新店關注組｜泰國人氣船麵店ThongSmith登陸灣仔 超過20種香料香草熬製湯底(有片)

泰國人氣摩登船麵店通思密ThongSmith登陸灣仔春園街，開設海外首間分店。記者第一時間來試食風靡泰國的招牌和牛肉片船麵，果然味道出色。趁兩位泰籍創辦人來港，專訪他們大談船麵有甚麼講究之處。 文:Vera Gee 攝:吳康琦

香料香草豬骨味道平衡 品牌名字Thong泰文解「金」的意思，Smith則意指「匠人」，兩字寓意打造極致昇華版船麵。2018年底，首間ThongSmith進軍泰國高級百貨公司Central Embassy，直到現在已擴展至28間分店。船麵店在泰國走高檔品味路線，船麵盛惠港幣百多元，不便宜，用料卻相對頂級，如澳洲和牛牛肉、鹿兒島黑豚肉、自家製肉丸等。美女創辦人Atchara“Pla” Burarak表示：「最理想的船麵湯底不能太稀薄或太厚，也不能太鹹，我們講求湯底的香料、香草、豬骨味道平衡，無論每間分店午市或晚市都一樣水準。」

和牛嫩滑 湯底濃郁醇厚 聯合創辦人暨餐飲總監Karn Kittivech闡釋：「我們的招牌湯底，以豬骨、17、18種香料如南薑、八角、香茅、醃蒜頭以及5、6種香草熬煮8小時，混合濃縮精華和豬血而成。香港店出品風味跟泰國店的一樣，唯一不同是泰國店提供4種辣度，香港店可以揀走辣。」必試招牌作和牛肉片船麵，客人可選擇脂肪較多的和牛牛肩胛或肉質較瘦的和牛牛腿肉，切成薄片僅僅熟，牛肉十分嫩滑。還有薄嫩的金錢𦟌、燜得軟腍入味的牛筋、肉味天然的牛丸，還有內臟牛肚和牛肝都切得細緻，毫無牛羶。湯底濃郁醇厚，和諧順喉。客人可自選泰國入口的金邊粉、米粉或蛋麵，記者吃啖啖米香的金邊粉，入口柔韌又掛湯吸味。

食盡泰國不同地區風味 除了以上招牌湯，餐廳也備有清湯、豬肉或雞肉為主的船麵選擇。香港店特設鑊氣炒粉麵飯，通思密泰式炒金邊粉結合了泰國東部烹調法，加入烤辣椒膏同炒，香氣四溢。香港獨家的Chalee大廚可叻燒雞肉，可叻是泰國南部的做法，以椰子及香料醃製雞髀肉24小時，烤香後掃上咖喱醬，散發煙熏焦香，伴清爽青瓜沙律更感開胃。泰風燒牛肉用魚露及蔗糖醃漬並風乾一天，吸收甜香，之後撈上米粉碎燒香，增添脆口感，佐清香的糯米飯同吃。懷舊泰式甜點如班蘭椰子布丁、炸泰北香蕉乾；新派的蒸麵包伴班蘭暖吉士醬，也是必吃的泰式風味甜品。

通思密 ThongSmith 地址：灣仔春園街38號Spring Garden地下 電話：2802 0992 營業時間：11:30am至10pm (最後點餐時間9:30pm)