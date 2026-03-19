復活節2026｜復活節自助餐優惠 低至$374起 買一送一/小童免費 復活節慶祝活動 免費整蛋糕

復活節假期將至，一於和家人食自助餐好好放鬆！港九有不少酒店自助餐都有推出復活節自助餐，當中包括買一送一、早鳥折扣等優惠。如果想和小朋友一齊慶祝，有酒店更推出扭氣球工作坊、充氣城堡滑梯波波池、免費製作瑞士卷等慶祝活動，有興趣的話下文即睇詳情！

復活節自助餐推介｜港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café 復活節自助餐買一送一 Harbour Grand Café 將於四月起推出全新「海鮮嘉年華自助晚餐」迎接復活節，自助餐以多款海洋食材及環球料理為主題，在80呎長自助餐枱上呈獻多國風味。餐單精選多款海鮮及熱葷，包括波士頓龍蝦、蟹腳、特大阿根廷蝦、焗蠔及大蝦雞尾酒盅。特色菜式有鮑魚花膠雞湯、百花釀蟹鉗，以及多款甜品如柚子檸檬撻及血橙意式奶凍，選擇豐富。復活節期間更推出限定菜式，包括紅蘿蔔薑湯、烤春雞配菠菜及黑松露汁、復活節十字包及兔兔士多啤梨奶凍。賓客可於酒店網上商店預訂自助晚餐，享高達買一送一優惠。

如果想和小朋友一齊慶祝復活節，於午餐時段賓客可與復活兔見面拍照並參與互動遊戲。酒店更會舉辦面部彩繪、扭氣球工作坊及充氣城堡滑梯波波池等活動，適合家庭參與，而每位小朋友可獲贈木質彩蛋禮物包，留下美好回憶。



復活節自助午餐：成人及長者每位 HK$498 小童每位 HK$348

復活節自助晚餐：成人及長者每位 HK$798 小童每位 HK$558 酒店網上商店

復活節自助餐推介｜歷山餐廳復活節自助餐7折 免費製作瑞士卷＋裝飾杯子蛋糕 歷山餐廳將於2026年4月3日至7日推出「復活節奇趣滿FUN」自助晚餐，提供一系列節日菜式與甜品。復活節菜式包括燒南瓜羽衣甘藍神石榴沙律配蜂蜜柚子醋、士多啤梨菠菜芝士沙律配核桃意大利醋汁、意大利芝士無花果火腿多士、三色彩椒海鮮，以及七彩復活蛋與煙三文魚黑魚籽復活蛋，滿載復活節氣氛。

海鮮區設有鱈場蟹腳、青口、凍蝦及海螺等冰鎮海鮮。刺身櫃供應帶子、紅蝦、鱲魚、吞拿魚、三文魚及八爪魚，全部即切。冷盤有巴馬火腿配蜜瓜、煙挪威三文魚等。中式熱葷包括豉油皇大蝦、翠綠花姿蝦仁、清蒸沙巴龍躉及荔枝咕嚕肉。甜品方面更推出多款復活節限定甜點，包括復活兔香蕉蛋糕、復活節甘筍蛋糕、復活節曲奇、復活節十字包、七彩冬甩及彩虹蛋糕，亦有芒果拿破崙、咖央吉士撻及Mövenpick雪糕，相信大人小朋友都食得滿足！

4至11歲小朋友可免費參加「復活奇趣滿FUN小廚神」活動，學習製作造型可愛的復活節瑞士卷和裝飾杯子蛋糕，活動完結後由行政總廚頒發證書，還可以將廚師服飾、親手製作的杯子蛋糕及瑞士卷帶回家！

復活節自助餐推介｜挪亞方舟度假酒店復活節自助餐 早鳥7折 挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳將於指定日子推出「繽紛復活節海鮮自助餐」，讓賓客在青馬大橋的海景下享用節日晚餐。自助餐提供多款海鮮與刺身，包括波士頓龍蝦、鱈蟹腳及麵包蟹等。熱葷方面，大廚預備多道菜式，如西京燒比目魚柳、避風塘蒜香炒海鮮、香草牛油焗田螺、清蒸沙巴龍躉、麵包蟹肉釀蟹蓋、香草焗羊架、燒美國有骨肉眼及慢煮西班牙杜洛克豬柳，種類豐富。甜品專區同樣吸引，供應多款瑞士 Mövenpick 雪糕及即製雞蛋仔。餐廳亦設薄餅DIY專區，賓客可與家人一同製作自家口味薄餅，享受家庭時光。



