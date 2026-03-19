CON-CON門票攻略！ 設多個價位 $288起體驗咒術迴戰/排球少年主題區

設4種價位 門票低至$228

今次活動設有4種價位，分別為$2,288、$1,288、$788及$228，不同價位的門票可享受相對應的體驗。粉絲只需$228起，即可體驗6大種類活動，當中包括5大亞洲人氣IP體驗區、King Gnu音樂 × 觸感科技體驗區和hololive English演唱會放映會等。另外，CON-CON同時提供粉絲見面會、簽名會、手渡會、握手會及特別放映會，票價為$188至$328，有興趣的粉絲不妨入手。