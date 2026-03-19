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生活
出版：2026-Mar-19 20:00
更新：2026-Mar-19 20:00

Jellycat 太空系列登港開賣！粉絲必收新角色+巨型星際打卡位同步亮相

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Jellycat 太空系列登港開賣！粉絲必收新角色+巨型星際打卡位同步亮相

Jellycat 太空系列登港開賣！粉絲必收新角色+巨型星際打卡位同步亮相

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大家準備好跟 Jellycat 一齊探索太空未呢？近日，連卡佛為一眾品牌粉絲們，帶來大熱的太空系列公仔！早前，這隊「銀河小隊」在首爾一亮相就掀起話題，十分受歡迎。今日，它們載著滿滿星際能量飛抵香港。粉絲們仲等咩？快啲落門市搶購同打卡！因為店內更設有巨型Jellyform 裝置，可讓大家拍攝夢幻星際的照片。

JELLYCAT Amuseables Jellysaucer JELLYCAT Zyllan Alien JELLYCAT Munro Space Dog

星空主角大集合

今個系列的主角朋友每位可愛指數爆燈！一個完整的太空系列又怎能缺少帶着神秘宇宙光芒的 Zyllan Alien呢？它還帶著深受歡迎的 Zodihop Luxe Bashful Bunny、勇敢的 Munro Space Dog，每隻角色都像剛從太空任務返航，準備分享他們的冒險故事。
加入這場星際冒險的，還有Jellycat Jack 的好拍檔們：調皮Amuseables Planet MarsSpace Comet、人氣超高的 Jellysaucer等角色。今次，它們還帶來一位新朋友登場 充滿神奇「吸」力的 Amuseables Black Hole

JELLYCAT Zodihop Luxe Bashful Bunny JELLYCAT Amuseables Black Hole 手袋吊飾 JELLYCAT Amuseables Planet Mars JELLYCAT Amuseables Peanut Space Rodeo Outfit JELLYCAT Amuseables Space Comet JELLYCAT Amuseables Boiled Egg Scientist Outfit

朝聖+必到打卡位

全新Jellycat 太空系列將於 318日起在連卡佛尖沙咀海港城店及銅鑼灣時代廣場店獨家發售。除了可以買到全新太空系列外，店內更設有巨型的Jellyform裝置，可讓大家拍攝夢幻星際打卡相，及探索更多系列。

連卡佛時代廣場店 巨型Jellyform 裝置 (位於連卡佛時代廣場店) 巨型Jellyform 裝置 (位於連卡佛時代廣場店)

連卡佛香港分店


時代廣場連卡佛｜銅鑼灣勿地臣街1號
尖沙咀海港城連卡佛｜ 尖沙咀廣東道3號

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