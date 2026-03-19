網上熱話｜港女食肆初見用碗裝熱茶 開心share卻被嘲無常識：用嚟XX㗎！

自從智能手機普及，每人都有一機在手，有時出街見到新奇有趣事物時，第一個反應很自然會用電話影低，然後與一眾親朋好友開心share。不過，有時資訊太容易傳播，就很容易出現被嘲「old news is so exciting」的現象。早前，一位港女食飯時因為見到用碗裝熱茶，覺得有趣而發文分享，沒料到被群嘲「無常識」，未知你又是否知道這碗熱茶的真正用途呢？

港女初見大碗裝茶加片檸檬 不時都會聽到有人指要保育香港文化，只因隨住一代又一代人的成長與離世，不少舊有習慣和文化都已經買少見少。早前，一位港女在社交平台上發文分享自己的「食事記錄」，配圖為一個用大碗裝住的茶，底部有一片檸檬，並揚言「係香港食咁耐嘢第一次見熱飲係用碗裝住上」。

網民群嘲無常識：明明用嚟XX 帖文引起網民關注，雖然有網民認同發文者，直言「有俾匙羹仔，望落係正常嘅熱檸茶」，又驚訝地表示「我都冇見過」。惟大部分網民則批評發文者無常識，「呢碗就洗手用嘅」、「會唔會係比你洗手用」、「如果佢呢間係中餐館，好大機會呢碗係畀佢洗手嘅洗碗水，以前香港的酒樓都有！尤其是碗底有塊檸檬」。

買少見少感慨呻：已經到咗要解釋嘅年代了 其實以上洗手的情況在香港食肆已經買少見少，不少網民都藉此感慨一下時間流逝，「以前去酒樓食飯，叫乳鴿就會有一碗『檸檬茶』俾食客洗手，好懷念呀！」、「好多年冇呢個服務」，又猜測「我估可能有食乳鴿嘅地方可能仲會有」、「通常係食蝦」、「但而家食蝦都好少會有啦」，亦有網民無奈慨嘆「原來已經到咗要解釋呢碗嘢係用嚟洗手嘅年代了」。