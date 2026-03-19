Anne Hathaway被指靠醫美拯救衰老容顏 親揭「吊眉」化妝年輕廿載的秘密

今年《奧斯卡頒獎禮》最具話題性花絮，必定是兩個Anne同場，說的是43歲安妮夏菲維(Anne Hathaway)，與「真．時尚惡魔」Anna Wintour在頒獎禮上同台。此外，安妮夏菲維的肌膚狀態，同樣引來極高討論，英國傳媒《Daily Mail》，找來皮膚科醫生，探討安妮美貌為何突然年輕了20年，以及分析她有否接受醫學美容；而她卻在同時間選擇在IG，公開她容顏不老之謎！
皮膚科醫生指有做醫美
《奧斯卡》過後，《Daily Mail》找來倫敦皮膚診所Cosmedics的醫生Dr. Ross Perry，分析安妮夏菲維最新肌膚狀。Dr. Ross稱她可能接受過肉毒桿菌注射，來減輕臉上皺紋，尤其是額頭和眼睛四周，並稱：「這類醫美治療，可以打造出柔和自然的輪廓，增強骨骼結構的清晰度。」他又補充：「我不肯定安妮是否做過哪種手術，因為她擁有優秀基因，而且保養得非常好。毫無疑問，她很注重皮膚保養，會定期去看皮膚科醫生。」
Dr. Ross認為安妮接受過先進的非手術醫美，包括雷射換膚(Laser Resurfacing)、微針治療(Microneedling)或生物刺激注射(Biostimulatory Iinjectables)，因為這些美容療法，可以刺激肌膚膠原蛋白，並有效改善膚色。他還暗示：「安妮可能接受過『輕微的提眉術(非手術或手術)』，這種手術可以提高眉毛，令精神狀態看起自然漂亮又醒神。」
Anne Hathaway拍片教「吊眉」
安妮為了幫「孭重飛」的電影《穿PRADA的原魔2》(The Devil Wears Prada 2)造勢，不但擔任頒獎嘉賓，更在IG分享她備戰《奧斯卡》的過程，當中她除了介紹Valentino的ball dress和BVLGARI的珠寶外，她的髮型師Orlando Pita登場時，在安妮兩邊耳的後上方，各紥一條小辮，之後再向後拉扯收緊，情形就似粵劇化妝的「吊眉」技巧，將鬢角兩側皮膚，往後上方拉緊，從而使眼睛與眉毛整體向上「戚」起，不但令鬆弛下墜的皮膚顯得緊致，亦讓容貌變得更有神采和豔美。
安妮夏菲維大方分享令肌膚瞬間年輕的方法，就是效法戲曲化妝的「吊眉」，讓面部輪廓顯得更加立體，立即改善眼角下垂的視覺感。經過「吊眉」後，她的眉毛變得像柳葉般細長，而且微微上翹，與她水靈的大眼相得益彰，呈現出既精明又帶有美艷氣勢的「女王感」。