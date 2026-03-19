Anne Hathaway被指靠醫美拯救衰老容顏 親揭「吊眉」化妝年輕廿載的秘密

今年《奧斯卡頒獎禮》最具話題性花絮，必定是兩個Anne同場，說的是43歲安妮夏菲維(Anne Hathaway)，與「真．時尚惡魔」Anna Wintour在頒獎禮上同台。此外，安妮夏菲維的肌膚狀態，同樣引來極高討論，英國傳媒《Daily Mail》，找來皮膚科醫生，探討安妮美貌為何突然年輕了20年，以及分析她有否接受醫學美容；而她卻在同時間選擇在IG，公開她容顏不老之謎！

皮膚科醫生指有做醫美

《奧斯卡》過後，《Daily Mail》找來倫敦皮膚診所Cosmedics的醫生Dr. Ross Perry，分析安妮夏菲維最新肌膚狀。Dr. Ross稱她可能接受過肉毒桿菌注射，來減輕臉上皺紋，尤其是額頭和眼睛四周，並稱：「這類醫美治療，可以打造出柔和自然的輪廓，增強骨骼結構的清晰度。」他又補充：「我不肯定安妮是否做過哪種手術，因為她擁有優秀基因，而且保養得非常好。毫無疑問，她很注重皮膚保養，會定期去看皮膚科醫生。」