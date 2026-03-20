網上熱話｜中文作文寫「雪糕」被指有錯 港媽無奈發文引網民熱議：叫個老師出嚟見我！

身為家長對子女教育特別關注人之常情，若果出現自己認知與老師所言不符時，除了嘗試了解背後真相外，亦需要學習如何向小朋友講解，以免影響小朋友的自信心。早前，一位港媽就在社交平台上發文，不解為何小朋友在中文作文中寫「雪糕」竟被指錯誤，亦引來大批網民熱烈討論，險釀爭執。

小朋友中文作文寫「雪糕」被指有錯 香港一向集結各地文化，因而在日常對話用字間，少不免會混入不同地方文化的用字及詞彙，部分人士可能對此特別關注及敏感。早前，一位港媽在社交平台上發文，直指自己就讀小學的小朋友做功課時，在中文作文中寫上與「雪糕」有關的題材，沒料到這三個字卻被老師圈起，更糾正指應該寫作「冰淇淋」。

港媽無奈發文：會同老師+學校了解清楚 發文的港媽對此感到無奈，反問「點解中文作文唔可以寫雪糕？要寫冰淇淋」，又配詞舉例指「香港只有雪糕車，無冰淇淋車」。部分網民質疑港媽的子女是否就讀「普教中」的學校，因而執著要改為普通話常用詞彙，港媽就回應指「小朋友並不是普教中」，並揚言「嚟緊會同老師+學校了解清楚，之後睇下咩情況，再解釋返俾小朋友知」。

圖片來源：Unsplash@ian dooley

網民睇法兩極 眼見港媽對小朋友寫「雪糕」被糾正為「冰淇淋」感到不解，大批網民紛紛留言熱議，有網民認同指「香港只有雪糕，沒有冰淇淋」、「香港不嬲可以用『雪糕』做書面語」，又引用法例條文「雪糕係現行法例上使用名稱，請公開邊個老師質疑香港法例條文」。但亦有網民坦言「90後表示小學個時已經教雪糕同朱古力係口語，正式書面語要寫冰淇淋同巧克力」、「你幾大？我就姨姨嚟嘅，80年代小學生，我嗰陣中文就係話雪糕係口語，寫係要寫冰淇淋」。