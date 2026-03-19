著數優惠｜Market Place春日祭2026低至7折！400款日本空運食材$18起 即切油甘魚＋必搶黑毛和牛$99/2包

Market Place 旗下分店由即日至4月23日起推出「春日祭2026」，活動特別由日本空運近400款當造食材、限定商品、人氣零食、拉麵、飲品及清酒，並為大家送上超抵優惠，包括必搶黑毛和牛$99/2包、廣島急凍生蠔L碼$69/包、日本牛蒡$18/包等。指定分店特設即食專區，大圍圍方分店3月28日更會舉行即切油甘魚解體表演，現場可買到油甘魚刺身及壽司，大家一於去Market Place掃貨啦！

日本和牛＋海鮮超抵優惠 今次「春日祭2026」 Market Place 特意引入多款日本和牛，必買日本三大和牛之一的 「近江 A5 和牛」，一系列優質部位均為限時供應，包括取自肩胛最嫩位置、脂香細緻的 「肩眼火鍋片」（港幣 200 元／100 克），入口油香四溢；另有 「西冷扒」（港幣 260 元／100 克）及 「肉眼扒」（港幣 260 元／100 克），同樣肉質鬆軟、油花分佈均勻；喜歡在家打邊爐的話更可選購 「火鍋拼盆」（港幣 399 元／300 克）。3月20日至4月23日 期間，凡購買每週指定產品即可享 7 折優惠。同場加推限量登場的 「日本 A5 加賀和牛壽喜燒」，以優惠價港幣 258 元（240 克）發售。

另外還有「$99 任選系列」，當中包括日本和牛（港幣 99 元／2 件）。推介「岩手縣 A4 黑毛和牛」，肉味濃郁，價格親民；可選部位包括「和牛上肩胛肉燒肉」及「和牛上肩胛肉扒」。海鮮則有「無骨花魚魚扒」（港幣 99 元／3 件，200 克）、 「無骨赤魚魚扒」（港幣 99 元／3 件，200 克）、及「無骨霍基魚魚扒」（港幣 99 元／3 件，200 克）等。

日本直送蔬菜＋水果 除了和牛及海鮮，Market Place 亦特別由日本各大農場引入多款當季蔬果，如口感綿密的「日本長芋」（港幣 20 元）日本牛蒡」（港幣18元）、「日本熊本縣紅春香番薯」（港幣45元）及「日本旺菜」（港幣35元）。水果方面，特別推介香川縣出產的 「女峰士多啤梨」（港幣 129 元／盒，2 × 250 克），入口馥郁濃厚，果肉飽滿多汁！還有高甜度的 「王林蘋果」（港幣 25 元／3 個），清香爽脆，盡顯春日鮮甜。



「春日祭2026」每週限定優惠 20/3至 23/4：選購兩支或以上日本清酒／梅酒（500毫升或以上），可享額外88折優惠 27/3至2/4：選購兩盒日本雞蛋或以上，可享額外88折優惠 3/4至9/4：選購兩包日本米或以上，可享額外88折優惠 10/4至16/4：選購日本啤酒 （350毫升x 6）滿港幣100元，可享額外88折優惠 17/4至23/4：選購三罐／樽日本飲品，可享額外88折優惠