又帶綠意層次，像被陽光照過的水氣橙花般明亮。基底用上香根草和白麝香，乾淨利落。這支香水特別在於無酒精水基微珠配方，噴上皮膚有輕盈保濕感，香氣貼膚又自然，延續了 Aqua Allegoria 系列一貫的日光感與清新調。

Guerlain: Nerolia Vetiver Perle

用材罕見| LE LABO : VIOLETTE 30 Le Labo 全新推出的 Violette 30 以罕見的白紫羅蘭為主角，它用的不是常見的紫羅蘭，而是較罕見的白紫羅蘭，氣味不走甜膩路線，而是帶着微乾、淡粉感的花香，配上白茶、雪松，低調但很有性格。當香水貼在皮膚上，才慢慢冒出紫羅蘭的柔和花香與白茶的清爽感。

LE LABO : VIOLETTE 30