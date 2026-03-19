EXO香港演唱會2026｜ 即睇優先購票/票價/座位表/購票平台/VIP福利詳情

EXO-L注意！韓國人氣男團EXO相隔7年終於都再登陸香港開巡演，將於6月13及14日於亞博連開2場演唱會，即睇會員優先購票登記、信用卡優先購票、票價、座位、購票平台以及VIP福利等詳情，EXO-L們記得較定鬧鐘搶飛！
EXO演唱會2026香港｜Weverse EXO-L MEMBERSHIP (GL) 優先訂票流程
在 Weverse Shop 登記 EXO-L MEMBERSHIP (GL)
在登記時期內在 Weverse 登記 EXO-L MEMBERSHIP (GL) 優先訂票
登記時間： 3月19日（周四）上午11時 至 3月21日（周六）上午11時
優先購票登記成功後並不保證成功購票。
門票數量有限，售完即止。
於 Cityline.com 登記帳戶
必須擁有 Cityline 帳戶才能參與優先購票。
於優先購票活動期間購買 EXO PLANET #6 - EXOHorizon in HONG KONG 門票
優先訂票時間： 3月30日（周一）中午12時至晚上11時59分
你的 11 位 Weverse EXO-L MEMBERSHIP (GL) 會員 ID 將會用作你的優先訂票代碼。
EXO演唱會2026香港｜滙豐信用卡優先購票
滙豐Mastercard信用卡享優先購票，可於03月31 (二) 中午12點至晚上11:59於購票平台Cityline 優先購票
EXO演唱會2026香港｜優先訂票及公售時間
階段
日期與時間 (HKT)
Weverse EXO-L Membership (GL) 優先訂票登記
2026.03.19 (Thu) 11AM – 2026.03.21 (Sat) 11AM
Weverse EXO-L Membership (GL) 優先訂票
2026.03.30 (Mon) 12PM – 11:59PM
HSBC Mastercard 優先預售門票
2026.03.31 (Tue) 12PM – 11:59PM
公開發售 (General Onsale)
2026.04.01 (Wed) 12PM 起
EXO演唱會2026香港｜門票價錢及座位表
企位門票 (STANDING)：HKD 2,199（VIP）、 HKD 1,399
座位門票 (SEATED)： HKD 2,199（VIP）、HKD 1,699、 HKD 1,699（RV）、HKD 1,399、HKD 999及 HKD 799
EXO演唱會2026香港｜VIP福利
購買 VIP 套票的觀眾可享有以下權益：
門票： 專屬 VIP 坐位或企位區門票一張
Soundcheck Party： 參與演前綵排活動
VIP 紀念卡牌及掛繩： VIP Laminate & Lanyard
VIP 獨家禮品： 專屬禮品一份
官方周邊優先購買權： 演前首批購買官方周邊商品 (Early Access to Merchandise Booth)
EXO PLANET #6 [EXOHOrizon] in HONG KONG
地點： AsiaWorld-Arena（亞洲國際博覽館 Arena）
演出日期：2026.06.13 (SAT) 6PM及2026.06.14 (SUN) 6PM