繽紛復活節海鮮自助餐：成人每位 HK$568｜小童（3至11歲）每位 HK$368

早鳥優惠（2026年3月27日或之前訂座）：可享7折（另設加一按原價計算）



網上預訂

復活節自助餐推介｜大堂咖啡廳推出「復活節繽紛盛饗」半自助餐 合和酒店大堂咖啡廳推出「復活節繽紛盛饗」半自助餐，齊集各國與本地佳餚，廚師團隊準備波蘭白羅宋湯，內含豬肉腸、蔬菜、烚雞蛋及酸忌廉。其他限定菜式包括熱十字麵包、芝士醬蘇格蘭蛋、煙三文魚班尼迪蛋及香煎比目魚配龍蝦薑汁，輪流供應。重點必食自助前菜區中無限量供應的冰鎮海鮮，如鱈花蟹腳及清酒鮑魚。其他前菜包括自家醃製的柚子青蘋果香醋汁三文魚、多款開胃沙律及日式雜錦壽司等，另外還有燒肉眼牛排及烤澳洲羊扒。而甜品方面，自助甜品區則擺放了多款節日糕點，包括特別推出復活節杯子蛋糕、胡蘿蔔蛋糕、棉花糖忌廉蛋糕、紅桑子杏仁金寶及薄荷布朗尼等，非常吸引！

大堂咖啡廳將於4月3至7日特設兒童天地，4月5日（星期日）的午市及晚市半自助餐，每位小童客人將獲贈一份免費朱古力復活蛋，職員更為每桌賓客拍攝免費即影即有照片留念。此外，當日中午 12 時至下午 3 時亦提供現場扭氣球服務，小朋友們一定玩得開心盡慶！



午餐（12:00至14:30）：每位 HK$398

晚餐（18:00至21:30）：每位 HK$398

Hopewell Club會員，以及滙豐信用卡、美國運通、花旗銀行、中銀信用卡或扣賬卡持卡人，可享85折優惠（即每位 HK$338.30） 復活節半自助餐訂座



復活節自助餐推介｜8度海逸酒店 復活節自助餐高達半價 8度海逸酒店以「蟹」為主題，打造期間限定「蟹皇．海鮮交響曲自助晚餐」，並首次推出皇帝蟹，多款海鮮菜色都好吸引！由2026年3月9日至6月30日期間，餐廳特別推出多項優惠凡惠顧自助晚餐，即享高達半價優惠，每兩位成人同行，更可攜同一位5歲或以下小童免費用餐，每位成人低至HK$329即可品嚐自助餐！重點推介焦香誘人的香草蒜蓉烤皇帝蟹，蟹肉結實鮮甜，蒜香滲入其中，味道濃郁；蟹粉扣黃金鮑魚以上湯慢火收汁，蟹香厚潤，鮑魚彈牙入味，是港人至愛之選。蟹肉濃湯質地醇厚順口，每一啖都滿載鮮香。熱葷區同樣精彩，芝士焗蟹肉金黃香滑、芝味濃郁；清酒帶子蟹肉蒸蛋柔滑如絲，清酒香氣餘韻悠長；白酒煮大蜆鮮甜飽滿、酒香淡雅；韓式醬油蒸珍珠貝微甜不膩；港式避風塘軟殼蟹外脆內嫩、香口惹味。此外，香烤羊架及椒鹽鮮魷各具風味，同樣必食！甜品則有燕窩燉椰汁蛋白、焗法國軟芝士撻、士多啤梨慕絲蛋糕、茉莉花布甸、無限量供應的Mövenpick雪糕等。

復活節自助餐推介｜咖啡廳小童免費享用自助晚餐 香港君悅酒店內的自助餐廳咖啡廳，在復活節4月3日至6日期間特別推出自助餐優惠，每位全額付費成人最多可攜同一名6至12歲小童免費用餐，此優惠不可與其他優惠或折扣同時使用。而在4月3日至5日下午3時至6時期間，於咖啡廳及茶園更與活潑可愛的復活兔見面，同場亦會有扭氣球活動舉行，充滿節日氣氛！