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生活
出版：2026-Mar-19 16:00
更新：2026-Mar-19 16:00

EXO香港演唱會2026｜ 即睇優先購票/票價/座位表/購票平台/VIP福利詳情

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Joe2078397

EXO香港演唱會2026｜ 即睇優先購票/票價/座位表/購票平台/VIP福利詳情

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EXO-L注意！韓國人氣男團EXO相隔7年終於都再登陸香港開巡演，將於6月13及14日於亞博連開2場演唱會，即睇會員優先購票登記、信用卡優先購票、票價、座位、購票平台以及VIP福利等詳情，EXO-L們記得較定鬧鐘搶飛！


EXO演唱會2026香港｜Weverse EXO-L MEMBERSHIP (GL) 優先訂票流程

  1. 在 Weverse Shop 登記 EXO-L MEMBERSHIP (GL)

在登記時期內在 Weverse 登記 EXO-L MEMBERSHIP (GL) 優先訂票

登記時間： 3月19日（周四）上午11時 至 3月21日（周六）上午11時 

優先購票登記成功後並不保證成功購票。

門票數量有限，售完即止。

  1. Cityline.com 登記帳戶

必須擁有 Cityline 帳戶才能參與優先購票。

於優先購票活動期間購買 EXO PLANET #6 - EXOHorizon in HONG KONG 門票

優先訂票時間： 3月30日（周一）中午12時至晚上11時59分 

你的 11 位 Weverse EXO-L MEMBERSHIP (GL) 會員 ID 將會用作你的優先訂票代碼。

EXO演唱會2026香港｜滙豐信用卡優先購票

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滙豐Mastercard信用卡享優先購票，可於03月31 (二) 中午12點至晚上11:59於購票平台Cityline 優先購票

EXO演唱會2026香港｜優先訂票及公售時間

階段

日期與時間 (HKT)

Weverse EXO-L Membership (GL) 優先訂票登記

2026.03.19 (Thu) 11AM – 2026.03.21 (Sat) 11AM

Weverse EXO-L Membership (GL) 優先訂票

2026.03.30 (Mon) 12PM – 11:59PM

HSBC Mastercard 優先預售門票

2026.03.31 (Tue) 12PM – 11:59PM

公開發售 (General Onsale)

2026.04.01 (Wed) 12PM 起

654036247 18572832577046430 1580926486262668681 n 652979621 18572832604046430 3941498802327319896 n

EXO演唱會2026香港｜門票價錢及座位表

企位門票 (STANDING)：HKD 2,199（VIP）、 HKD 1,399

座位門票 (SEATED)： HKD 2,199（VIP）、HKD 1,699、 HKD 1,699（RV）、HKD 1,399、HKD 999及 HKD 799


655360332 18572832592046430 4574503197528894032 n

EXO演唱會2026香港｜門票價錢及座位表

EXO演唱會2026香港｜VIP福利

購買 VIP 套票的觀眾可享有以下權益：

門票： 專屬 VIP 坐位或企位區門票一張

Soundcheck Party： 參與演前綵排活動

VIP 紀念卡牌及掛繩： VIP Laminate & Lanyard

VIP 獨家禮品： 專屬禮品一份

官方周邊優先購買權： 演前首批購買官方周邊商品 (Early Access to Merchandise Booth)

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EXO演唱會2026香港｜VIP福利

EXO PLANET #6 [EXOHOrizon] in HONG KONG

地點： AsiaWorld-Arena（亞洲國際博覽館 Arena）

演出日期：2026.06.13 (SAT) 6PM及2026.06.14 (SUN) 6PM

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EXO PLANET #6 [EXOHOrizon] in HONG KONG

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