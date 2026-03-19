GU x rokh系列回歸！2026春夏新品正式登場 12款單品展現富層次感疊穿風格

2026年春夏又一最新時尚話題，GU與設計師品牌rokh再度合作，全新12款單品於3月27日起正式開賣，延續「Play inStyle」的主題，混搭柔美與工裝的視覺對比，即睇詳情！

繼 2024 年秋冬首度合作引起熱潮後，GU 與時裝品牌 rokh 再次攜手呈獻 2026 春夏聯乘系列。由設計師Rok Hwang於2016年創立的rokh，以重構經典美學，追求優雅與原創精神，將時尚作品融合多元化根源，設計出跨越季節、永不過時的服裝。延續雙方對「Play in Style」時尚自由的共同追求，本季將 rokh標誌性的俐落剪裁、層次疊穿設計，與GU提倡的穿搭靈活精神結合，展現出極具辨識度的設計單品。

今季系列巧妙地平衡柔美的女性特質與實用的機能細節，讓帶有懷舊氣息的經典設計在現代設計中並存。透過對立元素的層疊與碰撞，這一系列單品賦予了穿搭極大自由度，能依照個人風格進行充滿玩味的實驗性配搭，享受時尚創作的樂趣。

系列採用質感提花面料打造的Balloon Sleeve Tunic，結合本季盛行的長版剪裁與優雅的腰部荷葉邊，單穿亦能展現率性氣場；同款面料的Smocking Dress則以立體感十足的上身設計，營造出鮮明的視覺存在感。下身設計，包括Balloon Pants在褲腳處加入可調節鈕扣，方便隨意切換寬鬆的繭形輪廓；而Peplum Jacket則以標誌性的荷葉邊下襬為亮點，配合可摺疊的袖口設計，讓袖長調整更加隨心所欲。