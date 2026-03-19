CON-CON門票攻略！ 設多個價位 $228起體驗咒術迴戰/排球少年主題區

亞洲跨界IP潮流文化盛會CON-CON將於4月4至5日登陸亞博，讓粉絲十分期待。主辦方羚邦集團公布活動票價，$228起即可體驗5大人氣動漫主題區等6大區域，活動相當豐富。即看下文！
設4種價位 門票低至$228
今次活動設有4種價位，分別為$2,288、$1,288、$788及$228，不同價位的門票可享受相對應的體驗。粉絲只需$228起，即可體驗6大種類活動，當中包括5大亞洲人氣IP體驗區、King Gnu音樂 × 觸感科技體驗區和hololive English演唱會放映會等。另外，CON-CON同時提供粉絲見面會、簽名會、手渡會、握手會及特別放映會，票價為$188至$328，有興趣的粉絲不妨入手。
CON-CON HONG KONG 2026
活動日期：4月4至5日（星期六至日）
活動地點： 香港亞洲國際博覽館 3、6、8 號展館（展覽）及 9、11 號展館（音樂節）
票價：兩日HK$2,288 通行證（音樂節＋展覽）
【4 月 4 日】HK$1,288 門票（音樂節＋展覽）
香港知名品牌
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【4 月 4 日】HK$788 門票（音樂節＋展覽）
【4 月 4 日】HK$228 展覽門票
【4 月 5 日】HK$1,288 門票（音樂節＋展覽）
【4 月 5 日】HK$788 門票（音樂節＋展覽）
【4 月 5 日】HK$228 展覽門票