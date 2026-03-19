Jellycat 太空系列登港開賣！粉絲必收新角色+巨型星際打卡位同步亮相

大家準備好跟 Jellycat 一齊探索太空未呢？近日，連卡佛為一眾品牌粉絲們，帶來大熱的太空系列公仔！早前，這隊「銀河小隊」在首爾一亮相就掀起話題，十分受歡迎。今日，它們載著滿滿星際能量飛抵香港。粉絲們仲等咩？快啲落門市搶購同打卡！因為店內更設有巨型Jellyform 裝置，可讓大家拍攝夢幻星際的照片。

星空主角大集合

今個系列的主角朋友每位可愛指數爆燈！一個完整的太空系列又怎能缺少帶着神秘宇宙光芒的 Zyllan Alien呢？它還帶著深受歡迎的 Zodihop Luxe Bashful Bunny、勇敢的 Munro Space Dog，每隻角色都像剛從太空任務返航，準備分享他們的冒險故事。

加入這場星際冒險的，還有Jellycat Jack 的好拍檔們：調皮Amuseables Planet Mars、Space Comet、人氣超高的 Jellysaucer等角色。今次，它們還帶來一位新朋友登場 — 充滿神奇「吸」力的 Amuseables Black Hole。